不信任感弥漫在乌克兰收复的城镇

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「俄罗斯人在的时候，我们还能过相对正常的生活……现在却什么也没有了」——这座边境小城曾一度被俄军占领，然而被在乌军解放之后，居民的态度却发生了两极分化。
俄罗斯称，乌克兰本周一（12月5日）和周二两天使用无人机打击了俄罗斯本土三个军用机场。本周一，俄罗斯向乌克兰发起新一轮导弹空袭。乌军称，俄军发射的70枚导弹中60多枚被乌克兰成功拦截。
岁末年终，俄罗斯总统普京总会举行一场高光的记者会，吸引国内外媒体和公众的目光，为自己提供一个展现自信姿态的舞台。但今年，克里姆林宫取消了这一活动。
时隔两个半月后，德国总理肖尔茨与俄罗斯总统普京再次通话，讨论乌克兰战争问题。肖尔茨敦促普京撤军，普京则谴责“西方的破坏性路线”。同时，莫斯科对拜登的对话提议做回应；柏林对“爱国者”导弹防御系统交付问题进行澄清。此外，关于乌军阵亡人数以及限价俄油也有最新消息。
俄罗斯国家广播公司RT将在南非设立一个媒体中心，并在非洲寻找盟友。在非洲，克里姆林宫的宣传机器尚未取得较大反响，但俄罗斯的整体影响力正在迅速增长。
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