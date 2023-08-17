不只碧桂園陷入困境 中國房地產業岌岌可危

（德國之聲中文網）中國最大房地產商之一碧桂園出現債券兌付危機之後，擁有國營資本背景的遠洋集團本週也陷入違約危機。專家擔憂，中國房地產業的風險可能蔓延到經濟其他領域，呼籲中國政府應採取更強力的措施，來挽救岌岌可危的房地產商。

根據上海證券交易所週三（8月16日）的公開資訊，碧桂園發布公告稱，當前該公司「債券兌付存在重大不確定性」，而為保障債券持有人權益，將嚴格按照相關債券《募集說明書》及《債券持有人會議規則》等文件約定，落實償債保障措施。

碧桂園在中國境內市場發行的多筆債券仍繼續停牌。此前，據深圳證券交易所、上交所消息，碧桂園8月12日曾發佈公告稱，因近期擬就債券兌付安排事項召開債券持有人會議，依規定申請多支境內公司債券自14日開市起停止交易，復牌時間另行確定。

國營房地產商也爆雷

除了2年前爆發債務危機的中國恆大，還有融創中國、碧桂園等幾家中國房地產商，更令外界意外的是，擁有國營資本背景的遠洋集團，本週也攤列重大虧損，並且同樣發生債券無法兌付的情況。

遠洋集團14日發佈公告稱，因未於13日按時支付2024年將到期的7億美元債券票據利息，而導致違約，票據也於當日停牌。

根據遠洋集團在港交所的公告，今年上半年該公司預計虧損為人民幣170億元至200億元，相較於去年同期虧損人民幣10.87億元，損失可能擴大14倍至17倍。

港媒「財華網」稱，若按上半年虧損170億元計算，相當於遠洋集團在2017年至2021年之間所賺的利潤，全部在今年上半年虧光。遠洋集團將虧損歸因於中國整體房地產市場低迷。

遠洋集團的兩大股東是中國國有的「中國人壽」和「大家保險」，格外引發注目。根據公開資訊，截至2022年底為止，這2家企業的遠洋持股分別是29.59%及29.58%，合計超過59%。

有觀察認為，「國有企業較私營企業較為安全」的印象恐怕不復存在。目前市場仍在關注，中國人壽和大家保險是否會給予遠洋集團更多支持。

專家：中國政府應該挽救危機

歐洲工商管理學院（INSEAD）經濟學教授杜特（Pushan Dutt）向DW表示，中國領導階層已向開發商提供了一些支持，並為首次購房者和升級者提供了激勵措施，「非常有可能」會出手救助碧桂園。

「10多年來，中國一直在努力解決由房地產投資帶動的增長不平衡問題。」杜特說： 「每次他們試圖解決這個問題時，增長都會放緩，然後他們就會回到同樣的解決方案，即救助、推動流動性和降息。」

杜特還說，如果不支撐房地產市場，可能會蔓延到其他領域，且中國可能會面臨日本在1990年代初所面臨的「多年增長乏力」。他指的是日本所謂的「失去的十年」；在日本泡沫經濟的繁榮時期，東京的平均房屋價格達到了平均年薪的15倍，但後來泡沫破滅。

美國保德信投資管理公司（PGIM）亞洲固定收益首席經濟學家貝爾（Gerwin Bell），本週曾對路透社表示：「要遏制（中國）房地產帶來的不利溢出效應，需要比當局迄今為止採取的財政刺激，力度大得多的財政刺激措施。」他預計，中國政府很快也會得出同樣的結論。

然而，其他專家不太相信中國政府會直接對房地產商進行干預。香港中文大學房地產和金融學助理教授胡榮（Maggie Hu）認為，碧桂園獲得救助的可能性相當低。胡榮對DW表示：「如果情況緊急， （中國政府）將實施政策來保障預售房的建設，確保購房者和相關銀行的福利。」

官方：房地產風險有望化解

對於中國的房地產風險，中國國家統計局發言人付凌暉15日在記者會上表示，目前房地產市場「總體處於調整階段」，部分房企經營遇到一定困難，特別是一些龍頭房企債務風險有所暴露，影響市場預期。

但付凌暉稱這些問題都只是「階段性」的，隨著市場調整機制逐步發揮作用，加上中國房地產市場政策調整優化，房地產商的風險「有望逐步得到化解」。不過，當日官方發布的數據顯示，今年1至7月份，中國房地產開發投資人民幣6.77兆元，年減8.5%。

此外，中國國家統計局調查的35個最小城市新建住宅平均價格，在6月份已是連續第17個月下跌。

法國外貿銀行（NATIXIS）亞太區首席經濟學家加西亞-埃雷羅（Alicia Garcia-Herrero）告訴DW：「 如果（中國房地產）價格不持續上漲，整個房地產模式就無法持續，甚至像碧桂園這樣的公司也無法生存。」

（綜合報導，DW記者Nik Martin對此文亦有貢獻）

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