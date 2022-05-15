不可错过的德国啤酒园

慕尼黑最大的啤酒园

慕尼黑拥有100个啤酒园，是德国啤酒园最集中的地方。这座城市中最大的啤酒园位于鹿园(Hirschgarten)，可同时容纳8000名客人。这家露天啤酒馆的特点是客人自带食物，只在这里点啤酒。这一传统多年来一直保持。那些食物带得不够的客人也可以在这里购买到面包和当地奶酪等食物。