不参加瑞士和平峰会挨批 中方称“自主决定”

乌克兰总统泽连斯基日前指控北京阻止他国参加瑞士和平峰会，且对中国不与会感到失望；中国外交部长王毅4日表示，中方将自主决定是否参加，并称已有20多国支持中方提出的“六点共识”。

（德国之声中文网）根据中国外交部，中国外长王毅本週二（6月4日）在北京会晤土耳其外长费丹（Hakan Fidan）并接受媒体访问，被问及乌克兰和平议题，他重申中国立场一贯为“劝和促谈”

王毅主张“现在和谈的条件仍不具备”，但“重视”瑞士筹备和平峰会的努力，且中方已“多次向瑞方提出建设性意见”。对于日前宣布中国将不出席瑞士峰会一事，王毅说：“当今世界各种会议很多，能否参加，怎么参加，中方将根据自身立场自主决定。”

王毅提及中国与巴西推动以政治方式解决乌克兰危机的“六点共识”，并称包含土耳其在内，在过去1週以来已经有26国确认加入或表态认真研究加入方式。

他表示，“‘六点共识’符合大多数国家的共同期望，是当今世界的最大公约数”，并主张“支持‘六点共识’的国家越多，召开真正和会的日子就越近，实现和平的前景就越光明”。

北约批评中国立场

中国外交部发言人毛宁上週五（5月31日）宣布中方不会出席6月中举办的瑞士和平峰会，并指该场会议的安排与中方要求和国际社会普遍期待有很大差距，“中方难以参会”。

据毛宁说法，中方的与会要求包含俄乌双方认可、各方平等参与、对所有和平方案进行公平讨论。她说，“根据各方反馈即公布的会议安排，中方提出的三个要素看起来都难以实现”。

对此，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）接受北德意志电台（NDR）访问时，对中国不与会的决定表示“不意外”。他指出，中国不仅未谴责俄罗斯入侵乌克兰的行动，还与俄罗斯总统普京达成“无止境”的伙伴关系。

斯托尔滕贝格称，自俄罗斯入侵乌克兰以来，中国仍持续出售先进技术、微电子和其他设备，支持俄罗斯的战时经济，让俄罗斯能够继续对乌克兰进行战争。

对中国不出席瑞士和平峰会的决定，北约秘书长斯托尔滕贝格表示令人遗憾。图为斯托尔滕贝格上个月底出席记者会。（资料照） 图像来源: Peter David Josek/AFP/Getty Images

此前，瑞士在泽连斯基的提议下，宣布将于本月15日至16日主办首届乌克兰和平峰会，盼藉此场会议为乌克兰的和平打下基础。瑞士方面称，当前已确认有超过80个国家会出席该场和平峰会。

俄罗斯未收到与会邀请。莫斯科曾多次主张，在俄方没有参与的情况下，该场峰会将徒劳无功。

本月2日的新加坡“香格里拉对话”防务峰会上，泽罗斯基公开指责俄罗斯利用中国的影响力及中国外交官，竭力破坏瑞士和平峰会，并指“像中国这样一个独立的大国沦为普京手中的工具，真是令人遗憾”。中国否认有对他国施压的情况，并称“霸权主义和强权主义不是中国的外交风格”。

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（综合报道）

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