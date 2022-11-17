不再天真 英相蘇納克：英中「黃金時代」已逝

（德國之聲中文網）英國首相蘇納克（Rishi Sunak）週一（11月28日）在倫敦發表就任以來首次的重要外交政策演說，直言英中關係的「黃金時代」已然告終。蘇納克表示：「讓我們明白一點說，所謂的『黃金時代』已經過去，認為貿易會帶來政治和社會改革的天真想法也是如此。」

「黃金時代」指的是英國前首相卡梅倫（David Cameron）執政期間，英國政府以經貿往來為基礎，期待深化英中關係的說法。然而此後，英中關係因一系列事件反而日益惡化。

蘇納克批評過去英國政府的對華政策，並指自己將拒絕「短視近利」與「一廂情願」的做法，採取「穩健的實用主義」應對。他警告，隨著北京對英國利益與價值觀構成的「系統性挑戰」（systemic challenge）日益尖銳，英國對華態度應有所改變。

他說：「我們認識到中國對我們的價值觀和利益構成了系統性挑戰，隨著它走向更強大的獨裁主義，這一挑戰變得更加尖銳。」

在提及英國廣播公司（BBC）記者在中國被捕事件時，蘇納克表示，「中國政府沒有聽取人民的抗議，而是選擇進一步鎮壓，包括毆打一名BBC記者」，他強調，媒體「必須能夠在不受制裁的情況下，突顯這些問題，包括新疆的虐待行為以及香港自由受限。」

BBC特派記者勞倫斯（Ed Lawrence）日前在上海報導「白紙運動」街頭示威時，遭到當地警方拘留數小時後獲釋。BBC聲明指控勞倫斯遭到警方「拳打腳踢」；中國外交部則指勞倫斯未表明記者身份，「也沒有自願出示記者證」，並稱「在中國期間要遵守中國的法律和法規。」

面對中國挑戰，蘇納克警告，北京正「有意識地利用國家權力的所有杠桿，爭奪全球影響力」，但他同時也表明要避免冷戰用語，且不應忽視中國在全球事務——包括全球經濟穩定、氣候變遷等問題——上的重要性，「美國、加拿大、澳大利亞、日本和其他許多國家也明白這一點。」他補充道：「因此，我們將共同管理這種尖銳的競爭，包括通過外交和接觸往來。」

此外，蘇克納還指，印太地區的「經濟和安全是不可分割的」，英國政府將優先考慮深化與印太盟友的貿易和安全關係。

路透社指出，蘇納克的最新發言與他在競選保守黨黨魁期間的發言相比，有所緩和。當時，他曾稱呼中國是英國國內與全球的「頭號威脅」。

今年10月25日就任以來，蘇納克面臨保守黨內部分人士的批評聲浪，認為他在中國問題方面不如他的前任特拉斯（Liz Truess）來得鷹派。英國《衛報》也認為，蘇納克雖然稱呼中國為「系統性挑戰」，但拒絕使用「威脅」一詞形容中國，可能會加劇保守黨內部的又一次分歧。

蘇納克28日的演說中除了提及中國、印太戰略，也提到俄烏局勢。他指，在烏克蘭問題上，英國政府明年將維持對基輔的軍事援助，延續前首相強森（Boris Johnson）和特拉斯提供的大力支持。

「請不要懷疑，只要有需要，我們就會與烏克蘭站在一起。我們將保持或增加明年的軍事援助。而且我們將為防空提供新的支持。」蘇納克說。

今年9月，英國曾表明該國為僅次於美國的烏克蘭第二大軍事捐助國，今年提供了烏克蘭高達23億英鎊的援助。

（法新社、路透社、《衛報》）

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