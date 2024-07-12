不同寻常！小红书传获海外风投公司投资

据英媒报道，中国增长最快的社交媒体平台小红书获得风险投资公司DST Global的支持，新一轮估值达170亿美元。在北京整顿科技行业的背景下，此轮投资尤为罕见。

（德国之声中文网）据英国《金融时报》周四（7月11日）报道，中国增长最快的社交媒体平台小红书，近日获得风险投资公司DST Global的支持。文章指出，此次投资十分罕见，因为自北京方面整顿科技行业以来，外国投资者基本避免投资中国科技行业。

《金融时报》援引三名知情人士报道称，小红书在近期安排了向现有和新投资者出售现有股份的交易，对该公司的估值达到170亿美元。小红书和投资方尚未对此作出回应。

DST Global由出生于莫斯科的以色列投资大鳄米尔纳（Yuri Milner）创立，因投资过脸书（Facebook）而名震投资圈。除了DST Global外，《金融时报》介绍，此次投资方还有中国私募股权公司高瓴资本、博裕资本和中信资本，此外总部位于香港的红杉资本中国（现称红杉中国）增加了其现有股份。DST Global的具体投资规模尚不清楚。

同时获两大巨头支持

被中国网民称为“国民种草机”的小红书成立于2013年，中国互联网巨头腾讯和阿里巴巴等知名投资方曾参与小红书的早期融资。这也是不太常见的情况，因为，《金融时报》指出，在中国，初创公司通常需要在这两大巨头之间做出选择以获得投资。由于两家公司都支持小红书，所以小红书不太可能成为这两家公司的收购目标，因为这两家公司对将小红书出售给竞争对手拥有有效否决权。

DST Global由出生于莫斯科的以色列投资大鳄米尔纳创立 图像来源: Van Tine Dennis/abaca/picture alliance

2021年11月，小红书完成了5亿美元的E轮融资，融资由新加坡投资公司淡马锡和腾讯领投，阿里巴巴、天图投资、元生资本等老股东跟投。

去年首度盈利

最新数据显示，小红书在2023年月度活跃用户达到3.12亿，较2022年增长20%，成为中国增长最快的大型社交媒体平台。据《金融时报》今年3月报道，小红书2023年首度实现盈利：营收达到37亿美元，净利润达到5亿美元，而2022年该公司还处于亏损2亿美元的状态。

这家英国媒体还透露，投资者认为，小红书是中国少数几个有望在强劲增长后进行首次公开募股（IPO）的科技独角兽公司之一。在2021年中国互联网初创企业估值达到顶峰时，小红书曾被估值为200亿美元，但由于市场波动，其估值一度降至140亿美元。然而，随着该公司财务表现的强劲，投资者信心也随之提升。

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拓展海外市场

然而，一位投资者告诉《金融时报》，小红书丰富的消费者数据可能会给其在海外上市计划带来复杂性，尤其鉴于北京对跨境数据共享的限制。

近年来，小红书寻求积极拓展海外市场，尤其在全球华语社区迅速蹿红。德国之声记者查询数据分析网站Similarweb发现，今年6月，小红书主要流量来源国家中，82.89%来自中国大陆，4.11%来自香港，2.76%来自美国，2.65%来自台湾。其中香港在单月内获得的25.76%涨幅尤其引人注意，台湾用户比例比上个月增加了5.69%。

“小红书世代”在台湾的声量上升，更被社会广泛讨论，中国官媒中国新闻网今年5月如是报道称。文章指出，小红书等社交媒体为用户提供了各个生活垂类的参考依据，台湾年轻人对大陆事务的认知不再停留在“新鲜感”的初级阶段，而是自主开发对更多元议题的关注及兴趣。

而在台湾，早在两年前，就有立委称中国透过小红书等社交软件操作“认知作战”，小红书可能涉及的文化渗透以及用户个人资讯安全问题也受到各界的关注。

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