不只依賴美國軍火 台灣加強防衛能力

與中國漸行漸遠？日本為何強化對台連結？

2022年是中日建交、台日斷交50週年。身為美國的盟友，日本在區域安全上對中國多有戒備，開始強化太平洋的防衛態勢，也特別關注台海局勢。這一連串的布局背後的邏輯是什麼？