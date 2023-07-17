不卖了！压力山大 西门子终止与中企合作

（德国之声中文网）西门子宣布终止与北京天圣华信息技术有限公司Transemic受到争议的合作。西门子一名发言人告诉德国《商报》，该公司终止了与这家中国公司的所有交易。6月12日美国将Transemic列入制裁名单。美国商务部认为，Transemic参与的一些活动令人担忧，包括研发超音速武器的研发、设计和制造空对空导弹。

《商报》4月份曾经报道，过去几年中，Transemic和西门子在中国的其他合作伙伴，向与中国军方有关的研究机构出售了德国公司的建模软件。据称，转售到“国防七校”研究机构的西门子软件可用于升级军用车辆和军机。

中国的“国防七校”对优化中国军事装备起着关键作用。它们是北京航空航天大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、西北工业大学、南京航空航天大学和南京理工大学。西门子声称对软件被转售给军事院校一事毫不知情。在其网站上，西门子列举了许多在军事领域使用该软件的例子。比如瑞典军方和英国武器制造商BAE Systems等都使用了这些软件。美国之前已经对“国防七子”实施了制裁。

《慕尼黑信使报》(Münchner Merkur）报道，Transemic在中国销售名为Simcenter、NX、Capital和Teamcenter的系列软件产品，这些软件可以模拟仿真流程，以便更快地开发组件，其中包括可军事应用的组件。

西门子原本不愿终止与Transemic的往来，即使《商报》和《华盛顿邮报》均报道了其软件被转售给军事学校。报道称，澳大利亚战略政策研究所（ASPI）表示，Transemic在2020年将西门子软件转售给了被美国列入黑名单的北京理工大学。该大学在学校简介中指出，该高校在精确打击、高效毁伤、机动突防、远程压制、军用信息系统与对抗等国防科技领域代表了国家水平。根据西门子自己的说法，他们对其软件被转售给军事大学一事并不知情。然而，销售过程的相关文件是公开可访问的。在媒体相关报道之后，西门子开始减少与Transemic的业务往来。现在，这一合作关系已经全面终止。

2021年的中国科技企业：内外交困 科技股受创 在监管政策收紧的情况下，中国科技公司市值不断缩水，从而加剧了市场对中国这个世界第二大经济体增长放缓的担忧，投资者的情绪普遍受到影响。

2021年的中国科技企业：内外交困 反垄断和数据安全 自2020年底以来，北京以反垄断和保障数据安全等为由加大了对中国科技公司的监管力度。除了被点名批评和约谈，许多科技企业都受到不同程度的罚款。经历了20年宽松管制下蓬勃发展的中国互联网行业由此深受重创。

2021年的中国科技企业：内外交困 常见特征 有专家注意到，受管制的企业大多是有能力收集大量用户信息，取得市场中绝对优势地位的平台类企业。德国波恩大学全球科技政策教授、中国问题专家梅飞虎（Maximilian Mayer）曾向德国之声分析：“这场运动的目的是加强对大型互联网企业及其数据处理方式的监管。”

2021年的中国科技企业：内外交困 科技“大佬”跌下神坛 不仅科技公司遭遇重创，这些公司的创始人自身也感受到了政府重拳的力量。首当其冲的是是阿里巴巴创始人马云。2020十月下旬马云高调抨击中国金融监管制度。不久后，阿里巴巴的金融业务——蚂蚁集团的上市计划被中国监管机构叫停。马云随之淡出公众视野。

2021年的中国科技企业：内外交困 财富再分配 中国国家领导人习近平提出“共同富裕”的目标，中国科技业巨头们纷纷表态全力支持，例如，腾讯及阿里巴巴将分别投资500亿和1000亿元助力“共同富裕”。外界分析，中国政府利用打压行动来推动科技巨头与员工和消费者分享其财富，缩小在政治上比较敏感的贫富差距。

2021年的中国科技企业：内外交困 双重压力 在中国勒紧“网络安全”缰绳、美国高举“外国公司问责法”的双重压力下，今年6月底才登陆纽交所的中国网约车巨滴滴出行不久前正式宣布“退美赴港”，打响大型中国互联网公司从美股退市的第一枪。总而言之，想在美国上市的中国公司一方面要面对中国监管机构严格审查，另一方面还要面临美国方面更严谨的风险披露要求。

2021年的中国科技企业：内外交困 遭美国封堵 “软科技”企业遭遇中国监管的同时，华为和大疆等“硬科技”企业则受到更多来自国外的限制。多年以来，美国不仅致力于在本国国内根除华为等中国设备，也试图说服其它国家不要选购相关设备。《安全设备法案》(Secure Equipment Act)是美国政府为打击中国电信和科技公司所做出的最新动作之一。

2021年的中国科技企业：内外交困 连出重拳 美国收紧对中国科技企业限制的另一个例子是：将中国人工智能巨头商汤科技列入一份投资黑名单，美国政府称该名单上的公司为中国的军事发展提供支持。本周，美国财政部再将多家中国公司列入实体清单，其中包括全球最大的商用无人机制造商大疆创新以及多个生物技术公司，并严禁对名单上的公司进行投资和出口技术。



《慕尼黑信使报》报道指出，面对中国的军备扩张，欧洲政界变得更加敏感。最近，欧委会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）警告称，欧盟必须在“敏感的高技术领域”重新定义与中国的未来关系。德国外交部长安贝尔博克也主张更严厉的出口管控，主要针对可军民两用的“双重用途”产品。

（综合报道）

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