不准胡来！美参院限制总统军事权限

（德国之声中文网）当地时间周四（2月13日），美国国会参议院以55票对45票通过一份议案，限制总统特朗普在伊朗冲突中的军事权限。特朗普所属的共和党阵营中，也有8名议员投了赞同票，让这位总统不爽。

由民主党参议员凯恩（Tim Kaine）提交的这一法案禁止总统在未获国会授权的情况下对伊朗使用武力。不过，该法案明确许可总统采取措施，使美国免受攻击。

该法案是对特朗普一月初下令军方使用无人机定点清除伊朗将军苏莱曼尼（Kassem Soleimani）作出的反应。此次袭击行动导致美伊之间紧张关系加剧、濒临战争边缘。

伊朗将军苏莱曼尼被美军无人机袭击身亡 引发强烈反响

特朗普总统本周三曾严厉抨击该议案。他表示，若参院通过该议案，将发出一个"非常糟糕的信号"。他强调，面对德黑兰，美国现在不能"示弱"。

尽管这样，参院仍通过了该提案。民主党人居多数的众院一月初即已通过一份相似议案。众院还需对参院的这一法案进行表决。一般认为，该法案肯定将获得众院批准。

不过，特朗普仍可使用总统特权，否决该法案。为驳回总统的否决，必须在国会两院都有三分之二多数，而这被认为断无可能。

巴尔要求特朗普少发推

美国司法部长巴尔（William Barr）要求特朗普总统不再发推干预尚在进行中的司法程序。巴尔周四在美国广播公司新闻电视台上表示，总统不断的推文评论使他"无法工作"。不过，他称，总统从未直接要求他干预一桩刑事案。他强调，无论是国会、报纸、还是总统，他都不会受其威胁或影响，并将继续致力于司法的独立性。

巴尔表示，他认为，"是到了停止就司法部的刑事犯罪程序发推的时候了"。他补充说，他知道，他的这一表态会让总统不快。

巴尔的表态在华盛顿引起高度关注。特朗普就职以来，鲜少有内阁成员公开提出批评意见，一大原因是，这位总统惯于使用严厉推文叱责不听话的人。

美国司法部长巴尔不满总统不断发推

参院共和党多数领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）对巴尔表示支持。他在福克斯电视台上建议总统听从巴尔的这一劝告。他说："要是司法部长说，（发推）阻碍了他的工作，那总统或许该听听司法部长的话了。"

巴尔的表态显然是由特朗普的长年亲信斯通（Roger Stone）一案引发。此案本周引来众怒。因在俗称的"通俄门"丑闻中所起的作用，斯通被送上法庭。

鉴于斯通罪行严重，本周一，检方在华盛顿州法院建议对他判刑7至9年。特朗普总统立即发推严厉抨击。数小时后，作为检方上级的司法部提出明显轻得多的量刑建议。鉴于发生这一极不正常的被视为有政治动机的干预，经手此案的4名检察官集体辞职。

去年11月，一陪审团认定斯通在多项指控中有罪。他被控在与爆料网站"维基泄密"有关的案子上作假证、阻碍调查、对证人施加影响。其背景是特别检察官穆勒（Robert Mueller）有关2016年总统选举战中特朗普阵营是否与俄罗斯有过约定的调查。

凝炼/叶宣（德新社、法新社）