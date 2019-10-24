不堪回首：非洲女导演镜头下的割礼陋习

（德国之声中文网）贝丽·马格科（Beryl Magoko）十岁的时候，在肯尼亚家乡经历了割礼。至今她仍然非常清楚地记得那一天的情形。她在接受德国之声的采访时说："如果我是画家，我可以精确地描述整个过程。""颜色、气味，一切都历历在目。我可以看到颜色，衣服和脏手"。令人难以忍受的噩梦般的情形和疼痛。

小时候，她不能讲自己的经历。至少在她生活的肯尼亚村庄，切割女性生殖器官仍然是禁忌话题。但是从2011年开始，肯尼亚已禁止切割女性生殖器。尽管如此，许多非洲和亚洲国家仍在实施女性割礼。未实行割礼的女孩在农村地区仍被认为是肮脏的，承受着巨大的社会压力。

打破对女性割礼的沉默

这种压力让马格科还是一个十岁的小女孩时便经历了割礼。如今她已经想不起来那个女人的面容。这位年轻的电影制片人说："我一生中从未见过如此丑陋的动物。"一张魔鬼的脸填补了她记忆中的空白。

很多在童年时期有过类似经历的妇女对此都保持沉默。但是已经在波恩生活了5年的马格科则想公开谈论残割女性外生殖器的问题以及她自己的经历。最终她拍了一部名为"探索"的影片，描述了她所经受的身体上和心灵上的痛苦。她是影片中的主要人物，同时也是影片的导演。

一把刀与四个女孩儿 一把刀片 在肯尼亚的裂谷省，四个女孩儿刚刚经历了割礼——用这样一枚刀片。

一把刀与四个女孩儿 痛苦的仪式 清晨时分，女人和孩子们聚在一起，为割礼仪式做准备。据统计，全世界一亿多女性曾经受过割礼之苦，其中多数来自非洲。

一把刀与四个女孩儿 难以反抗 割礼前，女人脱去女孩子们身上的衣服，为其清洗。女孩子们知道，要和母亲一样面临囊肿、感染、不孕的危险。

一把刀与四个女孩儿 艰难的等待 在一间小屋里，四个女孩正紧张地等待割礼仪式。肯尼亚自2011年开始禁止割礼，而根据联合国儿童基金会数据，该国15岁至49岁的女性中有27%接受了割礼。

一把刀与四个女孩儿 开刀者 这名女子将对女孩子进行割礼：女孩们被告诫，要坚强，不要喊叫。而据世卫组织信息，10%的女孩在割礼过程中去世；还有25%死于割礼的后续影响。

一把刀与四个女孩儿 血迹斑斑的石头 不同部落之间的割礼习俗也有区别。Pokot部落中，女性的阴部会被切割成平整的一整块。根据世界卫生组织的分类，割礼主要有三种：第一种只切除阴蒂，第二种还要切除少量阴唇，第三种则要切除大部分阴唇，并将阴道口缝合成一个小洞。

一把刀与四个女孩儿 白色颜料 Pokot族的习俗还包括向身体涂抹白色颜料。接受割礼的女孩可能因为失血过多或者伤口感染而去世。在许多国家，现在都有一些公益组织推行启蒙教育。2014年，肯尼亚警方还专门成立了一个机构来杜绝割礼，并通过热线电话接受举报。

一把刀与四个女孩儿 饱受创伤 这名接受了割礼的女孩正在同伴的簇拥下离开。按照Pokot族的习俗，这名女孩现在已经适婚，可以向男方家庭要求更高的彩礼。还有些部落认为，经历过割礼的女性更卫生、生育能力更强，对丈夫也更加忠贞。割礼造成的身体创伤，即便是现代整形外科手术也无法完全修复。

一把刀与四个女孩儿 母女相传？ 这名经历了割礼的女孩，永远不会忘记这一残酷的伤害。如果她将来有了自己的女儿，她会不会为了保护女儿而反抗这种野蛮的习俗？在有些国家，割礼直接在女婴身上进行。这往往是为了逃避法律制裁：婴儿总是在哭叫，而大一点的女孩哭叫则容易引发别人的注意。 作者: Andrea Schmidt



"女人没有任何发言权"

三十多岁的马格科踏上了前往肯尼亚故乡的旅程。在那里她试图直截了当地与母亲谈论这个话题。母亲当时并没有强迫她进行割礼，但也无法阻止。母亲在影片中解释说："过去，妇女地位低下。女人没有任何发言权，一切都是男人说了算。"

那时候，甚至没有一个女孩上学。在影片的拍摄过程中，马格科试图与其他经历过割礼的妇女交谈。他们中的一些人试图忘却所经历的这一暴行，过上充实的生活。还有一部分人选择了一种割礼后的新型修复手术。

希望"失而复得 "

在电影拍摄过程中，马格科打算进行外阴修复手术的想法日益强烈。她希望重新获得自己失去的东西，恢复自己的尊严。在电影杀青时，她有一次回到肯尼亚母亲那里。这一次母亲打破了对自己被实施割礼的沉默。她说，在她的那个年代，割礼手术比女儿所经历的更残忍。

马格科在她的影片中不仅展示了她自己的痛苦，而且还鼓励其他女性说出自己的痛苦经历。这位女电影制片人成了活动家。即使在影片"探索"拍摄完后，她仍想继续与受害的妇女一起，宣传割礼陋习的危害，鼓励其他妇女进行反抗。

超过2亿的女性被实施割礼

现在马格科的梦想是在肯尼亚公映她的影片。她指的不是内罗毕，"探索"已经在内罗毕上映。她特别想在她长大的村庄，以及直至今天还在实行女性割礼陋习的地区放映这部影片。这部影片是她献给她的母亲以及经历了割礼的2亿多妇女的一份礼物。