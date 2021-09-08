 不再保密 美国公布核弹头储备量 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.10.2021

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不再保密 美国公布核弹头储备量

美国国务院周二公布了该国储存的核弹头数量，这是四年来的第一次。此前美国前总统特朗普执政期间，拒绝公开这一数据。从总量上来看，美国和俄罗斯拥有世界上绝大多数的核武打击力量。

USA, Sahuarita | Ausrangierte Titan-II-Atomrakete

（德国之声中文网）截至2020年9月30日，美国军方持有3750枚现役和非现役核弹头，比上年同期减少55枚，比2017年同期减少72枚。

这一数字也是自1965年美国与俄罗斯的冷战高峰期核储备达到顶峰以来的最低水平，当时的核弹头总数为31255枚。

这些数字是在美国总统拜登(Joe Biden)政府努力重启与俄罗斯的军备控制谈判之际，于本周二公布的。相关谈判在特朗普执政期间陷入了停滞。

美国国务院在一份声明中说："提高各国核武库的透明度对防扩散和裁军努力非常重要。"

USA, Tucson | ausrangierte US-Atomrakete Titan

美国如今的核武存量大约是冷战高峰期的十分之一（资料图片摄于美国亚利桑那州）

特朗普执政期间，将美国从伊朗核协议和与俄罗斯签订的《中程核力量条约》（INF 也被译为《中导条约》）中撤出，并于另一项关键条约--《新削减战略武器条约》（New START）到今年2月5日到期前将其搁置。

《新削减战略武器条约》规定了华盛顿和莫斯科持有核弹头的数量上限，让它到期并将其搁置可能会引发双方逆转削减弹头的趋势。

特朗普说，他希望达成一项包括中国在内的新协议。而中国的核弹头数量就美国以及俄罗斯而言占比甚微。

1月20日上任的拜登立即提议将《新削减战略武器条约》延长五年，俄罗斯总统普京很快同意了。

该协议将莫斯科和华盛顿可部署的核弹头数量限定为1550枚。

上周，俄罗斯和美国的外交官在日内瓦举行闭门会谈，开始讨论 《新削减战略武器条约》的后续行动规划以及对常规武器的控制。

一位美国官员称会谈是 "富有成效的"，但双方都表示，仅仅是举行会谈这一事实效果就很积极。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所2021年1月的统计，如果算上美国国务院没有统计在列的已退役核弹头--美国有5550枚核弹头，俄罗斯为6255枚。中国拥有350枚，英国为225枚，法国为290枚。

另外该研究所声称：印度、巴基斯坦、以色列和朝鲜共拥有约460枚核弹头。

  • Kombi-Bild Kim Jong Un Donald Trump

    特朗普是否小看了朝鲜的核打击能力？

    特朗普：我不信

    朝鲜领导人金正恩在上周日所作的新年致辞中称，不久就将试射可装载核弹头的洲际弹道导弹，准备工作已“进入最后阶段”。特朗普随即发推文表示，不相信朝鲜即将研制出有能力打击美国目标的核武器。

  • Nordkorea Kim Jong-Un (Reuters/KCNA)

    特朗普是否小看了朝鲜的核打击能力？

    不可低估

    朝鲜的核武发展到底达到了怎样的水平？对此众说纷纭。该国迄今进行了5次核试验以及众多的弹道导弹试射，一些专家认为，朝鲜已有能力给短程和中程导弹装配核弹头。

  • Nordkorea Pyongyang - Nordkoreanische Staatsfernsehen berichtet über Atomtest (picture-alliance/Kyodo)

    特朗普是否小看了朝鲜的核打击能力？

    核试验——悬在东北亚上空的利剑

    2016年9月9日，朝鲜官方电视台报道，该国进行了又一次核试验。朝鲜迄今共进行过5次核试验

  • Symbolbild Nordkorea Atomtest (picture-alliance/dpa/Yonhap/Kcna)

    特朗普是否小看了朝鲜的核打击能力？

    光有核燃料还不够

    一些美国专家相信，朝鲜所拥有的核燃料已足够用来制造20枚核弹，并有能力以每年10枚的速度继续增加。但光有核燃料还不够，难度更大的是掌握制造体积足够小的核弹的技术、使之能安装到导弹上。图为2015年10月在阅兵式上亮相的KN8洲际弹道导弹。

  • Nordkorea Raketentest undatierte Aufnahme (picture-alliance/dpa/KRT)

    特朗普是否小看了朝鲜的核打击能力？

    “飞毛腿”和“劳动”

    朝鲜已拥有一批短程的飞毛腿导弹和中程的“劳动”(Rodong)导弹。有韩国专家认为，这些导弹已经装上了核弹头。日本和韩国均在上述导弹的射程范围内。图为2016年9月的一次中程导弹试射。

  • North Korea failed ballistic missile launch (picture-alliance/dpa/KNCA)

    特朗普是否小看了朝鲜的核打击能力？

    屡试屡败的“舞水端”

    有韩国专家认为，朝鲜也有能力给“舞水端”中程导弹安装核弹头，其射程可达3000公里，可打击美国在太平洋关岛的军事基地。朝鲜多次发射该型导弹失败，图为2016年10月该导弹发射图片，此次试射也以失败告终。

  • Nordkorea Start von Langstreckenrakete (Reuters/Yonhap)

    特朗普是否小看了朝鲜的核打击能力？

    卫星火箭还是远程导弹？

    2016年2月7日，朝鲜官方称发射了一枚携带卫星的火箭，但朝鲜的邻国和美国认为这是一次远程导弹试射。金正恩担任领导人以来，朝鲜进行的弹道导弹试射次数超过其父金正日执政18年的总和。

  • Nordkorea Start von Langstreckenrakete - Applaus (picture-alliance/AP Photo/Kim Kwang Hyon)

    特朗普是否小看了朝鲜的核打击能力？

    庆祝卫星上天

    2016年2月，电视新闻播报卫星成功发射的消息时，平壤火车站大屏幕前的民众鼓掌欢呼。

  • Nordkorea Test Raketentriebwerk (Reuters/Kcna)

    特朗普是否小看了朝鲜的核打击能力？

    下一个目标：美国本土

    即便朝鲜有能力为其已拥有的导弹装上核弹头，接下来更大的挑战是开发出能携带核弹头的洲际弹道导弹（ICBM），这种导弹射程在5500公里以上，能打击到美国本土。 图为朝鲜西海太空中心的洲际弹道导弹推进器试验场地。

  • Nordkorea Start von Langstreckenrakete (Reuters/Yonhap)

    特朗普是否小看了朝鲜的核打击能力？

    平壤还需要五到十年

    每一次核试验、每一次导弹试射，都使朝鲜向拥有打击美国本土能力核导弹的目标迈进一步。有专家估计，再过5到10年朝鲜就将实现这一目标。


（法新社）

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