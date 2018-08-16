不再“折腾”？欧洲或告别夏/冬时制

（德国之声中文网）还在官方正式公布相关数字之前，德广联驻布鲁塞尔记者站就报道了：这一欧盟范围网上询问的参与者中有80%以上赞同取消每年春、秋两季的夏令时间调整。德新社也援引消息人士报道说，多数人反对欧盟的这一时间来回调整的规定。

报道称，460万网上询问的参与者中有300多万来自德国。欧盟议会一名议员认为，这并不影响询问的价值。

众多迹象显示，欧委会将遵循这一明确的表决结果，着手修正相关规定。内部人士称，主管此事的欧委会委员布尔奇本周四（8月29日）就将公布一份相关法案。

只有夏令时？

在网上询问中，公民们也可以表示，取消时间调整后，未来应实施正常时还是夏令时？德新社报道说，多数参与者赞同实施夏令时。不过，欧盟无意干预，各国须自行作出决定，-其代价是，未来，众多邻国有可能属于不同时区。目前，欧盟共有3个时区。

夏令时间调整早就引起争议。最终，欧盟议会施加了压力。今年2月，议员们责成欧委会评估夏令时间转换的好处和坏处，并在必要的情况下，取消相关规定。议会还提醒注意有关的研究。根据这些研究结果，时间调整有可能"对人的健康带来负面后果"。据此，欧委会于7月启动了相关在线询问，于本月中旬结束。欧委会强调，该网上询问并非公投，不具法律约束力。

在德国，最初主要出于节能考虑，从1980年起实施了夏时制。在其它若干欧盟成员国甚至更早。为此，在每年3月的最后一个星期日钟表前拨一小时、每年10月的最后一个星期日钟表回拨一小时。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）