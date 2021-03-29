 《不割席》导演：北京的抵制反使该片获益 | 文化经纬 | DW | 24.04.2021

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文化经纬

《不割席》导演：北京的抵制反使该片获益

纪录香港抗议运动的文献短片《不割席》（Do not Split）获得今年奥斯卡电影节纪录短片单元的提名。该片导演安德斯·哈默表示，北京的抵制反使该片获益，他也希望国际社会向北京施压。

恐惧弥漫：纪录片里，香港抗议者一场景

纪录片中展示香港抗议者的场景

（德国之声中文网）本周日（4月25日）， 2021年度奥斯卡奖颁奖典礼在洛杉矶举行时，因新冠大流行瘟疫，哈默（Anders Hammer）将不会出现在好莱坞杜比剧院，而是坐在他的奥斯陆住家附近的一个电视演播室里。这位挪威导演凭借讲述香港民主抗议活动的影片《不割席》获得了奥斯卡最佳纪录短片奖提名。

哈默在接受德国之声采访时告知，"我把西装拿去洗了，我得打扮一下。有人问我，对不能出席典礼是否感到失望。我只是对我们的纪录片得到这么多关注、引发这么多关于香港所发生的事情的辩论，深为感激。"

 2019年，当哈默前往香港记录那里的民主运动街头抗议活动时，这种广泛的关注超过了他自己的期许。事情源于香港政府打算修改引渡法案，修改之后该法允许将在港被告引渡至内地受审。  

你不能放弃 ：因纪录短片 不割席 ，哈默导演获奥斯卡奖提名  

"你不能放弃 "：因纪录短片 "不割席 "，哈默导演获奥斯卡奖提名  

审查制度出击  

哈默的这部长度为半小时的文献片纪录了数名抗议者的活动，他们走上街头，来到抗议活动前线、香港警察以越来越多的暴行作出回应。哈默说，“当时已有很多关于示威活动的报道，充满整个媒体"，他不过想提供一个补充。   

熟料，《不割席》——该标题采用的是抗议者用来展示统一战线的一句口号却成了焦点。据报道，获奥斯卡奖提名后，中国政府指示媒体抵制或淡化本年度奥斯卡奖颁奖典礼。此，50多年来一直转播奥斯卡颁奖典礼的香港电视台TVB宣布取消今年的转播，并称这一决定 "纯具商业性质"。批评者们则认为，这是国家新闻审查之故 

中国抵制奥斯卡，并未损害哈默和他的作品。从那以来，国际媒体一直在要求采访他。他表示，北京的做法反而"产生了相反的效果：我们的电影引起了更多的关注，关于抗议者和在香港发生的对压制民主权利的辩论甚至也更多了。"   

新冠疫情对香港抗议运动也产生了直接影响。曾常有成千上万人参加的示威活动现在被禁。哈默回忆道，"突然间，只允许最多4人参加示威。政府以大流行病瘟疫为籍口阻止抗议。" 

Pressebilder DO NOT SPLIT | Still

纪录片中展示香港抗议者的场景

2020年夏，北京政府到底出台了一部新的港版《国家安全法》，当局以此授予自己广泛权力，镇压香港的反政府活动。 哈默说，该法是"北京对抗议者的最后答复"。 

希望国际社会对中国施压 

哈默认为，新法在香港引起 "极大害怕情绪"，因为人们不清楚 "什么是允许的，什么是非法的"。他指出，其结果是自我审查。除能赢得奥斯卡奖外，哈默还希望《不割席》的国际观众们能对地方政府施压，促使其不赞成北京的行为。    

不过，这位导演承认，"目前看来，事情没有希望。” 他说，各国政府担心被关在中国市场之外。然而，他强调，"要说我从香港的抗议者那里学到了什么，那就是：你不能放弃。"  

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