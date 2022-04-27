不再居家软禁 昂山素季被秘密转至监狱单独囚禁

缅甸军政府已将77岁的昂山素季送进一所监狱，并将在那里对她进行进一步诉讼。
（德国之声中文网）军政府发言人绍敏通（Zaw Min Tun）说，「根据刑法」，昂山素季现在被单独监禁在缅甸首都内比都的一所监狱中。司法官员说，她目前的审判就是在拘留中心内进行的。
缅甸军方于去年2月1日发动政变，逮捕了实际领导人昂山素季，以及其他政府官员和她所在的政党全国民主联盟（NLD）大多数主要政治家。军政府以2020年11月的议会选举中被指存在舞弊现象自我辩护，该次选举中，昂山素季所在的政党以绝对多数再次当选。军方没有提供任何证据，选举委员会和国际观察员拒绝承认这一指责。
昂山素季最初被软禁在她的住所，最近几个月，这位诺贝尔和平奖得主一直被关押在内比都的一个秘密地点，人们普遍怀疑是在一个军事基地。
军政府至今对她进行了几次审判。最近几个月，昂山素季因涉嫌非法进口无线电设备、违反《新冠肺炎规则》、煽动反对军队和腐败等指控而被判处总共11年的监禁。
77岁的昂山素季还面临其他指控，包括违反官方保密规定、选举欺诈和贪腐等。如果她被认定所有罪名成立，这位诺贝尔和平奖得主将面临总计超过100年的监禁。
人权组织批评这些指控是出于政治动机，试图最终把缅甸的反对派打入冷宫。自政变以来，该国已陷入混乱和暴力。根据政治犯援助协会（AAPP）的数据，至少有2007人在抗议活动中被杀害、超过14200人被监禁，他们之中的大多数人仍在监狱里。
军政府仍然拒绝让家人和红十字国际委员会（ICRC）探视监狱中的受刑人。红十字国际委员会亚太区域主任西波拉（Christine Cipolla）呼吁「尽快」恢复人道主义访问，但军方以新冠疫情为由证明禁令的合理性。
（综合报导）
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
联合国外交官向美联社透露，中国和俄罗斯阻止联合国安理会周五发表声明，对缅甸发生的暴力和严重的人道主义危机以及旨在恢复该地区和平的东盟《五点共识》的落实“进展有限”表示关切。