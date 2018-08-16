不再“折腾”？欧洲或告别夏/冬时制

（德国之声中文网）还在官方正式公布相关数字之前，德广联驻布鲁塞尔记者站就报道了：这一欧盟范围网上询问的参与者中有80%以上赞同取消每年春、秋两季的夏令时间调整。德新社也援引消息人士报道说，多数人反对欧盟的这一时间来回调整的规定。
欧委会委员布尔奇（Violeta Bulc）近期将就此表态
报道称，460万网上询问的参与者中有300多万来自德国。欧盟议会一名议员认为，这并不影响询问的价值。
众多迹象显示，欧委会将遵循这一明确的表决结果，着手修正相关规定。内部人士称，主管此事的欧委会委员布尔奇本周四（8月29日）就将公布一份相关法案。
只有夏令时？
在网上询问中，公民们也可以表示，取消时间调整后，未来应实施正常时还是夏令时？德新社报道说，多数参与者赞同实施夏令时。不过，欧盟无意干预，各国须自行作出决定，-其代价是，未来，众多邻国有可能属于不同时区。目前，欧盟共有3个时区。
夏令时间调整早就引起争议。最终，欧盟议会施加了压力。今年2月，议员们责成欧委会评估夏令时间转换的好处和坏处，并在必要的情况下，取消相关规定。议会还提醒注意有关的研究。根据这些研究结果，时间调整有可能"对人的健康带来负面后果"。据此，欧委会于7月启动了相关在线询问，于本月中旬结束。欧委会强调，该网上询问并非公投，不具法律约束力。
时间调整打破了很多人（动物）的生活节奏
在德国，最初主要出于节能考虑，从1980年起实施了夏时制。在其它若干欧盟成员国甚至更早。为此，在每年3月的最后一个星期日钟表前拨一小时、每年10月的最后一个星期日钟表回拨一小时。
凝炼/叶宣（德新社、路透社）
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带有时间“Zeit”几个字母的8个德语词
时间调整“Zeitumstellung”
在德国，每年3月和10月要进行夏令时和冬令时的时间调整。春季要将时间前拨一小时。对于很多人来说，提前一小时起床感觉很不爽。不过秋季调整冬令时后拨一小时，又能把损失补回来。
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杂志“Zeitschrift”
并非所有带“时间”（Zeit）一词的德语组合词，一眼就能看出与时间有关。例如德语“杂志”（Zeitschrift）一词大约在1750年左右取代了意思为新闻、期刊和杂志的“Journal”。新的“杂志”（Zeitschrift）一词的字面意思很恰当，因为杂志内容无论是有关政治辩论还是世界八卦新闻，都应最具时效性。
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时代精神“Zeitgeist”
时代精神“Zeitgeist”这个德文概念甚至英文也有。这个概念起源于18世纪：德国哲学家约翰·哥特弗雷德·赫尔德（Johann Gottfried Herder）发明了这个概念。他认为任何一个时代都有其特定的思想理念。
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进餐“Mahlzeit”
和时间一样，膳食也是人类生存的基本组成部分。无论是吃一盘沙拉，还是一盘意面或者一块烤肉，都是“进餐”（Mahlzeit）。在德国，同事之间共进午餐时会相互说句“祝你胃口好”（guten Appetit），而说一句“Mahlzeit”，也和说 “guten Appetit”一样，是“祝你胃口好”的意思。
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婚礼“Hochzeit ”
在中古时期的德国，德语“Hochzeit ”一词是基督教所有盛大节日的统称。后来，“Hochzeit ”一词的意思只是结婚。因为“Hoch是高，zeit 是时间”，因此“Hochzeit ”意味着新婚之日，幸福的新郎新娘感觉犹如腾云驾雾，进入人间仙境。
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炎热暑期“Sauregurkenzeit”
“Sauregurkenzeit”直译是“酸黄瓜时期”。这个概念出自何处始终有争议。很可能这个词源自18世纪，标志着食品短缺时期。现在这个词的意思指的是人人都去度假，政治生活也暂停的炎热暑期。
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同时代人“Zeitgenosse”
这个词由“时代”和“同志”2个词组成。“同志”意味着一个人与另一人共同“享有”一些东西，如共同的经验，但谈不上相互将就一定保持着友好关系。例如我们以及生活在这个世界上的70多亿人都是美国总统奥巴马、或者海蒂·克鲁姆（Heidi Klum ）和克里斯蒂亚诺·罗纳尔（Cristiano Ronaldo）的同时代人，但是不可能同他们都保持着友好的关系。
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带有时间“Zeit”几个字母的8个德语词
时间感“Zeitgefühl”
对于一个人来说，时间感因情况、环境不同而存在差异：情侣深情相吻时感觉时间是静止的；在进行一个重要项目时又感觉时间在流逝，过得飞快。如果将时间从冬令时调整到夏令时闹钟首次铃响时，人们的感觉是：现在起床还太早！
作者: Kate Müser /jm