不同的国家 不同的小费文化

（德国之声中文网）无论是在哪个国家，都不会有人将折合不到10欧分的小费视为巨大谢意的表示。而且除了美国之外，还没有其他可以用信用卡支付小费的国家。因为这样一来，小费就不一定能落入服务生之手了。

埃及和北非

在埃及和其它北非国家，在餐馆用餐要付大约10%至15%的小费。出租车通常是根据四舍五入的原则，尽量不找零钱。而对旅馆清洁工，箱子搬运工和其他服务生，可以支付约合1欧元的小费。

中国和日本

在一些大型国际酒店，给小费往往被视为是侮辱。但是在中国的旅游地区，服务人员很乐意收取10%的小费。酒店清洁工收到几元钱的小费也会很高兴，导游的小费则要求几美金。在日本，人们通常是送些小礼物或者2美元小费表示谢意。

法国和希腊

法国餐馆或者咖啡馆通常都收取占消费额10%至15%的小费。人们习惯的做法是离开时就将小费放在桌子上。住酒店的客人没有付小费的义务。付出租车司机小费也可以随意，避免找零就行。

希腊餐馆通常收取10%的小费，对酒馆服务生可付1欧元。酒店客人退房时应付清洁工一点小费，而且 最好是给其本人。出租车司机的小费没有标准，可多可少，原则也是尽量不找零钱。

英国、意大利和克罗地亚

英国餐馆也是收取大约10%的小费。但是如果账单上已经印有"service charge"字样，便可以少给小费。在酒吧通常不给小费，出租车司机的小费也是随意，凑个整数就可以。

在意大利，给服务员大约10%的小费被认为比较合理。而且很多账单上经常会出现"coperto"的字样，看到这样的账单可以少付小费。住酒店则要给清洁工每天付小费1至2欧元。给出租车司机的小费可自行决定。

奥地利、葡萄牙和西班牙

奥地利的餐馆和出租车一般都收取10%至15%的小费。酒店的行李搬运工每件行李收取小费1欧元，酒店清洁工每天要给小费1至2欧元。

而在葡萄牙和西班牙，餐馆通常收取5%至10%的小费。出租车司机的小费一般也都是10%。

这是在哈萨克斯坦

斯堪的纳维亚国家

在挪威、丹麦和芬兰，餐馆和酒店服务费用内都包含了小费在内，小费的数额也常常采取凑整数不找零钱的原则。不过遇到特别好的服务，人们也愿意额外支付大约5%甚至10%的小费。

泰国和土耳其

在泰国餐馆用餐要付15%的小费，如果付的小费低于10个泰铢，则被看作是侮辱人的做法 。

土耳其的餐馆小费通常是10%至15%之间。一点小费都不给属于不礼貌的行为。酒店清洁工或者行李搬运工可给1欧元小费。给出租车司机的小费可多可少随意，通常也是凑整不找零钱。

美国和加拿大

由于餐馆服务员工资低，因此在美国和加拿大的餐馆用餐后支付15%至20%的小费是必须的。行李搬运工每件行李收取小费1美元或者1加元。酒店清洁工每天至少2美金，出租车司机收取大约15%的小费。

游轮上常按日收取小费

邮轮小费

每家邮轮公司都有自己的小费规定。特别是大型国际邮轮的游客组织方从游客上船后才开始收取小费。有些小费自动计入账单。但是也有些游轮要向每位乘客每天收取10欧元，也就是约合13.50美元的小费。

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