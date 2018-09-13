 不再是传闻！梵中签署主教任命协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.09.2018

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时政风云

不再是传闻！梵中签署主教任命协议

这是一个里程碑式事件。经过数十年争议，梵蒂冈与中国达成关于主教任命的临时协议。本周六，梵蒂冈和中国官方媒体都确认了这一消息。

Vatikan Petersdom (picture-alliance/ZUMA Wire/Pacific Press)

梵蒂冈已经和中国官方达成历史性协议

（德国之声中文网）中国中央电视台本周六（9月22日）通过"央视新闻客户端"发布消息称，中国外交部副部长王超当日同梵蒂冈代表团团长、教廷与各国关系部副部长卡米莱利在北京举行会谈，并签署关于主教任命的临时性协议。中梵双方将继续保持沟通，推动双方关系改善进程继续向前发展。

梵蒂冈周六宣布，该协议是长期谈判的结果。教宗发言人伯克（Greg Burke）表示，签订这一临时协议的目的是，"让信友们拥有与罗马共融、同时也被中国当局承认的主教"。到目前为止，临时协议的相关细节暂未公布。

Italien, Rom - Vatikan: Papst Franziskus auf dem Petersplatz (picture-alliance/Photoshot)

梵蒂冈曾要求中国主教辞职（资料图片）

"中方对改善中梵关系始终抱有诚意"

中国外交部发言人耿爽于9月13日主持例行记者会时曾被问及相关问题，当时耿爽给出的回答是："中梵之间一直保持着有效的接触，中方对改善中梵关系始终抱有诚意，并为此作出了不懈努力。我们愿同梵方相向而行，推动双方建设性对话和关系改善进程不断取得新进展。"

据法新社报道，台湾外交部曾于9月13日表示，从"多个消息来源"获得信息，梵蒂冈与中国之间有可能在9月或10月签署一份"宗教事务"协定。梵蒂冈是台湾仅有的17个邦交国之一。教宗方济各上任后被视为寻求改善与中国关系。

法新社报道称，台湾外交部发言人李宪章曾就此表示："我认为宗教事务协定关乎宗教合作与交流，不会涉及外交关系。我们希望与梵蒂冈的关系能维持很长时间，即便签署了该协定。"

Hong Kong Salesian Churn - Kardinal Joseph Zen (DW/V. Wong )

香港荣休主教陈日君

"没有协议比坏的协议好"

早在今年6月，有关中梵将就主教任命达成协议的消息就已经在网络上传播。香港荣休主教陈日君当时在接受德国之声采访时表示："我认识的共产党是一点也不会让步的，一定要梵蒂冈投降，这样只会令梵蒂冈很被动……没有协议比坏的协议好，坏就是坏，怎可以去妥协呢 ?"

围绕在华天主教会领导人问题，教廷同北京之间长期存在争议。中心问题是，主教由谁任命。中国官方教会不承认教宗的权威；地下教会则效忠教宗。中国1000万天主教徒中，一半以上摆脱国家的监控，对教宗表示忠诚，为此，很多教徒遭受迫害。

1949年夺权后，共产党人断绝了中梵之间的外交关系。从未能访华的教宗曾多次表示，愿消除教会的分裂。

凝炼/任琛（德新社）

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专访：“不是害怕 是担忧教廷投降让步”

方济各教宗上任以来，梵蒂冈与中国关系改善的消息屡屡传出。最近更有消息称，中梵将就主教任命达成协议。教宗则对媒体表示，反对协议的香港荣休主教陈日君看起来“有点害怕”。陈日君接受德国之声专访，对此做出回应。 (28.06.2018)  

台湾总主教：教宗保证永远不放弃我们！

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教宗对梵蒂冈与北京达成一致表“乐观”

教宗方济各对梵蒂冈与北京之间可能达成一致表示乐观。他在接受路透社采访时也驳斥了对梵蒂冈的批评，即梵蒂冈此举可能“出卖”忠于罗马的中国天主教徒。 (20.06.2018)  

中梵协议在即？台湾仍抱希望

据报道，台湾外交部从“多个消息源”获得信息，中国与梵蒂冈可能很快签署一份历史性的协议。但台湾仍抱有希望，该协议不会涉及邦交关系。 (13.09.2018)  

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香港和澳门天主教教区的主教周末访问梵蒂冈，并觐见了罗马天主教教宗方济各。不久前，台湾总教区主教也曾赴梵蒂冈向教宗述职。

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