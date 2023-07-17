不卖了！压力山大 西门子终止与中企合作

西门子宣布终止与北京天圣华信息技术有限公司Transemic的合作。这家中国军工企业被指利用西门子技术给中国军备升级。美国之前已将其列入制裁黑名单。
（德国之声中文网）西门子宣布终止与北京天圣华信息技术有限公司Transemic受到争议的合作。西门子一名发言人告诉德国《商报》，该公司终止了与这家中国公司的所有交易。6月12日美国将Transemic列入制裁名单。美国商务部认为，Transemic参与的一些活动令人担忧，包括研发超音速武器的研发、设计和制造空对空导弹。
《商报》4月份曾经报道，过去几年中，Transemic和西门子在中国的其他合作伙伴，向与中国军方有关的研究机构出售了德国公司的建模软件。据称，转售到“国防七校”研究机构的西门子软件可用于升级军用车辆和军机。
中国的“国防七校”对优化中国军事装备起着关键作用。它们是北京航空航天大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、西北工业大学、南京航空航天大学和南京理工大学。西门子声称对软件被转售给军事院校一事毫不知情。在其网站上，西门子列举了许多在军事领域使用该软件的例子。比如瑞典军方和英国武器制造商BAE Systems等都使用了这些软件。美国之前已经对“国防七子”实施了制裁。
《慕尼黑信使报》(Münchner Merkur）报道，Transemic在中国销售名为Simcenter、NX、Capital和Teamcenter的系列软件产品，这些软件可以模拟仿真流程，以便更快地开发组件，其中包括可军事应用的组件。
西门子原本不愿终止与Transemic的往来，即使《商报》和《华盛顿邮报》均报道了其软件被转售给军事学校。报道称，澳大利亚战略政策研究所（ASPI）表示，Transemic在2020年将西门子软件转售给了被美国列入黑名单的北京理工大学。该大学在学校简介中指出，该高校在精确打击、高效毁伤、机动突防、远程压制、军用信息系统与对抗等国防科技领域代表了国家水平。根据西门子自己的说法，他们对其软件被转售给军事大学一事并不知情。然而，销售过程的相关文件是公开可访问的。在媒体相关报道之后，西门子开始减少与Transemic的业务往来。现在，这一合作关系已经全面终止。
《慕尼黑信使报》报道指出，面对中国的军备扩张，欧洲政界变得更加敏感。最近，欧委会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）警告称，欧盟必须在“敏感的高技术领域”重新定义与中国的未来关系。德国外交部长安贝尔博克也主张更严厉的出口管控，主要针对可军民两用的“双重用途”产品。
（综合报道）
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