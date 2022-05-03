 不只自走砲 美售台「刺針」導彈恐也延遲交付 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.05.2022

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时政风云

不只自走砲 美售台「刺針」導彈恐也延遲交付

台灣國防部週二（3日）證實，向美國採購的「刺針」防空導彈今年恐延遲交付。繼M109A6自走砲軍售案後，美軍售台武器接連延宕會否影響台美關係？與此同時，有美國參議員提案呼籲美方優先處理對台軍售、不再限制只售台防衛性武器，以抗衡中國。

Südkorea Taechon | Stinger Rakete wird abgefeuert

美製的「刺針」防空導彈在烏克蘭戰爭中發揮重要作用。

DW.COM

美国政府2月7日宣布核准拜登上任後第二批对台军售，内容是为期5年丶价值1亿美元的爱国者系统工程勤务计画。次日中国外交部强硬回应。

中国政府周一宣布，对参与美对台军售的美国洛克希德马丁公司和雷神技术公司实施制裁。这已是这两家美国军火商2019年以来至少第三次面临北京的惩罚。

一场侵略战争使得俄罗斯在乌克兰深陷泥潭，而这对北京有关台湾问题的思考有何参考意义？分析人士指出，从如何与西方打 “信息战”，到如何使用震慑手段迅速制服台湾军力——中国的战略分析师正在从乌克兰战争的案例中吸取教训。

（德國之聲中文網）台灣國防部週二（5月3日）證實，「由於國際形勢變化」，美國售台的人攜式「刺針」（Stinger）飛彈今年可能延遲交付。該部稱，原因是美國的供應鏈受到烏克蘭戰爭的影響。

綜合台媒報導，台灣為強化單兵防空戰力向美國採購了250枚刺針導彈，原訂於2025年以前完成採購，軍方共編列預算新台幣133億元。但由於俄烏戰爭影響美國軍武產能，刺針導彈交付恐會延宕。

路透社報導，刺針導彈在烏克蘭戰爭中成功阻止俄羅斯飛機侵略，需求量龐大，美國供應量也受到影響而萎縮，生產更多的防空武器正面臨巨大障礙。

台灣國防部陸軍司令部計畫處副處長朱文武在3日的記者會上表示，「軍隊將協調全部的採購計劃，持續要求美軍按照合約正常執行。」

為了協助台灣提高抵禦中國攻擊的能力，包括使用導彈等精確武器，美國官員一直在推動台灣進行軍事現代化。外界關注售台武器延遲交付恐會影響台灣的軍事防禦升級。有台灣民意代表亦質疑，美國對台軍售延宕對「堅若磐石」的台美關係造成影響。

美國對台出售軍武一直令中國感到不悅，加劇了北京和華盛頓之間的緊張關係。截至目前，北京尚未對此次美國售台武器延遲交付做出公開回應。

M109A6自走砲也延遲

不只刺針導彈，本週稍早台灣國防部也證實美國售台的M109A6自走砲軍購案因產能排擠將延遲交貨。

M109A6軍購案是拜登政府對台批准的首項軍售案，總價7.5億美元，原訂首批於2023年交付，但因「產能排擠」，美國已向台灣表示最快也要2026年後才能交付。

台灣國防部表示，因應M109A6自走砲延遲交貨，美國也提供了一些替代方案選項，例如海馬士多管火箭系統（HIMARS）的遠程精確打擊武器系統，台灣正在評估該項提議。台灣陸軍司令部計畫處副處長朱文武稱：「凡是能夠提升我們聯戰效能，增進地面防衛能力的，各項新式武器裝備，均會依程序納入武獲選項，將我們所獲的資源發揮最大的效益。」

至於其他向美採購武器是否可能也延遲，台灣國防部發言人孫立方3日稱，陸軍預計採購的108輛M1A2T新式戰車「進度正常」，預計2027年交貨；空軍也持續與美國接觸，以確保新式F-16戰鬥機在2026年前如期交付。

美議員要求優先處理對台軍售

美國售台武器接連傳出延遲風險，被認為立場友台的美國參議員盧比歐（Marco Rubio）3日提出「透過實力促進台灣和平法案」（Taiwan Peace Through Strength Act）。

草案提出要修訂美國《台灣關係法》，要求美方優先處理對台軍售案、不再限制售台武器須為防衛性質，讓台灣也可取得攻擊性武器，並呼籲美台建立共同訓練、軍事演習計畫，以抵禦中國。

（綜合報導）

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