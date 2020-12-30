不再"高冷"？知情人士称特斯拉加强在华政府公关

（德国之声中文网） 电动汽车制造商特斯拉（Tesla Inc）近来在中国因为安全争议和车主投诉等备受压力。据路透社援引业内人士报道，特斯拉已经开始加强与中国大陆监管机构的接触，壮大其负责政府关系的团队。

报道指出，过去特斯拉较少与北京的决策层进行"幕后互动"，而如今改变战略，显示这家美国汽车商在其第二大市场遇到了严重的挫折。

与此同时，中国政府正着手对一些富有影响力的大型企业加强监管，防止它们对市场造成垄断，尤其是在科技领域。

由于中国目前仍处在"五一小长假"期间，特斯拉方面没有立即对路透社记者的置评请求作出回应。

中国是世界上最大的汽车市场，其监管机构会定期召开会议，和国际企业、本土企业、行业联合会以及智库学者一起，进行有关行业政策、行业标准等议题的讨论。据业内知情人士透露，汽车制造商一般都会派代表参加这样的会议。但是和行业竞争对手如日本丰田、美国通用等不同，特斯拉大多数情况下都不参加这类的闭门会议。

马斯克一向行事高调

相反，特斯拉高管更愿意在大型公开会议上高调露面。在中国之外，以大胆敢言著称的特斯拉总裁马斯克（Elon Musk）也常常在社交平台推特上发帖，对一些监管措施和规则加以评论或是批评。

然而据业内人士透露，在过去一周内，特斯拉的高管却一连参加了至少四次政策磋商会议，涉及的议题包括汽车数据存储、车辆对基础设施通信技术、汽车回收利用和碳排放等。据悉，特斯拉的代表虽然没有在这些会议中做出什么重要的承诺，但也参与了一些讨论。

据一名知情人士称，特斯拉目前还在扩大其在华的政府关系团队。根据特斯拉官方微信号在4月发布的两则招聘启事，该公司正在招募管理人员来负责更新政策数据库，以及维护公司与政府以及行业协会之间的关系，从而"为特斯拉在地区市场的业务发展打造和谐外部环境"。

目前尚不清楚，特斯拉计划招募几名管理人员来负责政府关系事务。

特斯拉总部位于美国加州，是唯一得以在华独资设厂的外国车企。特斯拉在其上海工厂生产3系列轿车和Y系列休旅车。中国市场的销量在特斯拉全球总销量中占到大约三成，因此也是该车企除了美国本土市场之外的第二大市场。

不过近一段时间以来，特斯拉在中国遭遇越来越大的压力。先是今年2月份，监管部门就车主反映的安全问题约谈了特斯拉代表，包括电池自燃、异常加速和车辆远程升级等问题。

紧接着在3月份，中国军方又以车载摄像头的安全问题为由，禁止特斯拉汽车进入军区大院。马斯克在几天后通过一场高端论坛的视频通话对此做出回应，强调如果特斯拉在中国或者任何其它地方利用汽车从事间谍活动的话，那么特斯拉马上就关门大吉。

一波未平一波又起，在4月份的上海车展中，一名女车主穿着印有"刹车失灵"字样的T恤衫爬到特斯拉展台的汽车上大喊，引起轩然大波。事后特斯拉副总裁陶琳在接受媒体采访时表示特斯拉"没有办法妥协，这是一个新产品发展必经的过程"，并质疑女车主的行为是否背后有人操控，这一言论遭到了中国官方媒体的批评。

作为对种种投诉的回应，特斯拉表示将在中国建立一个数据中心，启动自助检查来改善服务，并且和监管部门积极配合。

（路透社等）

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