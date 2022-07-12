不只依賴美國軍火 台灣加強防衛能力

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台灣的武裝部隊主要由美國裝備，但蔡英文總統已將發展先進的、本土的軍火工業作為優先事項。這個自治的島嶼剛剛展示了這方面的最新成果。
美國試圖打擊中國芯片產業崛起。彭博的報導引述知情人士，指華盛頓已向荷蘭施壓，要求其禁止半導體製造設備大廠阿斯麥（ASML）向中國出售生產芯片所需的關鍵設備。消息一出，ASML股價應聲下跌。
2022年是中日建交、台日斷交50週年。身為美國的盟友，日本在區域安全上對中國多有戒備，開始強化太平洋的防衛態勢，也特別關注台海局勢。這一連串的布局背後的邏輯是什麼？
美國聯邦調查局罕見與英國國家安全情報機構軍情五處共同在倫敦向企業領袖示警，稱中國決心竊取西方技術以得到競爭優勢。FBI局長雷伊強調，一旦北京侵台，將是「全世界史上最可怕的商業破壞之一」。
這是北約首次將中國列為其未來十年的戰略重點之一，並對中國日益增長的經濟和軍事影響力提出警告。西方各國的領導人也對中國挑戰憂心忡忡，他們分別說了什麼？
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