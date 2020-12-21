 不堪重负 英国卫生部门请求暂缓脱欧 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.12.2020

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时政风云

不堪重负 英国卫生部门请求暂缓脱欧

第二波疫情、传染力大增的变种病毒……英国卫生系统NHS正承受着千钧重压。在他们眼中，原定12月31日的“彻底脱欧”，将成为英国不可承受之重。

UK Coventry | Impfzentrum

考文垂的一间医院内，医护人员正在进行新冠病毒相关的培训

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为应对在英国变异的新冠病毒，法国关闭了两国边境，造成大量货车滞留，食品供应可能也将受到影响。欧盟呼吁各成员国取消对英国的禁令。

在欧盟呼吁成员国在特定条件下让困在英国的国民返国後，法国宣布23日解除对英国所实施的货运禁令。世卫也将於23日召开大会，召集成员国针对变种新冠病毒讨论对策。

由于担心英国发现的变异新冠病毒随旅客输入，瑞士正在紧急寻找几千名最近抵达瑞士的英国人。

英国科学家初步研究发现，与以往的变异病毒株相比，肆虐当地的“B.1.1.7”新冠变种病毒株变异幅度更为剧烈，令病毒传播能力较以往强70%。德国病毒学家德罗斯滕在推特中写道，很遗憾，看起来不太妙。

(德国之声中文网)12月31日，为期11个月的英国退欧过渡期就将结束，这个岛国将彻底脱离欧盟关税同盟以及欧盟共同市场。英国卫生系统NHS(国家医疗服务体系)担心，这会急剧增加抗击疫情的难度，因此发出了暂缓脱欧的请求。

NHS在致约翰逊首相(Boris Johnson)的信函中呼吁，将过渡期再延长一个月。信函警告说，由于现在出现了传染力大增的变种病毒，因此新增病例数量还会进一步上升；但与此同时，卫生系统的工作人员早已精疲力竭，此时若再因"无协议脱欧"造成额外负担，NHS就有可能不堪重负。NHS因此请求约翰逊再争取"宝贵的几星期时间"，以便让超负荷运行的医院"脱离险境"。

英国卫生系统担心，如果12月31日脱欧过渡期结束时，英欧双方仍然没有达成相关协议，就会出现贸易壁垒以及新增关税，这将会对英国与欧盟之间的医疗物资跨境流动构成严重阻碍。

本周，欧盟各国已经因英国新出现的病毒变种而纷纷对英国封闭边境，海峡隧道、轮渡纷纷停运，造成大量卡车滞留在英国一侧。NHS担心，英国一旦无协议脱欧，跨境物流受阻的程度还会进一步加剧，堵塞的道路甚至还会阻碍救护车的通行。

现在，距离12月31日只有短短一周时间，绵延数月的脱欧协议谈判依然鲜有进展，英欧双方在期限截止前达成共识的希望十分渺茫。对于已经因疫情消逝了近7万条生命的英国而言，这绝不是好消息。

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