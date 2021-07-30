不只抗新冠——mRNA疫苗或带来医学革命

（德国之声中文网）近几十年来，疟疾疫苗的研发工作进展相当缓慢。能够预防大约三分之一感染的RTS,S疫苗虽然已经上市几年，而且从今年开始，甚至还有一种被称为R21/Matrix-M的疫苗效力达到了75%，但也许还有更好的消息？

至少BioNTech的创始人萨辛(Ugur Sahin)是这样认为的。他于7月26日在法兰克福宣布，其公司现在也计划开发一种疟疾疫苗，可能在明年年底开始临床研究。

计划中的疫苗是基于信使核糖核酸（mRNA）技术。今年以来，疫苗制造商BioNTech/辉瑞和莫德纳（Moderna）首次大规模地成功使用了针对新冠病毒的mRNA疫苗。但mRNA技术最初来自哪里？它的发展进度如何？我们在这里为您总结了最重要的问题和答案：

mRNA的作用原理是什么？

RNA（核糖核酸）在人体内的任务是利用我们的遗传物质DNA的信息来产生蛋白质。它在细胞中产生蛋白质的区域——核糖体中完成这一任务。核糖体是蛋白质的生物合成发生的场所。

医学利用这一点：在疫苗接种中，人工生产的mRNA为核糖体提供要对抗的病原体抗原的构建指令——例如，冠状病毒的刺突蛋白。

核糖体产生这些抗原，从而激发身体的免疫反应。这种反应针对所有具有该蛋白质特定表面特性的入侵者—例如，针对刺突蛋白。

就癌症疫苗而言，研究人员确定哪些蛋白质是某些癌细胞表面的典型蛋白质，并开发出匹配的mRNA，希望免疫系统随之能攻击癌细胞。研究人员打算以类似的方式研发抵抗细菌或疟原虫的疫苗。

mRNA与其他疫苗有何区别？

关键的区别在于，传统的活疫苗或灭活疫苗都含有引起免疫系统反应的抗原。而mRNA疫苗则是在细胞中产生的。

这使得mRNA疫苗生产并使其适应其他病原体变得相对容易，因为只有部分经过测试的过程需要通过改变特定的mRNA来进行调整。

mRNA的概念有多新？

这个概念其实没有那么新。早在1961年，生物学家布伦纳（Sydney Brenner）、雅各布（ Francois Jakob）和梅塞尔森（Matthew Meselson） 就发现，RNA能够传输遗传信息，可用于诸如在细胞内的蛋白质的生物合成。然而，直到1989年，病毒学家马龙（Robert Malone） 才成功地将这一概念付诸于实践。

1993年至1994年，多个研究团队用小白鼠进行了第一批疫苗接种实验。首批人类mRNA疫苗的临床试验于2002年和2003年进行。这些疫苗主要用来对抗癌细胞。在接下来的几年里，有关mRNA的研究也主要集中在抗癌方面。

mRNA疫苗目前的应用领域？

一系列的病原体已成为研究重点。 这些病毒包括艾滋病毒、狂犬病、寨卡、基孔肯雅、流感和登革热等。现在，科研人员对相关研究迅速取得突破寄予厚望，主要是因为针对新冠病毒的成功案例表明，mRNA疫苗是可以有效抵抗病毒的。

BioNtech利用mRNA技术生产新冠疫苗

同时，对抗癌症是mRNA研究中最早开始和进展最大的领域之一。今年6月，BioNTech开始了一项针对晚期皮肤癌的第二阶段试验。当然，新冠疫苗的经验不能简单地照搬到癌症细胞上。它们比病毒大得多。免疫系统做出的反应也截然不同。

疟疾疫苗的研究也同样存在问题。疟原虫是单细胞生物。而且以往的经验证明，它们是很难对抗的。

在研发癌症和疟疾疫苗时，成功的关键可能是确定那些对有关病原体的功能至关重要、同时又能激发身体强烈免疫反应的蛋白质。最终，人体自身的免疫系统必须在不伤害健康细胞或人的机体的前提下消灭致病细胞。

mRNA技术将颠覆医药行业？

现在做出相关预测还为时过早。可以肯定的是，医生们对mRNA技术寄予厚望。如果人类能够成功开发出更有效的流感疫苗，那么就已经是很大的进步了。

如果mRNA疫苗真的能成功调动免疫系统，使其专门攻击和摧毁病理细胞，这将是一个巨大的突破。该技术届时将被用于迄今为止尚未被重点关注的其他医学领域。

与药物治疗相比，疫苗接种从而变得越来越重要，由此可能会掀起一场医学革命。对病人和卫生系统而言，疫苗接种的成本要低得多。

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