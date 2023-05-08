不只「行人地獄」？台灣捷運重大死傷案惹議

（德國之聲中文網）台灣台中市週三（5月10日）中午，有建築工地的吊臂自高樓墜入台中捷運軌道，一輛捷運列車隨後撞上，造成1死10傷。台灣《聯合報》報導，這是「台灣捷運首例飛來橫禍的死傷事故」。

台中捷運公司（中捷）11日上午召開記者會，默哀1分鐘向罹難者致意，也公開月台監視器畫面，說明案發經過。

怎麼發生的？

事故發生於10日中午，台中捷運豐樂公園站。起初，外界認為是「行進中的列車」遭吊臂擊中，但中捷公司公布的監視錄影顯示，在列車啟動之前，吊臂已墜落至列車軌道。

綜合台媒報導，監視器畫面顯示，事故列車駛入月台後不到一分鐘，一旁建築工地長達40公尺、重3.3公噸（3300公斤）的吊臂，直接砸破捷運隔音牆，落入軌道。此時軌道飄出煙塵，月台保全也向前查看，立即向站長回報異狀，但自動駕駛的列車仍如常關門。

隨後，車內隨車人員確認異狀後要求行動控制中心煞停列車，列車仍離站，最終撞上吊臂殘骸，列車才因偵測到障礙物而緊急煞停。

一名受傷的加拿大籍乘客向台媒描述經過。他回憶：「我們停在捷運站，列車門還開著，然後我們看見吊臂砸下來，然後砰一聲，我們看到一陣煙霧。而且，這個時候列車還是停著的。接著我們就喊：我的天啊，發生什麼事了？這時車門開始關閉，旁邊的人叫我們不要走，列車已經開始移動，之後我們就直直撞上（吊臂）殘骸。」

中捷公司發言人11日解釋，中捷列車採無人駕駛，雖都配有隨車人員，但吊臂掉落距離不到200公尺，且懸空卡在軌道上，車頭的軌道障礙物偵測系統無法及時偵測，且僅有13秒的反應時間，才會煞車不及撞上。

台中捷運於2021年春天開通，是台灣除台北、高雄以外的第三套捷運系統，採用全自動無人駕駛。台中捷運已於11日早晨恢復全線通車。

死者是誰？

中捷事故造成1死10傷，經當局確認，死者林淑雅當場死亡，終年52歲。

林淑雅為台灣資深人權運動者，生前為靜宜大學法律學系助理教授，曾任台灣總統府轉型正義委員會委員，也是國際特赦組織（又稱大赦國際）台灣分會前理事長。台灣總統府方、國際特赦組織等都紛紛表達哀悼。

台灣靜宜大學台灣文學系副教授黃國超在臉書表示，無法原諒這場「荒謬的工安意外」。她寫到：「台灣社會，不該遺忘淑雅。民主、國際人權、圖博人權、原權、環境權、司法改革....，一個人能做的，竟然這麼多。而她才52歲而已，你再給她30年，未來會是什麼？」

林淑雅長期致力台灣原住民運動，曾主筆《致習近平先生書》。台灣民進黨立委伍麗華在林淑雅死訊傳出後於臉書發文提及，2019年中國國家主席習近平發表《告台灣同胞書》40週年談話時，曾提到「不放棄武力統一」的非和平宣告，引發台灣輿論反彈。當時，林淑雅主筆起草了《致習近平先生書》回應中國，內文向習近平喊話稱：「台灣原住民族與台灣的主體性，拒絕威脅也不退讓」，一度引發反響。

台灣近年重大交通事故？

台灣交通安全事故頻傳，台灣台南市本週才發生一名3歲女童與其母親，在過馬路時遭遇車禍，女童不治、母親受傷住院。

根據台灣交通部3月公布的最新數據，台灣2022年交通事故死亡人數高達3085人，創10年來新高。美國有線電視新聞網（CNN）日前報導形容台灣交通亂象為「行人地獄」，引發台灣輿論廣泛討論。中捷事故發生後再次掀起當地輿論熱議——看似比馬路更為安全的捷運系統，為何也發生交通及工安死傷事故？

台灣《聯合報》報導，本次發生的中捷事故是台灣捷運首例飛來橫禍的死傷事故。台中捷運2015年施工期間曾發生鋼梁墜落事故，造成4死4傷，當時中捷尚未開通。

台灣近年最嚴重交通事故為2021年4月的太魯閣號列車出軌事故，造成49死和213人受傷，為台鐵近60年最嚴重的意外事故。

誰該負責？

綜合台媒報導，涉案建築工頭及工人等8人已因涉嫌依過失致死、過失傷害及公共危險罪嫌送辦。涉案建築商「興富發」建設公司在事發後前往事故現場鞠躬致歉，台中市政府下令該公司所有項目停工，並遭罰款合共111萬元新台幣。

台中市都發局表示，根據「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」，捷運兩側有禁限建規定，所有施工計畫的設計圖都須經過審查，此案有送交通局審查通過，未違反禁限建規定。工地是否有疏失仍須進一步查明認定。

除了建築公司，台中市政府及台中捷運公司也遭輿論質疑，捷運系統的緊急應對措施是否有疏漏、軌道異物偵測系統是否有瑕疵。

中捷11日表示，未來將向涉案廠商求償至少新台幣2億元以上，並針對事故檢討相關緊急應變流程，亦評估在月台設置緊急按鈕，避免類似憾事再發生。

中捷事故詳細原因目前仍在調查。台灣國家運輸安全調查委員11日表示，預計一週內完成第一線作業人士初步訪談，30天內提出初步報告。

让人爱恨交织的德国公共交通

（綜合報導）

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