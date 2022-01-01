不准叫“香槟”！俄罗斯强迫法国香槟改名“气泡酒”

（德国之声中文网）法国的香槟制造商正在为一条自即日起生效的俄罗斯新法规做准备。从本周六开始，法国香槟业者不得再在香槟标签上印上俄语的香槟"Schampanskoje"一词。这项由俄罗斯总统普京于去年6月签署的法律引起法国政府不满，但最终仍无法阻止该法生效。

俄罗斯政府希望将"Schampanskoje"一词保留给俄罗斯的葡萄酒公司使用。法国制造商未来只能在标签上以拉丁字母印上"Champagne"，但必须用俄语在瓶身上注明"气泡酒"-这对骄傲的香槟业者而言是一种亵渎。

这项法规原本预定更早执行，但法国方面经过谈判将期限推迟至2021年底。法国香槟委员会表示，这是为了确保七月前已经出货但不符合新规定的香槟能被卖出。

但法国政府并未放弃谈判。据法国贸易部表示，双边的对话还在持续。一名贸易部代表对法新社表示："我们与欧委会继续就此事件进行合作，以捍卫我们的葡萄酒和烈酒产业，包括香槟业者。"

不许随便叫"香槟"

"香槟"（Champagne）这个名称在120多个国家受到保护，仅保留给法国香槟大区生产的气泡酒使用。

数十年来，法国香槟制造商一直通过法律途径捍卫"香槟"这个原产地名称。2019年，法国香槟业者在德国成功告赢连锁廉价超市Aldi。当时Aldi贩售的一款冰淇淋名为"香槟雪糕"（Champagner Sorbet）。法国原告方认为，Aldi推出的冰淇淋主要原料是西洋梨香精、糖、柠檬酸以及少许酒精成分，味道根本不像香槟。

虽然Aldi提出上诉，这场法律缠讼甚至曾闹上欧洲法院，但慕尼黑高等地区法院（OLG）最终在去年7月1日裁定，冰淇淋若尝起来不像香槟，就不能以"香槟"命名。根据法院判决，Aldi不当使用受保护的原产地名称"香槟"，法官认为这具有误导性。

俄罗斯在法国香槟的出口市场里排名第15位。在每年1.5亿瓶的总销售量中，出口俄罗斯的法国香槟仅为200万瓶。但法国香槟委员会表示，俄罗斯上层社会购买的多是顶级特酿香槟。不过，俄罗斯富人们将廉价俄罗斯香槟与真正的法国香槟相混肴的可能性近乎于零。

（法新社、德新社）

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