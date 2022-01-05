不参加北京冬奥 平壤称敌对势力和疫情是原因

（德国之声中文网）据朝鲜官媒朝中社１月7日报道，朝鲜国家奥委会和体育省在一封信中表示，“由于敌对势力的阴谋活动和全球疫情，我们不能参加这次奥运会”。该信发给了中国奥委会等组织。

路透社报道指出，目前还不清楚朝鲜奥委会和体育省的这封信是否仅指其运动员无法参加。去年朝鲜以新冠疫情为由，未派队参加东京奥运会，遭到国际奥委会(IOC)暂停资格至2022年底，因此其运动员本来也没有资格参加这次北京冬奥会。德新社报道称，国际奥委会此前已经警告朝鲜注意擅自不参加东京奥运将带来的后果。

“全方位支持中国”

朝中社公布的信件中未指明谁是所称的“敌对势力”，但批评美国外交抵制北京冬奥，指责华盛顿及其“傀儡”越来越露骨地反华，同时表示这样的“阴谋活动是违背国际奥林匹克宪章精神的亵渎、污蔑抹黑中国的国际形象的卑鄙行径，对此表示坚决反对”。

朝鲜的“啦啦队”外交 有名的啦啦队成员——李雪主 朝鲜啦啦队出过的最有名人物当属金正恩的妻子李雪主了。图为2005年她作为朝鲜啦啦队队员参加在韩国仁川举行的第16届亚洲田径锦标赛。

朝鲜的“啦啦队”外交 田径锦标赛开幕式 据报道，2005年，朝鲜派出的啦啦队有124人，去仁川为亚洲田径锦标赛助兴。

朝鲜的“啦啦队”外交 阵容庞大 而在2003年，据报道，朝鲜派出303人的啦啦队参加韩国大邱世界大学生运动会。

朝鲜的“啦啦队”外交 整齐划一 据韩联社报道，在今年的平昌冬奥之前，朝鲜共有三次派遣啦啦队参加在韩国举办的国际体育盛事，—2002年釜山亚运会、2003年大邱夏季世界大学生运动会和2005年仁川亚洲田径锦标赛。

朝鲜的“啦啦队”外交 大学生运动会上的朝鲜啦啦队 据报道，2014年，朝鲜原计划派遣啦啦队前往仁川参加亚运会，但最终以朝韩双方无法在多个问题上达成一致为由取消该计划。 图为2003年大邱世界大学生运动会女足比赛上的朝鲜啦啦队。

朝鲜的“啦啦队”外交 平昌冬奥 此次的平昌冬奥会上，朝鲜派出约230人组成的啦啦队访韩。2月7日，啦啦队抵达韩国。将在开闭幕式、韩朝女子冰球联队比赛、朝鲜参赛项目和部分韩国运动员比赛现场为韩朝选手加油助威。

朝鲜的“啦啦队”外交 走南闯北 2015东亚杯男足赛，韩国VS朝鲜，朝鲜啦啦队亮相武汉。2017年，朝鲜啦啦队也曾出现在日本东京的东亚足球锦标赛上。

朝鲜的“啦啦队”外交 能自由活动吗？ 但美联社报道说，除了官方活动之外，朝鲜啦啦队成员不大可能允许与韩国人自由接触，或自由活动。

朝鲜的“啦啦队”外交 朝鲜街头的“啦啦队” 据中国媒体报道，在朝鲜平壤，由妇女组成的“啦啦队”早晨在街边起舞，鼓励上班族和学生“开启美好的一天”，“成为一道特殊的风景线”。



信中，朝方也对本届冬奥主办方中国表达声援，称赞说，尽管有疫情，但由于政府和人民的努力，冬奥准备工作出色，强调朝鲜将“全方位支持和声援”中国举办一届隆重精彩的奥运盛会的一切事宜。

这封信同时寄给了冬奥组委会和冬残奥组委会。冬奥会定于下月举行，冬季残奥会３月份举行。

（德新社，路透社）

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