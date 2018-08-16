不卖给外国人！马来西亚下“禁售令”

（德国之声中文网）该国总理马哈蒂尔本周一在吉隆坡的新闻发布会上宣布了购房禁令。93岁的他在5月大选中意外获胜后，投资1000亿美元的南部柔佛州"森林城市" （Forest City）的前途就面临不确定性。需求低迷之下，开发商碧桂园正设法促销。这个项目可以容纳70万人入住。

"森林城市"楼市价格不菲，彭博社此前指出，这个开发项目以中国、印度尼西亚、泰国和迪拜的投资者为主要目标。 马来西亚"我的第二家园"计划允许富裕的外国人以置业的方式获得长期签证，中国公民是最大的参与群体。

马哈蒂尔在新闻发布会上说："可以确认的是，这个正在建造的城市不能卖给外国人。……我们不会给来这里住的人发放签证。我们之所以持反对意见，是因为这样一来，这座城市就是给外国人，而不是给马来西亚建的，大多数马来西亚人买不起这些房屋。"

马哈蒂尔之前就曾批评过中资碧桂园投资1000亿美元的"森林城市"房产项目的例子，指出该项目的商品房价格均在26万美元以上，一般马来西亚人根本无力购买。因此这是面向外国房产投资者的开发行为，而马来西亚并不希望大批外国人涌入。

马哈蒂尔回归政坛 年龄最长的政治首脑 医师出身的马哈蒂尔是1981到2003年间的马来西亚领导人，被尊称为「马来西亚现代化之父」。他曾连续五次赢得总统大选，在位共22年。任期内，他与执政团队「国民阵线」内的最大党派巫统(UMNO)产生意见分歧。

马哈蒂尔回归政坛 马哈蒂尔大战纳吉布 马来西亚大选之所以引起关注，是因为两大政要马哈蒂尔与纳吉布在大选上一较高下。马哈蒂尔曾经是纳吉布的恩师，提拔他成为2009年的首相。马哈蒂尔2016年因一马发展公司 (1MDB)的丑闻而辞去巫统党的职务，临行前说这个政党已然变成「纳吉布的政党」。

马哈蒂尔回归政坛 诉求「干净选举」 对异议者与媒体的强硬态度、担任首相时限缩司法部门权限，都使马哈蒂尔获得了「独裁者」的封号。他也因在任期内攬权而遭诟病。2016年，他出席了由非政府组织举办的「干净选举」示威游行。

马哈蒂尔回归政坛 政治交易 安华过去曾是马哈蒂尔的劲敌。安华曝出丑闻，被马哈蒂尔革除副首相及财政部长的职务。他随后以贪污与肛交罪名被判刑。但是由于双方在反对纳吉布上面立场一致，达成协议﹔马哈蒂尔保证特赦安华，换取安华阵营在本次选举中支持马哈蒂尔。

马哈蒂尔回归政坛 化敌为友 马哈蒂尔在2016创建了新政党「土著团结党」，随后加入希望联盟(Pakatan Harapan)的阵营。希望联盟是由众多反对党组合起来的选举联盟。讽刺的是联盟中有不少成员是马哈蒂尔过去担任首相时封杀的对象，其中最有名的就是安华。希望联盟宣称，若能够赢得2018年的选举，马哈蒂尔将会出任首相，而安华的妻子旺阿兹沙(图左)则担任他的副手。

马哈蒂尔回归政坛 抵制选举行动 不是所有人都支持马哈蒂尔与安华之间的交易。某些公民团体与在野党议员谴责马哈蒂尔需要为他现正抵抗的政治生态负起责任。这起声浪酿成了示威游行﹔#UndiRosak (或 #SpoiltVote) 。该游行诉求选民抵制选举或投废票。但是也有人认为此举只是加深在野党的内部分裂，国民阵线党反而能从中获益。

马哈蒂尔回归政坛 洗钱案缠身 刚卸任的首相纳吉布如今陷入洗钱丑闻，其中最大的一笔款项与国有企业1MDB有关。

马哈蒂尔回归政坛 首次政党轮替 国民阵线党从1957马来西亚独立以来就一直是执政党，在2013年大选时失去了三分之二的国会席次。2018年的总统大选败给希望联盟国民阵线党史上第一次败选，也是马来西亚第一次政党轮替。

马哈蒂尔回归政坛 欢迎千禧世代 马哈蒂尔这位九十几岁的政治人物也开始使用社交平台来接近年轻选民。但是2017年的一项民调显示，三十岁以下的马来西亚人当中，十个人就有七个人不关心政治，三分之二的人认为政治人物不值得信任，甚至是马来西亚社会问题的根源。 作者: 罗法



碧桂园的一名官员说，该公司对马哈蒂尔的评论不予立即置评。

该公司书面回应彭博社表示，森林城市遵守所有法律法规，并且有相应的批准证明可以出售给外国买家。目前正在寻求与总理办公室就新闻发布会上的消息进行澄清。

居住在柔佛州的马来西亚人抱怨说，有大量中国人抢购"森林城市"的住房，此外，他们也担心环境会被破坏、房地产市场供过于求、以及填海造陆对渔业的影响。

"森林城市"含有办公楼、公园、酒店、购物中心和国际学校，它的面积是纽约中央公园的四倍。《纽约时报》近日报道，在"森林城市"，有一名导游说，这里最棒的地方在于，从豪华公寓的布局到中文标识，这座城市中的一切都是为中国客户设计的。

路透社指出，在20平方公里填海造陆计划中，碧桂园仅开发了一小部分。去年，多达70%的公寓买家来自中国。

文木 / 叶宣 （路透社、彭博社等）