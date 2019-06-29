 不会网开一面 特朗普要苹果在美国生产 | 经济纵横 | DW | 27.07.2019

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经济纵横

不会网开一面 特朗普要苹果在美国生产

苹果把新一代高端电脑Mac Pro的生产线迁往中国的计划，也被卷入美中贸易冲突的螺旋。特朗普日前宣布，苹果在中国生产的电脑部件不会获得税率优惠以至免税待遇。

Apples neuer PC Mac Pro (Reuters/M. Trinca)

数周前，苹果推出6年来的首个新一代Mac Pro 电脑

（德国之声中文网）美国总统特朗普拒绝对苹果网开一面。特朗普周五（7月27日）在推特上声明，对苹果在中国生产的Mac Pro电脑部件，苹果不会得到免税或减税待遇。他同时发推文道："（苹果）若在美国生产，不收税！"

一年多来，美中这两个全球最大经济体开始酷烈贸易冲突，互征高额惩罚性关税。

数周前，苹果推出6年来的首个新一代Mac Pro 电脑，并宣布，在中国而不像上一代Mac Pro那样在得克萨斯州生产。据媒体报道，作出这一选择的关键因素是，苹果在生产上遭遇大量问题，其中包括美国的电子生产基础设施逊于中国。

据彭博社报道，苹果曾为其新一代Mac Pro申请免税待遇。在公开发表的申请书中未提及该商品名字，但所涉技术数据符合新一代Mac Pro。该电脑主要为专业用户所设计，能满足极高要求，例如用于视频加工。故此，该款电脑售价很高，至少为5999美元。尚不清楚的是，惩罚性关税是否会导致苹果再提高售价。

特朗普总统周五重申，苹果应不由分说将部件生产安排在美国。他对记者表示，当他听闻苹果要在中国生产时，他说了，"要是你们把你们的产品运入美国，我们就会对你们征收关税"。

特朗普同时提到了苹果总裁库克（Tim Cook）。这位美国总统说，他对库克很有好感，相当尊敬。至于惩罚性关税问题，他表示， "我们将会解决它"，"我想，他们（指苹果方面）会宣布，在德克萨斯州盖一家工厂。如果他们这么做，我会非常满意" 。

  • USA | Präsident Donald Trump (Reuters/K. Lamarque)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    我们赢了

    特朗普如今的策略是：老子赢定了，你怎么跟老子谈吧。在发出了一系列相关的表态后，他最新发推猜测中国会有怎样的反应：“中国将向他们的系统注入资金，并且可能一如既往降低利率，以弥补他们商界承受的损失。他们一定、肯定将会失败。如果美联储也这样加入‘比赛’，那一切都完了。我们赢了！ 无论如何，中国都想要达成协议！”

  • USA Soja-Produktion (imago/ZUMA Press/J.-B. Forbes)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    被“遗忘”的人

    为了反驳许多人对美国农产品出口中国的担忧，特朗普发推文称：“现在正在发生的事情，会让我们伟大爱国的农民成为最大受益者之一。希望中国能尊重我们，继续购买我们最优质的农产品。但如果不是，你们的国家将在中国大量购买的基础上补偿你们的损失...这笔钱将会来自美国允许中国和其他人与我们做生意而产生的巨额关税。农民们多年来一直被‘遗忘’。现在是轮到他们的时候了！”

  • China Peking - Xi Jinping und Donald Trump (Getty Images/AFP/F. Dufour)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    萝卜加大棒

    ……是特朗普发推的一贯风格。他也一直不忘强调和习近平的“交情”。表示：“如果时机成熟，我们将与中国达成协议。 我对习主席的尊重和友谊是无限的，但正如我之前多次告诉过他的那样，这份协议对于美国来说必须是非常好的，不然它就没有任何意义。 自从世贸组织荒谬的单方面形成以来，我们必须被允许夺回我们在贸易中失去的大片阵地......... 一切都会发生，而且比人们想象的要快得多！”

  • Trump Matrjoschka Moskau (picture-alliance/dpa/V.Astapkovich)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    并不是每个人都能完全看懂

    ……特朗普的每条推文。比如这条：“我们明天就可以和中国达成协议，在它们的公司开始离开、丢掉美国业务之前。但是上一次我们马上就要达成协议的时候，他们想要重新谈。这可没门！我们现在的处境比任何能达成的协议都要好。我们会拿到数十亿美元的收入，让工作岗位重回它们原本就属于的地方——美国。其它国家已经在和我们谈，因为它们不想落入如此境地。它们必须是美国行动的一部分。这原本是我们的领导人多年间前就该做的事情。请慢慢享用！”—— 明天就可以达成协议？特朗普你是认真的吗？

  • Donald Trump Sanktionen Iran (picture-alliance/abaca/M. H. Simon)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    特朗普做了家庭作业

    ……至少一部分作业。谈及美国在谈判中的优势，他发推表示：“中国从我们这里购买产品比我们从他们那里购买的产品少了近5000亿美元，因此我们处于一个很好的位置。如果您在美国本土生产，就没有关税。您也可以从非关税国家，而不是中国那里购买产品。许多公司正在离开中国...这样它们对于美国买家来说会更有竞争力。 我们现在是一个比中国更大的经济体，并且自2016年大选以来经济规模大幅增加。我们是每个人都想拿一把，占便宜的‘存钱罐’。不会再这样了！”

  • USA Mueller Bericht l Präsident Trump (picture alliance/AP Photo/P. Sancy)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    “中国不应该报复！”

    特朗普说中国需要为全部关税买单，美国主流媒体纷纷表示怀疑。5月10日对华新一轮关税生效当天他发推文称：“美国消费者没有理由支付今天对中国生效的关税。 最近有证据表明，美国只支付了4%，而中国支付了21%，因为中共对产品的补贴程度如此之高。 此外，关税可以完全被避免，如果你从未征关税的国家购买，或者你在美国境内购买产品（这是最好的方法）。 这是零关税。 许多受关税影响的公司将离开中国前往越南和其他亚洲国家。 这就是为什么中国如此想要达成交易的原因！将不会有任何人留在中国与他们做生意。 对中国非常不利，对美国非常好！ 但是中国多年来一直肆无忌惮地利用美国以至他们领先太多（我们以前的总统没有做好本质工作）。 因此，中国不应该报复- 否则情况只会变得更糟！”

  • USA, New York: Joe Biden (picture-alliance/AP/F. Franklin)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    “瞌睡虫拜登”

    特朗普觉得受挫的中国如今可能在采取拖延战术，发推表示：“我觉得，中国意识到他们在最近的谈判中遭到如此严重的打击，以至于他们可能会等待2020年的选举，看看他们是否能够幸运的等来民主党人的胜利。如果真是这样，他们会继续敲诈美国每年5000亿美元...唯一的问题是，他们知道我会赢（美国历史上最好的经济和就业数字，还有更多），如果必须在我的第二个任期谈判，这笔交易对于他们来说远会更糟。对他们来说现在采取行动是明智的，但我确实喜欢收下巨额的关税！”在特朗普眼中，民主党人的候选人——美国前副总统，只是“瞌睡虫拜登”（Sleepy Joe Biden）。

  • US-Präsident Donald Trump (R) und der chinesische Präsident Xi Jinping in der Großen Halle des Volkes in Peking (picture-alliance/dpa)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    特朗普坚信

    ……他与中国打交道的方式是正确的。他推文道：“记住，是他们打破了与我们的交易，并试图重新谈判。 我们将从中国获得数百亿美元的关税。 产品买家可以在美国自行制造（理想状况），也可以从非关税国家进口...然后，中国可能不再消费我们伟大爱国农民（农业）的产品，但我们将花费（同等或更多）的款项来购买他们的农产品——这只是收到的总关税的一小部分，然后再将食物分发给全世界其他国家的饥民！ 非常棒！”

    作者: 任琛


凝炼/王凡 (法新社，德新社）

     

 

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