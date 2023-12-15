不会大打财政牌？消息人士: 中国明年预算赤字设为3%

（德国之声中文网）据路透社报道，中国2024年赤字数字将低于今年修订后3.8%的预期，控制在GDP的3%，而其他财政支持可能由预算外的政府债券支付。这显示出北京希望维持财政纪律，明年不考虑大规模的财政手段，但发行预算外特别国债的选择将给中国政府提供灵活性，以提高刺激力度以维持稳定经济增长。
路透社在另外一篇报道中指出，该赤字数字（3%）低于市场预期。中国股市周五收盘应声下跌。
通过特别国债来支付额外开支
两名消息人士对路透社透露，北京可能发行特别政府债券以支付必要的额外开支。其中一人表示，这可能达到1万亿元人民币。由于讨论的问题敏感，三名消息人士皆不愿具名。
中国此前也多次发行特别国债。例如，在2020年发售1万亿元人民币特别国债，用于资助与抗击新冠疫情相关的措施。在2007年，中国发行了1.55万亿元人民币特别国债，以资助其主权财富基金。1998年则发行过2700亿元特别国债补充国有银行资本金。
中国没有将特别债券纳入其年度预算计划，因为将这种工具视为在需要时为特定项目或政策目标筹集资金的特殊措施。
一名消息人士表示：“2024年赤字率被设定为3%，不足的部分可通过特别主权债券补充。”
中国国务院新闻办公室、财政部和国家发改委没有立即回应路透社的置评请求。路透社指出，在每年三月召开全国人大会议之前，中国通常不会宣布官方目标。
中国整体财政立场的另一个关键点是允许地方政府发行债券的配额，这同样不在政府预算之内。其中一位消息人士表示，2024年这一配额可能接近4万亿元人民币，而今年则是3.8万亿元。其他消息人士未提供任何数字。
在12月11日至12日闭门举行的年度中央经济工作会议上，中国国家主席习近平和其他高级官员规划了未来一年这个全球第二大经济体的发展方向。
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危机四伏的中国经济
房企爆雷
8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。
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危机四伏的中国经济
信托失信
与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。
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危机四伏的中国经济
生产、零售数据低迷，通缩风险上升
中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。
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危机四伏的中国经济
进出口双降、外商投资滑坡
中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。
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危机四伏的中国经济
青年失业率创新高
今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。
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危机四伏的中国经济
外银下调对中国经济增长预期
根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。
中国官媒：将在2024年实施积极的财政政策
中国官媒新华社一份关于会议的通报写道，领导人们同意在2024年实施积极的财政政策。
新华社指出，中国正“谋划新一轮财税体制改革”，努力改善财政支出结构以支持战略任务，但没有交代细节。
中共中央政治局上周表示，“积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。”。
中国历来将其预算赤字率保持在3%或以下，最近的例外情况是受到疫情影响的2020年和2021年，以及今年中国当局加大力度支持蹒跚的经济复苏。
投资者目前正密切地关注中国的财政状况。上周美国信用评级机构穆迪将中国的主权债券信用评级展望从“稳定”下调至“负面”，对中国各地方政府、国有企业的财政压力和房地产业危机，再度发出警示。
分析师预计，考虑到明年经济表现不佳的可能性，中国将在其预算赤字方面保留一定的灵活性。
更多阅读：中国经济为何复苏“脆弱”? 世行预测中国明年增速4.5%
（路透社）
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2023中国大事记
结束清零 疫情爆发
2022年年底，中国政府突然放松了坚持实施多年的新冠清零政策，随后各大城市出现了爆发式的疫情。感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。
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2023中国大事记
气球事件 中美关系雪上加霜
2月4日，本来就已经紧张多年的中美关系再添摩擦。中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。
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2023中国大事记
习近平打破规则 连任成功
在2023年的中国“两会”期间，中国国家主席习近平3月10日取得了国家领导人第三个五年任期，成为中共建政以来任期最长的国家元首，权力比肩毛泽东。在习近平之前，前任中国国家主席江泽民和胡锦涛，都在任期10年后放弃了领导权。习近平打破了这项规则，在2018年废除了任期限制。这意味著若没有其他对手出现，习近平将统治中国至其届龄70多岁，甚至更久。图片上与习握手的前上海市委书记李强，正是后来宣布的新一任国务院总理。
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2023中国大事记
消失的青年失业率
2023年，中国的青年人失业率已经达到历史最高水平。对于很多迷茫的年轻人来说，他们面前的选择不是“躺平”，就是“润”到国外。有关中国把“就业”标准订的过低的讨论一度成为焦点。根据中国国家统计局的官方网页，每周工作时间1小时即算为就业。今年六月，16至24岁年龄段的年轻人当中，失业率高达创纪录的21.3%。七月开始，政府宣布将不再发布青年失业率数据， 民间猜测失业数据之高已经到了影响政局稳定的程度。
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2023中国大事记
秦刚去哪儿了？
今年7月底，中国外交部长秦刚已经近一个月没有出现在公众视野，舆论纷纷发问“秦刚去哪儿了？”官方语焉不详，更是引发巨大猜想、催生各种传闻，毕竟，秦刚是近半世纪以来中国最年轻的外长，曾在三个月内连升两级，被看作是习近平的心腹。随后中国官媒报道称，全国人大常委会第四次会议经过表决，秦刚被免去中国外交部部长一职。会议决议任命王毅为外交部部长。秦刚在2022召开的中共二十大上当选中共中央委员，当年被任命为外交部部长，今年初上任，届时56岁，成为人民共和国历史上最年轻的外长。秦刚以外长身份最后一次公开露面是他6月25日在北京见斯里兰卡、俄罗斯和越南官员。其国务委员的职务也于10月底被习近平的第十四号主席令免除。
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2023中国大事记
核废水排放 中日陷入争端
日本政府召开相关阁僚会议，并在会中正式敲定核废水的排放时程为8月24日。虽然首相岸田文雄保证国家“会负起全责”，但是对于核废水的安全与否，存在不安的人仍是很多，更可能对当地的农渔业等风评造成极大影响。国际原子能机构（IAEA）曾于7月发表报告指出，日本将储存在福岛第一核电站的处理水排海的计划符合该机构安全标准。随后不久，中国海关总署宣布，为防范受到放射性污染的日本食品输华，中国海关禁止进口日本福岛等十个县（都）食品，中日因此陷入争端。
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2023中国大事记
多灾的7月
台风“杜苏芮”（Doksuri）在中国北方造成严重洪灾，灾情从华北蔓延至东北。中国在今年7月短短一个月内遭遇两次台风袭击，因自然灾害造成直接经济损失飙升至411.8亿元人民币（约57.4亿美元），超过今年上半年的灾损总和。外界认为，这将冲击本已缺乏经济刺激的中国及其三季经济成长率。虽然台风造成中国华北泛滥成灾，但中国国家主席习近平并未公开出现在灾区，引发网民热议及部分舆论不满。
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2023中国大事记
“遥遥领先”
今年8月底华为出人意料地推出了自称为“遥遥领先”的高端智能手机Mate 60 Pro，引起广泛关注。推出的新手机用上了中国最大的芯片制造商中芯国际自研的一款7纳米芯片，涉及美国希望通过制裁阻止中国获得的技术。设在渥太华的半导体研究机构TechInsights在拆解了这款手机分析后发现，其使用的是中国国产的麒麟9000s的7纳米制程芯片。制程越小，集成电路的精密度就越高，制造工艺也更复杂。此外Mate 60 Pro还具有相当于5G手机的性能。华为新手机的亮相在一定程度上被视为中国的一个民族胜利。很多人注意到，发售新手机是在美国商务部长雷蒙多访华期间，并将其解读为中国显示自己不再依赖美国的一个信号。
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2023中国大事记
“眼见他楼塌了”
曾经名噪一时的中国房地产大亨——恒大集团创始人许家印传出被警方监视居住后，恒大系港股9月28日集体停牌。中国恒大、恒大汽车、恒大物业的股票均在香港交易所暂停交易。之后，恒大集团立即官宣了许家印的去向表示，接到有关部门通知，“许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施”，其公司股票也将继续停牌。许家印被依法采取强制措施的消息也引起网民的高度关注，很多网民挪用《桃花扇》中的一句话“眼见他起朱楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了”来评论这位曾经的地产大亨。
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2023中国大事记
李克强之死
据中国官媒报道，中国前国务院总理李克强10月26日突发心脏病，并于10月27日0时10分在上海逝世，享年68岁。消息传出后，在安徽定远李家祖屋和合肥李克强幼时故居（图）前往献花的人群络绎不绝，鲜花在街道上堆积如山。“李克强同志逝世”的话题在中国社媒平台微博立刻登上了热搜第一位，并于十个小时后收获22.5亿阅读与60.9万讨论量。微博网民纷纷在此报道下留言“一路走好”悼念，留下蜡烛符号缅怀，并表示“太突然了”“不敢置信”。虽然官媒对评论区严加管控，部分网民却于大陆禁止的社媒平台质疑李克强死因恐怕是“被心脏病”。李克强的遗体于11月2日在北京火化。
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2023中国大事记
“富有成果”的拜习会？
时隔整整一年，中美两国元首再次会晤。在旧金山近郊的斐洛里庄园，拜登与习近平于11月15日进行了四个多小时的会谈，就芬太尼、双边军事交流等议题达成共识。美国总统拜登在会后对外界表示，对话“极其富有建设性、极其富有成果”；中国国家主席习近平则说，中国愿意当好美国的“伙伴和朋友”。一位不愿透露姓名的美国官员向美联社表示，两位领导人在台湾问题上有重大交锋，拜登指责中国在台湾周围大规模军事集结，习近平则告诉拜登，他没有入侵台湾的计划。
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2023中国大事记
拿免签来拯救你 我的经济
中国外交部发言人毛宁周五（11月24日）表示，为进一步促进中外人员往来，服务高质量发展和高水平对外开放，从2023年12月1日至2024年11月30日，将对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙和马来西亚等国家的公民试行单方面免签政策。上述国家护照的持有者因商务、旅游、探亲访友或过境中国不超过15天，可免办签证入境。路透社报道指出，在经历近三年的严格新冠防疫政策，使中国在很大程度上与外界中断交流之后，最近几个月中国一直在采取包括恢复国际航线等各种措施以重振旅游业。此外，在与许多西方国家就新冠疫情政策、人权、贸易和台湾议题等各种问题发生冲突后，中国政府也在寻求重建其在全球的形象。马来西亚随后宣布了向中国游客开放免签证入境的消息。12月中旬，新加坡和中国也推出了相互免签政策。
作者: 闫骏