不可错过的德国啤酒园

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
天气开始转暖的时候，德国人就开始大批地涌进露天啤酒馆，一边享受阳光，一边畅饮啤酒。德国之声为您梳理德国境内最值得一去的啤酒园。
慕尼黑拥有100个啤酒园，是德国啤酒园最集中的地方。这座城市中最大的啤酒园位于鹿园(Hirschgarten)，可同时容纳8000名客人。这家露天啤酒馆的特点是客人自带食物，只在这里点啤酒。这一传统多年来一直保持。那些食物带得不够的客人也可以在这里购买到面包和当地奶酪等食物。
1812年，巴伐利亚国王马克西米利安一世下令在慕尼黑开设第一家露天啤酒馆。这家啤酒馆的啤酒被装在木桶中。每当一个新的啤酒桶被打开的时候，就会举行传统的敲钟仪式。
巴伐利亚州最出名的啤酒园之一还具备不少中国特色。位于慕尼黑英国公园的中国塔也是一家露天啤酒馆。这里可以容纳7000名客人，是慕尼黑城中第二大啤酒园。游人在这里一边举起一升装的啤酒杯，一边享受多元的文化气氛。
巴伐利亚人很重视啤酒园。1995年住在慕尼黑格罗塞洛赫(Grosshesselohe Waldwirtschaft)酒馆附近的居民要求啤酒园提前关门时间。这以要求让时任巴伐利亚州州长的斯托伊贝（Edmund Stoiber）大为恼火。于是他修改了一项法律，以确保啤酒爱好者可以在树下饮酒到到晚上11点。
很多游客在前往慕尼黑旅游的时候都会特意前往安德希斯修道院（Andechs Abbey），品尝著名的修道院啤酒。传说这里的啤酒来自修道院所在的“圣山”深处。安德希斯修道院的修士们仍在继续经营着这家啤酒厂。
位于巴伐利亚州的韦尔滕堡修道院（Weltenburger Abbey）里有一家露天啤酒馆。这家修道院酿造的啤酒通过管道直接从酒窖连接到地面的酒馆，打开笼头就可以接满一杯杯的啤酒。这家修道院酿造啤酒的历史最早可以追溯到1050年。
楚格峰是德国境内的最高峰，海拔达到2962米。这里也有一家露天啤酒馆，是德国海拔最高的啤酒馆。无论是坐缆车还是徒步登上山顶的游客，这里都会有大杯的啤酒欢迎他们的到来。
距离班贝格（Bamberg）老城不远的地方有一家名叫“特殊酒窖”（Spezial Keller）的餐馆。坐在餐馆的啤酒园里可以看到不远处的班贝格大教堂和圣米迦勒金顶修道院的美景。在这里可以享用极具班贝格特色的熏制啤酒和脆烤猪肩（Schäuferla）。
1837年开张的普拉特啤酒馆（Prater）是柏林第一家露天啤酒馆。首都柏林为巴伐利亚的啤酒传统增加了一些城市特色，在这里人们不但可以畅饮啤酒还可以观赏戏剧和杂耍表演。
很多德国城市的市政府都有一本金色留言簿，供到访的贵宾签名留言。其中一些也有俄罗斯总统普京的签名，在乌克兰战争爆发之后，如何处理这些历史印迹，成为一道难题。
路透社援引消息人士称，台积电在德国萨克森州设厂一事即将成行。双方目前谈判的重点是台积电在“萨克森硅谷”落户可以获得多少补贴。上周台湾媒体曾报道，由于德国建厂成本高，而新加坡又愿意提供大幅补贴，台积电正考虑“弃”德“投”新。
在被欧盟列入制裁名单之前，俄罗斯总统普京的小女儿卡捷琳娜·吉洪诺娃曾经多次飞往慕尼黑与男友相会，而德国安全部门则毫无察觉？——根据“明镜在线”的调查，这位“小公主”每次赴德国都会有总统卫队的贴身保镖随从。
中国放开边境管控之后，来德国招商引资的各类代表团变得越来越多。显然，“与世隔绝”三年之后，中国方面对重新推动德中经济合作热情很高，相比之下，德国方面的兴趣则似乎有所降温。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版