 不信任感弥漫在乌克兰收复的城镇 | 在线报导 | DW | 23.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

在线报导

不信任感弥漫在乌克兰收复的城镇

「俄罗斯人在的时候，我们还能过相对正常的生活……现在却什么也没有了」——这座边境小城曾一度被俄军占领，然而被在乌军解放之后，居民的态度却发生了两极分化。

多媒体中心更多内容

16.11.2022 Im Terminal C des früheren Flughafens Berlin-Tegel ist das Ukraine-Ankunftszentrum TXL eingerichtet. 1600 Betten stehen aktuell für Kriegsflüchtlinge zur Verfügung. Bis Jahresende sollen weitere Plätze geschaffen werden. Dafür werden neben den zwei bereits aufgestellten Zelten weitere Zelte aufgebaut. Foto: Sabine Kinkartz/DW

柏林为接纳更多乌克兰难民做准备 22.11.2022

乌克兰幸存者寻找失散的家人

乌克兰幸存者寻找失散的家人 09.11.2022

俄军近期加强了对乌克兰民用基础设施的攻击，许多城市满目疮痍。但是在首都基辅，市政部门竭尽全力迅速清理废墟，让民众能够坚持正常生活。不过，也有人认为，废墟应该留存作为俄军暴行的罪证。

清理废墟 炮火中的基辅拒绝凋零 30.10.2022

***ACHTUNG: Bild nur als in Verbindung mit dem Agenturbeitrag von AP mit der StoryID 4400238 verwenden!*** Vorschaubild Ukraine Izium Rechte: AP

俄罗斯在乌克兰虐待俘虏的证据 04.10.2022

更多内容来自 热点关注 (视频)

德国政府计划让入籍德国变得更容易更快速，并且放松双重国籍限制。但这项计划引起激烈辩论。

德国国籍法改革打算改什么？ 13.12.2022

整整五十年前，美国的阿波罗17号结束了载人登月任务。如今，美国再次开启登月新篇章，猎户座飞船完成了绕月飞行返回了地球。尽管此次测试飞行只搭载了假人，但是NASA已经开始畅想载人登陆更遥远的火星。

探月飞船顺利返回地球 美国开始畅想火星 12.12.2022

102-jährige Lubov Yarosh aus dem ukrainischen Dorf Khodorkiv bei Zhytomyr.

102岁乌克兰老妪: 这是我经历过最可怕的战争 10.12.2022

German Chancellor Olaf Scholz addresses the weekly cabinet meeting of the German government to mark the one year anniversary of his government tomorrow at the chancellery in Berlin, Germany, Wednesday, Dec. 7, 2022. (AP Photo/Markus Schreiber)

肖尔茨担任德国总理的第一年：他改变了什么？ 09.12.2022

相关文章

***ACHTUNG: DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT*** [RUSSIA, KURSK - DECEMBER 6, 2022: Smoke rises over a fire near an airfield. According to Kursk Region Governor Roman Starovoit, an oil tank caught fire near the airfield after a drone attack. Stringer/TASS]

俄罗斯本土三个军用机场遭无人机袭击 07.12.2022

俄罗斯称，乌克兰本周一（12月5日）和周二两天使用无人机打击了俄罗斯本土三个军用机场。本周一，俄罗斯向乌克兰发起新一轮导弹空袭。乌军称，俄军发射的70枚导弹中60多枚被乌克兰成功拦截。

Russian President Vladimir Putin attends his annual end-of-year news conference in Moscow, Russia, December 23, 2021. Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

普京取消年度记者会 年底或与习近平通话 13.12.2022

岁末年终，俄罗斯总统普京总会举行一场高光的记者会，吸引国内外媒体和公众的目光，为自己提供一个展现自信姿态的舞台。但今年，克里姆林宫取消了这一活动。

Die Kombo zeigt Russlands Präsident Wladimir Putin (Foto von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik über AP) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einer Pressekonferenz im Bundeskanzleramt. Bundeskanzler Olaf Scholz und Russlands Präsident Wladimir Putin haben nach Angaben aus Moskau wieder miteinander telefoniert. +++ dpa-Bildfunk +++

肖尔茨与普京通话 G7对俄油限价 03.12.2022

时隔两个半月后，德国总理肖尔茨与俄罗斯总统普京再次通话，讨论乌克兰战争问题。肖尔茨敦促普京撤军，普京则谴责“西方的破坏性路线”。同时，莫斯科对拜登的对话提议做回应；柏林对“爱国者”导弹防御系统交付问题进行澄清。此外，关于乌军阵亡人数以及限价俄油也有最新消息。

MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 06: (EDITORS NOTE: Image has been reviewed by RT prior to transmission.) RT Arabic studio on December 6, 2019 in Moscow, Russia. RT, formerly known as Russia Today, is a state-funded TV network that produces news content in English and several other languages. The network insists it is no different from other global broadcasters, like the BBC, albeit one that offers alternative views to the mainstream Western media. Western governments, however, see the network as an instrument of the Russian government. (Photo by Misha Friedman/Getty Images)

俄罗斯在非洲展开宣传攻势 11.12.2022

俄罗斯国家广播公司RT将在南非设立一个媒体中心，并在非洲寻找盟友。在非洲，克里姆林宫的宣传机器尚未取得较大反响，但俄罗斯的整体影响力正在迅速增长。