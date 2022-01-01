 不准叫“香槟”！俄罗斯强迫法国香槟改名“气泡酒” | 经济纵横 | DW | 02.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

不准叫“香槟”！俄罗斯强迫法国香槟改名“气泡酒”

俄法的香槟命名权之争越演越烈。如今俄罗斯将实施新法，新年起法国香槟在俄罗斯必须改名“气泡酒”，只有俄罗斯产的香槟能用俄文标识为“香槟”。

Russland | Champagner | Supermarkt in Moskau

（德国之声中文网）法国的香槟制造商正在为一条自即日起生效的俄罗斯新法规做准备。从本周六开始，法国香槟业者不得再在香槟标签上印上俄语的香槟"Schampanskoje"一词。这项由俄罗斯总统普京于去年6月签署的法律引起法国政府不满，但最终仍无法阻止该法生效。

俄罗斯政府希望将"Schampanskoje"一词保留给俄罗斯的葡萄酒公司使用。法国制造商未来只能在标签上以拉丁字母印上"Champagne"，但必须用俄语在瓶身上注明"气泡酒"-这对骄傲的香槟业者而言是一种亵渎。  

这项法规原本预定更早执行，但法国方面经过谈判将期限推迟至2021年底。法国香槟委员会表示，这是为了确保七月前已经出货但不符合新规定的香槟能被卖出。

但法国政府并未放弃谈判。据法国贸易部表示，双边的对话还在持续。一名贸易部代表对法新社表示："我们与欧委会继续就此事件进行合作，以捍卫我们的葡萄酒和烈酒产业，包括香槟业者。"

Russland | Champagner | Wladimir Putin

法国总统普京去年六月签署了新法，禁止法国香槟的标签打上俄语的“香槟”一词

不许随便叫"香槟"

"香槟"（Champagne）这个名称在120多个国家受到保护，仅保留给法国香槟大区生产的气泡酒使用。

数十年来，法国香槟制造商一直通过法律途径捍卫"香槟"这个原产地名称。2019年，法国香槟业者在德国成功告赢连锁廉价超市Aldi。当时Aldi贩售的一款冰淇淋名为"香槟雪糕"（Champagner Sorbet）。法国原告方认为，Aldi推出的冰淇淋主要原料是西洋梨香精、糖、柠檬酸以及少许酒精成分，味道根本不像香槟。

虽然Aldi提出上诉，这场法律缠讼甚至曾闹上欧洲法院，但慕尼黑高等地区法院（OLG）最终在去年7月1日裁定，冰淇淋若尝起来不像香槟，就不能以"香槟"命名。根据法院判决，Aldi不当使用受保护的原产地名称"香槟"，法官认为这具有误导性。

俄罗斯在法国香槟的出口市场里排名第15位。在每年1.5亿瓶的总销售量中，出口俄罗斯的法国香槟仅为200万瓶。但法国香槟委员会表示，俄罗斯上层社会购买的多是顶级特酿香槟。不过，俄罗斯富人们将廉价俄罗斯香槟与真正的法国香槟相混肴的可能性近乎于零。

（法新社、德新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

DW.COM

“法国香槟”和“郫县豆瓣酱”不能随便用

欧中视频峰会召开前夕，双方就保护对方出口的具有地理标志的食品和饮料达成并签署了一项协定。路透社报道称，该协议明显扩大了享有欧盟产品地理标志名称保护的食品数量，并将有助于促进爱尔兰威士忌、羊乳酪和中国郫县豆瓣酱将等高价值商品的贸易。  

百年香槟让人纠结：卖了还是摆着？

芬兰奥兰省附近的海底发现了世界上最陈年的香槟酒。当地政府在拍卖会上将这些香槟酒拍出天价，但是这种做法同时也引发了争议。一些法律学者认为这一做法违反了联合国教科文组织的相关公约。  

喜庆、气氛与奢侈的象征：香槟

还有比香槟更适合于烛光晚宴的酒了吗？在新船下水仪式及一级方程式赛车的颁奖仪式都少不了香槟酒。这种世界上最著名的带气泡的葡萄酒是喜庆、气氛及奢侈的象征。但香槟酒是怎么来的呢？  

相关内容

Confetti flies in the air at Times Square to mark the New Year in New York City on January 1, 2022. (Photo by Yuki IWAMURA / AFP) (Photo by YUKI IWAMURA/AFP via Getty Images)

奥密克戎阴影之下 全球各地辞旧迎新 01.01.2022

新冠疫情的阴影仍然笼罩全球，一些国家严格限制庆祝活动甚至封锁城市，一些国家允许人们谨慎地自娱自乐。专家警告说，少数放开自嗨的国家将会付出代价。

A Chinese waiter pours champagne into a glass during a promotional event in Beijing on June 30, 2017. / AFP PHOTO / FRED DUFOUR (Photo credit should read FRED DUFOUR/AFP via Getty Images)

“法国香槟”和“郫县豆瓣酱”不能随便用 14.09.2020

欧中视频峰会召开前夕，双方就保护对方出口的具有地理标志的食品和饮料达成并签署了一项协定。路透社报道称，该协议明显扩大了享有欧盟产品地理标志名称保护的食品数量，并将有助于促进爱尔兰威士忌、羊乳酪和中国郫县豆瓣酱将等高价值商品的贸易。

TOPSHOT - Members of a local electoral commission empty a ballot box at a polling station after the last day of the three-day parliamentary election, in Moscow, on September 19, 2021. - The vote will see lawmakers elected to the 450-member lower house State Duma, where United Russia currently holds 334 seats, and to several local legislatures. After a year that saw a historic crackdown on the opposition and with President Vladimir Putin's United Russia party floundering in the polls, authorities are doing what they can to drum up interest in parliamentary elections taking place over three days from 17-19 September, 2021. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

俄国下议院选举开票 普京政党遥遥领先 20.09.2021

俄罗斯议会选举截至周一（9月20日）为止的开票结果显示，俄罗斯总统普京所在的“统一俄罗斯党”处于领先地位，并将维持其多数党的地位。

广告
到目前为止，只有大约三分之一的人体蛋白质的结构得到了分析

2021年重大科技突破，你了解多少？

《科学》杂志公布了2021年度十大科技突破，其中包括蛋白质3D显示技术。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  