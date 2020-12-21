不堪重负 英国卫生部门请求暂缓脱欧

(德国之声中文网)12月31日，为期11个月的英国退欧过渡期就将结束，这个岛国将彻底脱离欧盟关税同盟以及欧盟共同市场。英国卫生系统NHS(国家医疗服务体系)担心，这会急剧增加抗击疫情的难度，因此发出了暂缓脱欧的请求。

NHS在致约翰逊首相(Boris Johnson)的信函中呼吁，将过渡期再延长一个月。信函警告说，由于现在出现了传染力大增的变种病毒，因此新增病例数量还会进一步上升；但与此同时，卫生系统的工作人员早已精疲力竭，此时若再因"无协议脱欧"造成额外负担，NHS就有可能不堪重负。NHS因此请求约翰逊再争取"宝贵的几星期时间"，以便让超负荷运行的医院"脱离险境"。

英国卫生系统担心，如果12月31日脱欧过渡期结束时，英欧双方仍然没有达成相关协议，就会出现贸易壁垒以及新增关税，这将会对英国与欧盟之间的医疗物资跨境流动构成严重阻碍。

本周，欧盟各国已经因英国新出现的病毒变种而纷纷对英国封闭边境，海峡隧道、轮渡纷纷停运，造成大量卡车滞留在英国一侧。NHS担心，英国一旦无协议脱欧，跨境物流受阻的程度还会进一步加剧，堵塞的道路甚至还会阻碍救护车的通行。

现在，距离12月31日只有短短一周时间，绵延数月的脱欧协议谈判依然鲜有进展，英欧双方在期限截止前达成共识的希望十分渺茫。对于已经因疫情消逝了近7万条生命的英国而言，这绝不是好消息。

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