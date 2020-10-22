不受疫情影响 特斯拉逆势增长

（德国之声中文网）新冠疫情期间，特斯拉仍然继续保持创纪录的业绩，已经连续五个季度获利。当传统汽车制造商正在努力摆脱危机时，来自美国硅谷的电动汽车先驱特斯拉却不怎么被影响。

但是现在情况没那么容易了，因为激烈的竞争已经开始，众多汽车商希望能在短时间内超越特斯拉，尤其是大众汽车。罗仕证券有限公司（Roth Capital Partners）分析师克雷格·欧文（Craig Irwin）表示："特斯拉公司仍然享有高度评价，令人难以置信，但是竞争对手们也在其后追赶。"他指出，至2024年将有400多种新型电动车上路。

今年7月至9月期间，特斯拉交付了139,300辆汽车，是历史上销售最多的一个季度。销售额增长了约40％，达到近88亿美元，超出分析师预期。净利润升至3.31亿美元，是去年的两倍多。但是，利润主要来自向其他汽车制造商出售的二氧化碳信用额度，汽车制造商使用这些信用额度来抵消自己的排放量以达到气候目标。第三季度销售额为3.97亿美元，如果没有这一项收入，特斯拉无法在第三季度获利。由于竞争对手投入开发越来越多节能汽车，改善了二氧化碳排放量，特斯拉未来这项资金来源应该会大大减少。分析师表示，这将表明特斯拉是否真的可以透过电动汽车赚钱。

柏林市郊特斯拉工厂的设计图

投资者的宠儿

在证券交易所，特斯拉已经成为世界上最有价值的汽车制造商。自年初以来，股价已上涨了400％，过去的12个月中上涨了近730％。

最近，特斯拉的市值为3940亿美元，这意味着特斯拉的市场份额是通用汽车和福特汽车的三倍之多，这两家公司是美国最大的两家汽车制造商，尽管特斯拉的销售数字要低得多。此外，特斯拉的市值也远远领先德国汽车公司。

特斯拉将年底目标重申为50万辆汽车，为此特斯拉必须在最后一个季度大幅提高销量。夏季季度末，特斯拉执行长埃隆·马斯克（Elon Musk）亲自催促全体员工销售交付情况。特斯拉强调已经有交付50万辆汽车的能力，但是现在实现目标变得更加困难，这主要取决于特斯拉Y型SUV成不成功，以及在上海工厂的生产状况。

特斯拉难以捉摸的执行长马斯克还经营着太空运输公司SpaceX以及其他多项企划，对他来说业绩飙升是一种胜利。多年以来，他的公司一直处于亏损状态，未来似乎充满不确定性。现在，尽管新冠危机下整个汽车市场都在苦撑，特斯拉仍然达到了创纪录的营业利润。马斯克在与金融分析师的电话会议上，得知财务报告后高兴地表示："第三季度是我们有史以来成绩最好的一季。"同时，特斯拉正在大力推动国际扩张，上海工厂的生产将迅速增加。此外，柏林附近的格林海德将作为特斯拉第一家欧洲工厂，建设进展迅速。特斯拉计划最早明年在格林海德工厂生产和交付首批汽车。此外，特斯拉还希望迅速在美国德克萨斯州奥斯汀市建设汽车制造厂，特斯拉Y型SUV和Cybertruck货卡预计将在这里生产。

杨宇/达扬/(路透社、德新社)

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