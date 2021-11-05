不可碰、不能评？孔院取消朗诵会掀起波澜

（德国之声中文网）前《明镜》主编、现任《世界报》出版人的奥斯特（Stefan Aust）日前在法兰克福书展举办的新书推介活动上说，他同盖格斯（Adrian Geiges）合写的新书《习近平 - 世界上最具权势的人》是一本传记作品，原定于10月27日在汉诺威大学以及杜伊斯堡埃森大学同当地的孔子学院举行新书介绍和朗读活动，但该活动被突然取消。奥斯特说，“非常出乎意料，在中国方面的压力下，活动取消。”

他继续说，“据我们了解到的情况，杜伊斯堡方面，中国驻杜塞总领事出面干预。”而据德国记者网络（RND）报道，汉诺威方面则是上海同济大学施加了压力。出版该书的Piper出版社认为，孔子学院受到来自中国国内的巨大压力，称一名孔子学院的工作人员表示，“不可以像正常人那样论述习近平。现在，他不可触碰，不能评说。”出版社经理冯·罗芬贝格（Felicitas von Lovenberg）认为，两家孔子学院取消活动是一个“令人不安、难以接受的信号”。

奥斯特并不认为习近平将臂膀伸向德国，以至于影响到这里的文化活动，“我很难想象习近平会关注我们的新书介绍会”。他更倾向于各级下属主动积极配合。但他认为，“目前的状况显示，中国正在向独裁国家的方向发展”。

德国著名记者奥斯特

他说，这本书没有任何政治目的，而是讲述习近平生平以及他的政治主张。他认为该书没有敌意，是以多元角度阐述中国的发展历程，尤其是在脱贫方面取得的成就。奥斯特总结道，人类历史上，“首次出现了一个经济上超越西方的专制国家，不仅如此，它还在国际领域，推行同我们的自由理念针锋相对的价值观。”

《习近平 - 世界上最具权势的人》已于今年7月出版。奥斯特在法兰克福书展表示，一直以来，他同中国方面的接触基本顺畅。据了解，该书在其他孔子学院的推介活动尚未取消。

汉诺威孔子学院的合作高校汉诺威大学周一（10月25日）回应称，该校对孔子学院这场活动的计划并不知情，活动被取消是“不可接受、令人不解和意外”的。大学一名发言人表示，该校拒绝任何外国政府对学校的科研、教学和公共关系工作施加政治影响；校领导层将与孔子学院方面沟通，就进一步合作的可能性作审核。汉诺威大学还邀请出版社、书作者在该校举办朗读活动。

汉诺威莱布尼茨孔子学院周二也在其网页发布声明，称朗诵会消息登出后同中方伙伴发生了意见分歧，以至于该孔院无法以原来方式举办这项活动。声明还写道，10月21日的一次筹备会上，有关各方都表示同意由杜伊斯堡埃森大学东亚系独立承办这场活动。习近平传记一书的作者之一盖格斯也参加了这场谈话。

在杜伊斯堡方面，该孔子学院有三名校长，其中之一的陶伯教授（Markus Taube）周一对德新社表示，“我们在武汉的合作大学曾友好地表达了其不支持举办朗诵会的立场。我们对此无法理解。”陶伯还说，“这是我们孔院第一次经历这样的事情”。

除汉诺威和杜伊斯堡外，弗莱堡大学孔子学院也计划于周二（10月26日）举办习近平传记推介会，作者之一盖格斯将现场朗读。从公开信息看，这场活动按期举行，入场券已全部发售。此前9月24日莱比锡孔子学院也成功举办了同样的朗诵会。

（综合报道）

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