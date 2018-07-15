不光彩的欧洲冠军:包装垃圾德国人均最多

德国人每年人均产生的包装垃圾数量巨大，在整个欧盟遥遥领先。此外，德国环境署还指出了一个迄今为止没有受到关注的问题。
（德国之声中文网）德国人仍在一如既往地制造着大量包装垃圾。德国环境署提供的数据显示，2016年，德国包装垃圾总量为1816万吨，平均每人制造220.5公斤，远远超过欧盟人均167.3公斤的水平。而这些包装垃圾的47%是由私人消费者造成的。
德国环境署的克劳茨贝格（Maria Krautzberger）表示："我们每天制造的包装垃圾实在是太多了，是欧洲不光彩的冠军。"她表示，为了节省原材料，德国应当加强垃圾的回收利用，包装材料也应当更多地采用可回收材料。她说："我们尤其应当避免包装垃圾的产生，在生产环节，就应当放弃那些毫无必要的包装材料。此外，还应鼓励可重复使用的包装材料，相对于一次性包装材料，可重复使用的包装材料显然更有利于生态环境的保护。"
德国环境署认为，包装垃圾的数量居高不下的原因主要有以下几个方面：包装里增加了额外的定量装置，过于复杂的封口材料，小包装，快递业务以及餐饮外卖。
在私人消费领域，人均产生的塑料包装垃圾比前一年略有减少，从人均25公斤降至24.9公斤。德国环境署对此的解释是，玻璃和铝箔包装垃圾增多，说明有些塑料包装被玻璃或铝箔所替代。克劳茨贝格说："玻璃和铝箔在生产过程中要耗费大量能源，因此以这些材料替代塑料，从生态保护的角度而言，并不一定是一件有意义的事情。"
包装垃圾中大约70%以上得到回收利用。而不同材质的回收率相差很大：玻璃为85.5%,铝箔88.7%,钢材92.1%,而塑料的回收率只有49.7%,木材仅为26%。2019年起，德国的新包装法将生效，按照这一法律，德国双轨制垃圾回收公司必须保障更高的回收利用率。厂家为包装材料缴纳的费用，也将根据这一材料回收利用的难易程度而定。
德国联邦环境署本次报告书的一个重点是含有磁铁的包装材料。虽然这是一种很"不常见"的包装材料，但对原料政策的制定却相当有趣。因为磁铁中含有钕，而钕在分解过程中又会释放出具有放射性的钍和铀。钕属于稀土类金属。这类磁铁材料一般会被用于可以重复开启密封的巧克力盒和烟盒。
按照德国环境署提供的数据，2017年德国共产生4.5吨含钕的磁铁类包装垃圾，而其中纯钕的含量达1.5吨。迄今为止，德国还没有开展从垃圾中提取钕的工作，以至于这种稀有金属也被当作垃圾浪费掉了。
达扬 / 石涛 （德新社，明镜在线）