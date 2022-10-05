 “不可避免的存在”：日本冲绳对美军基地看法的变迁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.10.2022

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时政风云

“不可避免的存在”：日本冲绳对美军基地看法的变迁

几十年来，日本冲绳的居民一直强烈反对该地区的美军基地。不过这种情绪正在发生微妙的变化。这背后除了经济挑战外，还有中国的强势以及剑拔弩张的区域现状。

政治家、和平活动家高里铃代指出，“三代人都是在美军基地下长大的”，其存在现在已经非常稳固，以至于有些人认为“他们别无选择，只能接受”。反对美军基地的冲绳人似乎正在减少。

政治家、和平活动家高里铃代指出，“三代人都是在美军基地下长大的”，其存在现在已经非常稳固，以至于有些人认为“他们别无选择，只能接受”。反对美军基地的冲绳人似乎正在减少。

（德国之声中文网）在位于日本最西南侧的冲绳，美军基地多年来常被看作是一种负担。冲绳占日本领土面积的0.6%，却拥有该国70%的美军基地以及超过半数的美国驻军。

对于150万冲绳居民而言，与美军基地相关的犯罪、事故和污染令其大为不满。

然而，随着冲绳现在成为中国和美国地区盟友之间不断扩大的对抗前线，这些基地对美国和日本的国防战略越来越重要。

“冲绳被赋予了过重的负担”，39岁的又吉亮（Ryo Matayoshi）说，他是冲绳宜野湾的一名市议员。同时他也告诉法新社，“如果我们考虑到日本和东亚的安全，冲绳基地的存在在某种程度上是不可避免的”。“我们这一代的很多人都认识到这个现实。”

长期以来，日本一直对中国不断增长的军事力量保持警惕，但随着北京在台湾问题上言辞更加强硬，在有争议岛屿的问题上激怒东京，风险进一步上升。

今年8月，中国为回应美国众议院议长佩洛西的台湾之行而进行的军演也凸显了该问题，数枚导弹落在冲绳附近水域。

立命馆亚洲太平洋大学的教授、外交事务专家佐籐洋一郎（Yoichiro Sato）说：“中国对佩洛西访台的反应和俄罗斯对乌克兰的入侵......提升了对于威胁的感知。”

正在建设过程中的辺野古新基地。

正在建设过程中的辺野古新基地。

反对美军基地的声音在冲绳其来有自。冲绳在19世纪被日本吞并之前是一个独立王国。二战期间，东京将其作为战争缓冲区，以拖延美军，超过四分之一的当地人口在1945年的冲绳战役中死亡。美国的占领直到1972年才结束，而根据一项共同条约，美军基地仍留在原地。

82岁的政治家、和平活动家高里铃代（Suzuyo Takazato）表示，持续的飞行噪音、污染和犯罪问题使得反对美军基地的情绪一直很强烈。

1972年至2020年间，冲绳政府记录了582起涉及美军基地人员的暴力犯罪，1995年三名美国士兵绑架和强奸一名12岁女孩的事件引发大规模抗议活动。

高里铃代表示，美日安保条约限制了日本的法律监督，这是一个持续的痛点。她说：“当一架直升机在冲绳国际大学坠毁时，美国士兵包围了它，不允许（日方的）任何检查。”

近年来，反对声围绕着搬迁普天间基地展开。该美军基地由于靠近住宅区，曾被称为全球最危险的基地。政府希望将这个基地转移至人口较少的边野古，基地的反对者则希望将它完全拆除。这也是冲绳知事玉城丹尼（Denny Tamaki）的立场。他是一位著名的反基地政治家，最近获得连任。

然而，在地方一级，在普天间和边野古，受到执政党自民党支持的候选人正在获得支持，自民党是支持美军基地的。

冲绳是日本最贫穷的县，其依赖旅游经济受到新冠疫情的严重打击。

冲绳是日本最贫穷的县，其依赖旅游经济受到新冠疫情的严重打击。


 
市政委员又吉亮说，这一转变反映了民众对安全的担忧，也反映了财政挑战。“不仅仅是关注美军基地的问题……人们也在关注经济的现实。”

冲绳是日本最贫穷的县，其依赖旅游经济受到新冠疫情的严重打击。

知事玉城丹尼连任前的民意调查发现，经济是大多数选民最关心的问题，而称美军基地为主要优先事项的比例从2014年的45%下降到今年的32%。

2017年，这些基地对冲绳的GDP贡献仅为6%，但它们带来了丰厚的政府补贴。外交事务专家佐籐洋一郎说，保守派通过宣传自民党带来了这些好处来招揽选民。

政治家、和平活动家高里铃代指出，“三代人都是在美军基地下长大的”，其存在现在已经非常稳固，以至于有些人认为“他们别无选择，只能接受”。

又吉亮则认为，由于美国的军事外联活动以及冲绳人和部队之间的友谊，真正的纽带正在建立。他说：“我们正在成为好邻居。”他表示，传统的反基地情绪使“在冲绳很难公开说你接受他们的存在”，但是“我认为反对的声音正在逐渐消退”。

（法新社）

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