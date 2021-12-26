不再被“卡脖子”？中国芯片销售再超台湾

（德国之声中文网）美国半导体行业协会（Semiconductor Industry Association，SIA）最近公布的一份报告显示，中国在全球芯片市场的销售占额已经超过台湾，紧追欧洲和日本。但距离2020年分别位居一、二位的美国和韩国尚有一段距离。

5年前，中国在全球芯片市场的销售额占比还只有3.8%。经历了美国及其盟国对中国的芯片供应的全面狙击之后，中国自主生产销售的芯片2020年已经在全球市场占比大约9%。

根据美国半导体行业协会的分析报告，从销售额的角度来看，中国实现了从5年前的130亿美元，到2020年398亿美元的急速提升。仅2020年一年的增长率就达到30.6%。

这也已经是中国在全球芯片销售额占比上连续第二年超越台湾。美国半导体行业协会预估，如果中国按照2020年的速度继续发展，而其他国家基本保持目前生产速度的话，到了2024年，中国在全球芯片市场的销售占比就能达到17.4%，远远领先欧洲、日本和台湾，基本追上位于第二的韩国，但距离在芯片市场占比大约为40%的美国尚有一段距离。

大量新玩家入场

报告指出：同样令人吃惊的是中国冲进半导体行业的新公司的数量。2020年，中国境内新注册为半导体生产企业的数量为大约15000家。这些公司里，很大一部分专注图形处理单元、电子设计自动化、逻辑芯片、AI计算等高端领域。

而上述数据只是截止到2020年的统计。在中美全面对抗的背景下，包括阿里巴巴、百度、中兴在内的中国芯片制造商2021年已经实现了多个突破。美国半导体行业协会掌握的信息显示，阿里巴巴集团2021年10月推出了5纳米的服务器中央处理单元以及7纳米的云AI芯片。中兴也几乎于同一时间推出了5纳米的5G基站处理器。百度也于2021年8月推出了7纳米的云服务器用芯片。

但从销售额来看，2020年中国最大的芯片生产商是隶属于华为集团的海思半导体。该公司全年销售额约为75亿美金，几乎是第二名中芯国际（43亿美金）和长电科技（41亿）的总和。而销售额增幅最快的是中兴，达到118%。除此之外，年增长率分别为92%和63%的智芯公司与豪威集团也来势汹汹。

华为目前是中国独大的芯片制造商

新科技老面孔

除了互联网巨头和专注半导体研发生产的企业之外，如今中国芯片制造领域的另外一个生力军就是由家电生产商或OEM代工厂商组成的生产力。这其中既有长虹、TCL、康佳这样年代久远的老牌电器厂商，也有小米、oppo、VIVO、华米这样的新兴消费电子品牌。

从2021年中国至少新建28座芯片制造厂的情况来看，该国仍将继续在这一领域保持超乎寻常的发展速度。美国半导体行业协会指出，"这在很大程度上是由于在中美关系恶化的情况下，中国中央政府的坚定承诺和强有力的政策支持。"该机构认为：虽然中国要赶上现有的行业领导者还有很长的路要走--特别是在先进的节点代工生产以及设备和材料方面。但随着中国政府在当前的第14个五年计划中加强对半导体产业自力更生的关注，预计未来十年的中国与行业领先国家的差距会逐渐缩小。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。