不只「疫苗外交」台湾拉美邦交国的「究极选择」

(德国之声中文网) 台湾和巴拉圭的邦交屡因中国「疫苗外交」传出危机，不过两位专家向德国之声表示，真正的关键点会落在巴拉圭政权交替时，该国整体的利益权衡。

瑞典智库「安全与发展政策研究所」(Institute for Security and Development Policy, ISDP) 的研究员塔克 (Julian Tucker) 去年发布了一篇探讨台巴关系的报告，他在报告中提到，台湾的邦交国往往在政权转移时，会出现考虑是否转与中国建交的考量，所以每当邦交国经历大选时，对台湾的外交关系来说都是关键时刻。

瑞典智库「安全与发展政策研究所」塔克也认为，2023年现任总统贝尼特斯任期到後，对台巴关系来说将会是个关键时刻。他告诉德国之声：「台巴关系的发展和中国的发展轨迹有很大关系。随着中国的变化，那些希望与中国建立外交和经济关系的国家也会做出一定程度的计算，也越来越多国家想与中国建立政治关系。台湾与巴拉圭的邦交关系也数度经历过类似的时刻，台湾外交经尝试做很多事情来维持这种关系，而美国也是促成两国持续维系邦交关系的关键因素之一。」

塔克指出，2019年巴拉圭国内开始出现要求重新审视与台湾邦交关系的声浪，因为部分人士认为，维持与台湾的邦交关系让巴拉圭错过了与中国合作所带来的正面经济利益。不过，当时台湾也立即做出回应，试图寻找一些能与巴拉圭合作的领域。

他表示：「巴拉圭总统在2019年12月到华府与前美国总统特朗普会面後，双方发布联合声明，表示双方将在区域政策和安全问题上的合作，也提到美国将透过美国国际发展金融公司（DFC）和台湾在巴拉圭发展医疗基础设施。後来，从这三方合作协议中便延伸出巴拉圭首都亚松森的杰罗维亚西奈山医疗中心 (the Jerovia Mount Sinai Medical Center)。」

此外，今年3月美国丶台湾与巴拉圭也举行了一场三方的视频会议，寻求在电动车与再生能源等领域共同合作。会议期间，台湾与美国的代表讨论了巴拉圭水力发电剩馀，以及三方在绿氢丶太阳能丶智能配电与储存系统与电动车组建的潜在合作。塔克告诉德国之声：「这场会议的其中一个讨论主轴便是再生能源与水力发电，因为巴拉圭在与巴西的边境有个很大的水力发电工程。」

巴拉圭的「台湾成本」

近期曾在学术期刊「美洲季刊」发表一篇关於台巴外交关系论文的智利天主教大学助理教授乌蒂内兹（Francisco Urdinez）也预测，虽然目前的巴拉圭政府应该还不会选择与台湾断交，但要是下一任总统不是来自现在的执政党的话，他不排除巴拉圭重新考虑与台湾邦交关系的可能性。

他在该篇论文中写道，经济与新冠疫情让身为台湾南美洲仅存邦交国的巴拉圭在维持与台湾邦交关系这方面，面临越来越大的外部压力。他在接受德国之声访问时指出，对巴拉圭来说，他们目前是运用与台湾的邦交关系试图提升国际中的地位，并从中获得一些有形或无形的利益。乌蒂内兹说：「这些利益包括物质利益，如对政治上有利的项目的援助，包括资助外交学院和国民议会大楼。巴拉圭也通过高调的外交访问和精英交流获得关注。此外，巴拉圭还能因为维系这段外交关系，得到一定程度的国际赞扬与认可。」

不过，乌蒂内兹也在「美洲季刊」的论文中，以「台湾成本」这个概念去计算了巴拉圭在过去几十年来为了维系与台湾的关系而失去中国可能提供的贷款或投资机会。他向德国之声表示：「我们估计，在中国崛起的这段期间，巴拉圭失去的中国资金与投资机会大约占该国每年国内生产毛额的1%，也就是约接近每年3亿美元的损失。考量到其外交地位限制巴拉圭购买中国新冠疫苗的可能性，现在巴拉圭的『台湾成本』比之前还更大。」

乌蒂内兹指出，他估算巴拉圭在新冠疫情爆发後，从台湾收到了不少的医疗物资跟其他方面的援助，但这仍然无法阻止巴拉圭国会在2020年出现与转换外交关系的相关法案。他认为，虽然美国去年通过的《台北法案》当中，有明文指出国会建议美国行政部门在符合该国利益的情况下，强化与台湾有邦交关系国家的经济丶安全及外交接触，但是在中国持续主打金钱外交之际，北京能提供的条件对於像巴拉圭这样的发展中国家来说，非常的重要。

乌蒂内兹告诉德国之声：「对于巴拉圭人民来说，新冠疫情让他们看到了与世界第二大经济体中国没有外交关系时，他们要付出的真正代价。这个问题已经被政治化，并在巴拉圭国内被大量辩论。我很难想像巴拉圭和台湾能够进一步加强他们的关系，除非台湾提供比现在更多的援助和投资。」

台湾谴责中国「疫苗外交」

台湾外交部拉美司司长俞大㵢在接受德国之声专访时也坦承，中国对台湾邦交国带来的挑战一直都存在，而台湾也只能不断告诉邦交国，中国常常许下华而不实的承诺，但台湾会在能力范围内与他们合作，做一些可以帮助他们国家发展的合作计画。他说：「我们承诺的，我们一定做到，我们是个实在的朋友与夥伴。」

英国《金融时报》19日也发布报导称，宏都拉斯表示可能为了取得中国新冠疫苗，转为与中国建交。

该报导引述宏都拉斯总协调部长马迪罗（Carlos Alberto Madero）的说法，称虽然宏都拉斯不想断绝长期与台湾建立的邦交关系，但现阶段对该国来说，取得新冠疫苗比任何事都重要。他还称，取得新冠疫苗的相关决策可能带来外交政策的改变。他告诉《金融时报》：「这种情况使我们的立场十分尴尬。宏都拉斯人民目睹中国协助其邦交国，我们也扪心自问为何我们的邦交国没有帮助我们。」

该报导也称，美国预计优先将大批新冠疫苗发送到拉丁美洲，希望能藉此与中国在拉美透过疫苗外交松动台湾友邦的作法抗衡。一名资深美国官员向《金融时报》证实，拉美将是美国疫苗援助的优先目标地区。

事实上，4月便传出中国疫苗厂商意图以与台湾断交作为巴拉圭能取得中国制新冠疫苗的条件。不过，相关消息迅速遭巴拉圭总统与外交部驳斥，批评中国的相关做法毫无正当性，也有损巴拉圭的主权。

巴拉圭总统贝尼特斯 (Mario Abdo Benitez) 4月20日表示，巴拉圭不会接受任何形式的勒索或透过外交条件来换取新冠疫苗。他在公开声明中重申：「巴拉圭愿意与任何国家购买新冠疫苗，我们不打算接受任何形式的疫苗采购讹诈。我们要求并愿意在不附加任何外交条件的情况下，与中国的工厂进行直接交易。」

台湾外交部发言人欧江安告诉德国之声，宏都拉斯外交部已向台湾政府澄清，并重申台宏两国邦交稳固友好，而对於中国仍企图以疫苗作为逼迫有急迫需求的国家进行政治及外交条件利益的交换，台湾外交部予以强烈谴责。她表示：「外交部乐见宏国政府刚刚宣布与辉瑞（Pfizer）药厂签署合约采购440万剂疫苗，我方相信将有助於缓解宏国当前面临的公卫危机处境。」

台湾外交部拉美司司长俞大㵢接受德国之声访问时表示，他认为在巴拉圭面临新冠疫苗短缺时，出现要求重新审视与台湾邦交关系的声音，应该是刻意制造出来的，也是有针对性的。他说：「中国用疫苗为诱因想把台湾的邦交国拐走，凸显中国运用别国脆弱的一面去做这种事，我觉得这是非常不人道且恶劣的行为。」

针对台湾的指控，中国外交部发言人华春莹5月14日在例行记者会上表示，中国与发展中国家在疫苗上的合作「坦坦荡荡」，得到了包括中美洲国家在内的国际社会「普遍欢迎」。此前，华春莹也曾在3月反批台湾在巴拉圭的疫苗事件上，在背後做了一些小动作。

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