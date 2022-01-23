不如联俄抗中？德海军司令为何丢官

（德国之声中文网）德国海军司令舍恩巴赫（Kay-Achim Schönbach）对俄罗斯和乌克兰局势的争议言论引起舆论哗然后，主动提出辞职。德国防长拉姆布莱希特（Christine Lambrecht，社民党）周末已接受了舍恩巴赫的辞呈。

舍恩巴赫上周五（1月21日）在新德里参加了印度著名军事智库马诺哈尔·帕里卡尔国防研究与分析研究所(MP-IDSA)的一场研讨会。他在提问环节中谈到对俄罗斯关系时，对柏林的现行政策流露出质疑，他认为普京 “眼下真正想要的是尊重”，而“给他尊重是很容易的，而且可能也是他应得的” 。

在目前乌克兰局势一触即发的背景下，提到2014年被俄罗斯吞并的克里米亚半岛，舍恩巴赫轻描淡写地说，对乌克兰来说“克里米亚已经丢了，永远也回不来了，这是事实”。

虽然舍恩巴赫在会议上讲到，发言部分仅代表他的“个人观点”，但他是以正式身份参加这场活动，面对的也有印度军方代表，而且整场活动在YouTube上直播。德国媒体分析认为，这位海军司令不可能没有意识自己讲话的传播效应。

果然，有关言论的视频在推特上迅速流传，立刻在乌克兰引起愤怒。外交部召见德国驻基辅大使，乌克兰驻德大使也大声抗议。舍恩巴赫后来在推特上表示道歉，称自己有关安全政策的言论是“欠考虑”的。但木已成舟，损失难以挽回，他在舆论压力下请辞。

剑指中国

除了上述出格言论，舍恩巴赫还讲了一些让不少德国人大跌眼镜的话。他认为俄罗斯是西方应该争取的对象：“我们，印度和德国，需要俄罗斯，因为我们需要俄罗斯来对抗中国”。

这位海军将领甚至从宗教的角度来阐述自己的地缘政治思路，他自称是“极端的天主教徒”，而信仰东正教的俄罗斯“是个基督教国家”。“普京是无神论者，不过这没关系。这个大国，即便不是民主国家，但以它为双边伙伴，与欧盟和美国平起平坐，还是更容易，这也可能会让俄罗斯远离中国。”

他认为中国“不是一个我们曾经以为的友好的国家”，而是“比对手更甚”，是比俄罗斯更大的威胁。他还指出，中国试图分裂欧盟和北约，“这必须予以终结，而最终唯一的出路是运用武力。”他认为印度必须打造一个广泛的抗中联盟：“我相信，会有战争，或许不会在未来一两年，但会在未来十到二十年里。”

乌克兰驻德国大使在接受媒体采访时称，这位海军司令所言体现了“德国式的傲慢和自大狂”，“德国联邦国防军最高统帅之一还在梦想同战争犯普京一起打造对付中国的现代版德俄十字军东征”，令人匪夷所思。

德国媒体也批评舍恩巴赫讲话不考虑后果，而且思维方式有问题。《南德意志报》评论称，舍恩巴赫的言论简直是“一种结合地缘政治热情和宗教阴谋论的无法理性解释的混合”。

《每日镜报》指出，在柏林在乌克兰冲突问题上本已左右两难的情况下，这位海军司令“让德国政府陷入尴尬境地”。《科隆总汇报》指出，舍恩巴赫不是捍卫乌克兰主权不可侵犯、对侵略者指明红线，而是称克里米亚半岛就这么“丢了”，无异于削弱西方阵营的谈判筹码。

《法兰克福评论报》写道：“‘尊重’普京不应成为衡量理性和平政策的一种标准，而‘极端’天主教信仰更万万不能。”

《日报》分析事件背景指出，这件事表明，外交和国防政策是目前德国政治中的一个空白，新的联邦政府尚未能用具有连贯性的内容来填补。“为什么一个德国将军要在印度就印太政策发表基本战略演讲？难道德国没有别的对世界地图更捻熟于心的政治家了吗？”

军舰远航 司令踩点作报告

舍恩巴赫出席这场活动的缘由是，德国海军护卫舰“巴伐利亚”号巡航印太海域，在印度孟买停靠、访问。以此为契机，德国海军司令应邀在新德里，就德国印太战略作报告。舍恩巴赫的报告，似乎还算中规中矩，问题出在了之后的提问讨论环节。

舍恩巴赫在海外讲坛上引起注意，并不是第一次。去年12月，舍恩巴赫在新加坡参加了总部位于伦敦的国际战略研究所举办的一次讲座。他也讲到中国是"不断增长的霸权国家，正在利用其权力和金钱向欧洲推进，对国际秩序施加压力"。在媒体提问环节，有记者问起“巴伐利亚”号为何不驶过台湾海峡，他回答说："这一次，我们从一小步开始......可能我们下次会在双边基础上通过台湾海峡。"“巴伐利亚”号之前刚刚穿越了南中国海，这是近20年来首次有德国军舰驶入南海。

56岁的舍恩巴赫出身军人家庭，父亲官至上校。他在高中毕业后就入伍从军，毕业于汉堡联邦国防军大学。舍恩巴赫的仕途可谓一帆风顺。2016年他被授予中将军衔，两年后出任声誉极高的弗伦斯堡海军军官学校的指挥官。

2018年，他被调到国防部出任战略和军队行动部门的副司长。2021年3月被任命为联邦国防军海军总监，官阶相当于总司令。

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