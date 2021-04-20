 不再优秀：德国新闻自由指数降级 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.04.2021

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不再优秀：德国新闻自由指数降级

在记者无国界组织4月20日发布的2021年世界新闻自由指数排行表上，德国从之前的第11名滑落第至13名，不再属于优秀之列。

Pressefreiheit Symbolbild

记者无国界组织发布的最新世界新闻自由指数报告中，只有12个国家的情况属于优秀

（德国之声中文网）在记者无国界组织发布的世界新闻自由指数地图上，乳白色代表优秀，黄色为良好，橙色代表有问题，红色为较差，黑色则为非常恶劣。

该组织4月20日发表的地图和排名榜显示，德国已从曾经的乳白色变成了黄色，排名从以前的第11位降至第13位。无国界记者组织在报告中指出，影响德国排名的因素包括“暴力指数”，也就是媒体人遭受暴力的数量等等。去年，有记录的针对德国媒体人的暴力事件从以前的13起增加到65起。记者无国界组织认为，实际数字还要多。

Deutschland Gewalt bei Demo gegen Corona-Maßnahmen in Kassel

德国反对新冠措施的示威活动中，暴力事件层出不穷，记者也遭到攻击

大多数针对媒体人的暴力事件发生在抗议新冠措施的示威活动中，包括身体攻击和语言攻击。报告写道，“记者被拳打脚踢、推到地上，还被推搡、吐唾沫，受到威胁和侮辱，工作受阻。超过四分之三的身体攻击发生在示威活动中，包括抗议新冠措施的示威活动，以及反对禁止左翼网站linksunten.indymedia.org的游行和五一游行。”

德国政府对德国在世界新闻自由指数排行榜上降级表示忧虑。德国联邦司法部长克里斯汀娜．拉姆布莱希特（Christine Lambrecht）表示，攻击记者——尤其是在否认新冠者的游行示威中攻击记者，是对新闻自由的攻击，是民主社会绝不能接受的；那些高喊“骗子媒体”或谈论 "系统媒体 "的人正在制造暴力气氛。她说，德国政府正在针对所谓“敌人名单”起草相关法律。

（德新社、法新社）

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