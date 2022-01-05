不参加北京冬奥 平壤称敌对势力和疫情是原因

（德国之声中文网）据朝鲜官媒朝中社１月7日报道，朝鲜国家奥委会和体育省在一封信中表示，“由于敌对势力的阴谋活动和全球疫情，我们不能参加这次奥运会”。该信发给了中国奥委会等组织。
路透社报道指出，目前还不清楚朝鲜奥委会和体育省的这封信是否仅指其运动员无法参加。去年朝鲜以新冠疫情为由，未派队参加东京奥运会，遭到国际奥委会(IOC)暂停资格至2022年底，因此其运动员本来也没有资格参加这次北京冬奥会。德新社报道称，国际奥委会此前已经警告朝鲜注意擅自不参加东京奥运将带来的后果。
“全方位支持中国”
朝中社公布的信件中未指明谁是所称的“敌对势力”，但批评美国外交抵制北京冬奥，指责华盛顿及其“傀儡”越来越露骨地反华，同时表示这样的“阴谋活动是违背国际奥林匹克宪章精神的亵渎、污蔑抹黑中国的国际形象的卑鄙行径，对此表示坚决反对”。
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朝鲜的“啦啦队”外交
有名的啦啦队成员——李雪主
朝鲜啦啦队出过的最有名人物当属金正恩的妻子李雪主了。图为2005年她作为朝鲜啦啦队队员参加在韩国仁川举行的第16届亚洲田径锦标赛。
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朝鲜的“啦啦队”外交
田径锦标赛开幕式
据报道，2005年，朝鲜派出的啦啦队有124人，去仁川为亚洲田径锦标赛助兴。
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朝鲜的“啦啦队”外交
阵容庞大
而在2003年，据报道，朝鲜派出303人的啦啦队参加韩国大邱世界大学生运动会。
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朝鲜的“啦啦队”外交
整齐划一
据韩联社报道，在今年的平昌冬奥之前，朝鲜共有三次派遣啦啦队参加在韩国举办的国际体育盛事，—2002年釜山亚运会、2003年大邱夏季世界大学生运动会和2005年仁川亚洲田径锦标赛。
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朝鲜的“啦啦队”外交
大学生运动会上的朝鲜啦啦队
据报道，2014年，朝鲜原计划派遣啦啦队前往仁川参加亚运会，但最终以朝韩双方无法在多个问题上达成一致为由取消该计划。 图为2003年大邱世界大学生运动会女足比赛上的朝鲜啦啦队。
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朝鲜的“啦啦队”外交
平昌冬奥
此次的平昌冬奥会上，朝鲜派出约230人组成的啦啦队访韩。2月7日，啦啦队抵达韩国。将在开闭幕式、韩朝女子冰球联队比赛、朝鲜参赛项目和部分韩国运动员比赛现场为韩朝选手加油助威。
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朝鲜的“啦啦队”外交
走南闯北
2015东亚杯男足赛，韩国VS朝鲜，朝鲜啦啦队亮相武汉。2017年，朝鲜啦啦队也曾出现在日本东京的东亚足球锦标赛上。
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朝鲜的“啦啦队”外交
能自由活动吗？
但美联社报道说，除了官方活动之外，朝鲜啦啦队成员不大可能允许与韩国人自由接触，或自由活动。
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朝鲜的“啦啦队”外交
朝鲜街头的“啦啦队”
据中国媒体报道，在朝鲜平壤，由妇女组成的“啦啦队”早晨在街边起舞，鼓励上班族和学生“开启美好的一天”，“成为一道特殊的风景线”。
信中，朝方也对本届冬奥主办方中国表达声援，称赞说，尽管有疫情，但由于政府和人民的努力，冬奥准备工作出色，强调朝鲜将“全方位支持和声援”中国举办一届隆重精彩的奥运盛会的一切事宜。
这封信同时寄给了冬奥组委会和冬残奥组委会。冬奥会定于下月举行，冬季残奥会３月份举行。
（德新社，路透社）
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你应该知道的北京冬奥
北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市
2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。
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你应该知道的北京冬奥
雪上运动在张家口举行
冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。
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你应该知道的北京冬奥
疫情使海外观众将缺席
东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运目前只是不对海外观众售票。不过，防疫规定会随着疫情的突变而进行相应调整。
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你应该知道的北京冬奥
拜登祭出“外交抵制”
美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。
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你应该知道的北京冬奥
不愿选边站
“五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。
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你应该知道的北京冬奥
法国和韩国不参与抵制
巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。
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你应该知道的北京冬奥
普京总统要去的
普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。
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你应该知道的北京冬奥
古特雷斯收到邀请并答应出席
联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”
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你应该知道的北京冬奥
运动员：不一定再去一次
Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。