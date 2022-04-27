 不再居家软禁 昂山素季被秘密转至监狱单独囚禁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.06.2022

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时政风云

不再居家软禁 昂山素季被秘密转至监狱单独囚禁

缅甸军政府已将77岁的昂山素季送进一所监狱，并将在那里对她进行进一步诉讼。

Myanmar Massenproteste nach Militärputsch in Yangon

2021年的军事政变后，缅甸街头出现了要求释放昂山素季的大规模抗议活动

（德国之声中文网）军政府发言人绍敏通（Zaw Min Tun）说，「根据刑法」，昂山素季现在被单独监禁在缅甸首都内比都的一所监狱中。司法官员说，她目前的审判就是在拘留中心内进行的。

缅甸军方于去年2月1日发动政变，逮捕了实际领导人昂山素季，以及其他政府官员和她所在的政党全国民主联盟（NLD）大多数主要政治家。军政府以2020年11月的议会选举中被指存在舞弊现象自我辩护，该次选举中，昂山素季所在的政党以绝对多数再次当选。军方没有提供任何证据，选举委员会和国际观察员拒绝承认这一指责。

昂山素季最初被软禁在她的住所，最近几个月，这位诺贝尔和平奖得主一直被关押在内比都的一个秘密地点，人们普遍怀疑是在一个军事基地。

Myanmar | Gefängnis in Yangon

许多政治犯被关押在这里 ── 仰光恶名昭彰的永盛监狱（资料照片）

已被判处11年监禁

军政府至今对她进行了几次审判。最近几个月，昂山素季因涉嫌非法进口无线电设备、违反《新冠肺炎规则》、煽动反对军队和腐败等指控而被判处总共11年的监禁。

77岁的昂山素季还面临其他指控，包括违反官方保密规定、选举欺诈和贪腐等。如果她被认定所有罪名成立，这位诺贝尔和平奖得主将面临总计超过100年的监禁。

超过14000人被囚禁

人权组织批评这些指控是出于政治动机，试图最终把缅甸的反对派打入冷宫。自政变以来，该国已陷入混乱和暴力。根据政治犯援助协会（AAPP）的数据，至少有2007人在抗议活动中被杀害、超过14200人被监禁，他们之中的大多数人仍在监狱里。

观看视频 01:40

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军政府仍然拒绝让家人和红十字国际委员会（ICRC）探视监狱中的受刑人。红十字国际委员会亚太区域主任西波拉（Christine Cipolla）呼吁「尽快」恢复人道主义访问，但军方以新冠疫情为由证明禁令的合理性。

（综合报导）

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