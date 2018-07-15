 不光彩的欧洲冠军:包装垃圾德国人均最多 | 科技环境 | DW | 26.07.2018

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科技环境

不光彩的欧洲冠军:包装垃圾德国人均最多

德国人每年人均产生的包装垃圾数量巨大，在整个欧盟遥遥领先。此外，德国环境署还指出了一个迄今为止没有受到关注的问题。

Green Week EU-Kommission Brüssel (DW/M. Banchón)

2016年，德国包装垃圾总量为1816万吨

（德国之声中文网）德国人仍在一如既往地制造着大量包装垃圾。德国环境署提供的数据显示，2016年，德国包装垃圾总量为1816万吨，平均每人制造220.5公斤，远远超过欧盟人均167.3公斤的水平。而这些包装垃圾的47%是由私人消费者造成的。

德国环境署的克劳茨贝格（Maria Krautzberger）表示："我们每天制造的包装垃圾实在是太多了，是欧洲不光彩的冠军。"她表示，为了节省原材料，德国应当加强垃圾的回收利用，包装材料也应当更多地采用可回收材料。她说："我们尤其应当避免包装垃圾的产生，在生产环节，就应当放弃那些毫无必要的包装材料。此外，还应鼓励可重复使用的包装材料，相对于一次性包装材料，可重复使用的包装材料显然更有利于生态环境的保护。"

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减少垃圾 对一次性咖啡杯说不

德国环境署认为，包装垃圾的数量居高不下的原因主要有以下几个方面：包装里增加了额外的定量装置，过于复杂的封口材料，小包装，快递业务以及餐饮外卖。

在私人消费领域，人均产生的塑料包装垃圾比前一年略有减少，从人均25公斤降至24.9公斤。德国环境署对此的解释是，玻璃和铝箔包装垃圾增多，说明有些塑料包装被玻璃或铝箔所替代。克劳茨贝格说："玻璃和铝箔在生产过程中要耗费大量能源，因此以这些材料替代塑料，从生态保护的角度而言，并不一定是一件有意义的事情。"

Deutschland Supermarkt ohne Verpackungsmüll (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

2014年，柏林出现第一次无包装超市。

包装垃圾中大约70%以上得到回收利用。而不同材质的回收率相差很大：玻璃为85.5%,铝箔88.7%,钢材92.1%,而塑料的回收率只有49.7%,木材仅为26%。2019年起，德国的新包装法将生效，按照这一法律，德国双轨制垃圾回收公司必须保障更高的回收利用率。厂家为包装材料缴纳的费用，也将根据这一材料回收利用的难易程度而定。

德国联邦环境署本次报告书的一个重点是含有磁铁的包装材料。虽然这是一种很"不常见"的包装材料，但对原料政策的制定却相当有趣。因为磁铁中含有钕，而钕在分解过程中又会释放出具有放射性的钍和铀。钕属于稀土类金属。这类磁铁材料一般会被用于可以重复开启密封的巧克力盒和烟盒。

按照德国环境署提供的数据，2017年德国共产生4.5吨含钕的磁铁类包装垃圾，而其中纯钕的含量达1.5吨。迄今为止，德国还没有开展从垃圾中提取钕的工作，以至于这种稀有金属也被当作垃圾浪费掉了。

  • Deutschland Umwelt Der Grüne Punkt Logo auf Abfalltonne (Imago)

    德国人如何垃圾分类？

    金属和塑料包装物进黄桶

    黄色垃圾桶里只能放进去回收的废物，比如金属及塑料包装物。注意了，这里只是说“包装物”，而不是所有金属制品或塑料制品用完后都可以放进去。比如牙刷就不能放进去。但德国人犯这个错误的特多，黄色垃圾桶里有一半都是扔错的。

  • Deutschland, Symbolbild Mülltrennung (picture alliance/dpa Themendienst/A. Warnecke)

    德国人如何垃圾分类？

    垃圾分类

    看见了吧？垃圾要这样分类：不同颜色的玻璃有不同的回收桶，此外生物垃圾、金属及塑料包装、纸类等都要分门别类，各装各的桶。

  • Deutschland - Streit um Mülltonnen (picture-alliance/blickwinkel/G. Czepluch)

    德国人如何垃圾分类？

    典型居住小区里的垃圾分类

    黄盖桶装包装物，包括塑料包装以及金属包装等。蓝桶里装纸类。大灰桶里装的是除去以上种类的垃圾。

  • Symbolbild Deutschland Müll (picture-alliance/dpa/J. Wolf)

    德国人如何垃圾分类？

    在规定的日子，收规定的垃圾

    每户人家都会收到“收取垃圾的日历”。到了规定的日子，垃圾工人挨家挨户腾空指定垃圾箱里的垃圾。

  • Deutschland - Streit um Mülltonnen (picture alliance / Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa)

    德国人如何垃圾分类？

    垃圾桶装不下怎么办？

    垃圾多了，垃圾桶装不下？这是每家每户自己要面对的问题。垃圾桶的容积有大有小，按照它的容积大小，每年的垃圾管理费也不一样。

  • Gelbe Säcke Müll Verpackungen Abfall (picture alliance/dpa/P.Pleul)

    德国人如何垃圾分类？

    不用黄桶也行

    如果是塑料和金属包装物垃圾，不用桶也行，可以到垃圾回收公司领取黄色的垃圾袋代替。顺便说一句，桶里装不下的包装垃圾，也可以放到黄色垃圾袋里。

  • Leergutautomat in einem Supermarkt. (picture-alliance/Rainer Hackenberg)

    德国人如何垃圾分类？

    塑料瓶回收机

    这是德国超市的一个塑料瓶回收机。每个超市都必备这个机器，回收的范围不局限该店的产品。机器会打印出带有回收物品价码的单子，拿着单子在收银台把它变成现金。

  • Pfandring in Karlsruhe (picture-alliance/dpa/U. Deck/)

    德国人如何垃圾分类？

    如果不想将废瓶送到商店

    这是给“拾破烂的‘提供的便利。有人懒惰，且不在乎那点退瓶费，可以把废瓶放到这种地方。有拾垃圾的人会对此很感激，但不能以此为借口，随地乱扔废瓶子。

  • Deutschlandlabor Folge 11 Übungsbild Batterien (picture-alliance/dpa/M. Hitij)

    德国人如何垃圾分类？

    有专门渠道回收电池

    注意到了吗？上面谈到的垃圾分类里不包括电池。根据《电池法》，德国境内出售电池的商户，必须也设立电池回收点，因此德国大小超市都有电池回收箱。德国电池的回收率在5成左右。

  • Berlin - Müll im Park - Mauerpark (picture-alliance/dpa/A. Novopashina)

    德国人如何垃圾分类？

    管好垃圾，人人有责！

    尽管德国相对完善的垃圾管理规定，但尤其是在天气温暖的季节，公共场所，比如公园里，垃圾桶或者垃圾筐仍常常会出现图上显示的状况。法律规定再全，要做到干净、整洁、环保，都离不开每个人的责任心！


达扬 / 石涛 （德新社，明镜在线）

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德国人如何垃圾分类？

凡事立法的德国当然也有《垃圾法》。垃圾的分类就是按照该法执行的。 (30.05.2017)  

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