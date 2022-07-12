 不只依賴美國軍火 台灣加強防衛能力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.07.2022

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时政风云

不只依賴美國軍火 台灣加強防衛能力

台灣的武裝部隊主要由美國裝備，但蔡英文總統已將發展先進的、本土的軍火工業作為優先事項。這個自治的島嶼剛剛展示了這方面的最新成果。

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