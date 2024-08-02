不到一分钟将对手打退赛 女拳击选手陷性别争议

巴黎奥运举行的一场女子拳击比赛中，开赛不到一分钟意大利选手就宣布弃赛，而她的对手来自阿尔及利亚的哈利夫虽然胜出，直接晋级八强。但曾有性别鉴定检测不过关经历的她是否具有参赛资格引发争议。同样陷入性别质疑的奥运选手还有台湾拳击女将林郁婷。

（德国之声中文网）在本周四（8月1日）巴黎奥运会举行的女子66公斤16强对决中，意大利的卡里尼（Angela Carini）在比赛进行到第46秒时宣布弃赛，而她的对手，来自阿尔及利亚的哈利夫（Imane Khelif）晋级八强。比赛开始30秒后，卡里尼走向教练调整头盔，但在短暂回到比赛后她宣布退赛，并拒绝与哈利夫握手，宣布退赛后她跪地痛哭。

比赛开始后，哈利夫击中卡里尼头部两拳。赛后一位意大利教练表示，卡里尼的鼻子受了重伤。

引发争议

去年，哈利夫在由国际拳击协会（IBA）在新德里举办的世界女子拳击锦标赛上被取消资格。德新社和美联社报道，这是因为测试发现她睾丸激素水平过高，没有通过性别检测。同样被取消资格的还有台湾57公斤级选手林郁婷。这位拳击女将当年的铜牌也因此被取消。

林郁婷也将出赛巴黎奥运。根据台湾中央社报道，没出赛之前，围绕着林郁婷已出现性别争议。知名作家，《哈里波特》作者JK罗琳也提出质疑。她在社媒上转发了一篇英国《卫报》的相关文章并写道：“怎样才能结束这种疯狂现象？等到女拳手留下抱憾终生的伤害？还是等到有女拳手丧命？”

参加巴黎奥运的澳大利亚75公斤级选手帕克（Caitlin Parker）说，她不会与这两人交手："允许这种情况我是不同意的，尤其是在格斗运动中，因为这样做可能会非常危险。

国际奥委会发声

本周早些时候，国际奥委会（IOC）表示认为，所有参加女子拳击比赛的选手都遵守了比赛的资格规定。国际奥委会发言人亚当斯（Mark Adams）表示：“她们的护照上显示她们是女性，事实就是如此。”

哈利夫参加了上届东京奥运会女子拳击比赛，并获得了第五名。林玉婷也参加了东京奥运。

这并非是首次有奥运选手陷入性别争议。南非运动员、两届奥运会冠军塞门娅在2012 年和 2016 年获得奥运会女子 800 米比赛中获得金牌。她体内的睾酮水平异常高，自 2019 年起，世界田径协会要求她服用抑制睾酮的药物才能参加 800 米比赛。由于她拒绝服用这些药物，在过去五年中，她再没有参加过 800 米比赛。

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