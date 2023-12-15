不会大打财政牌？消息人士: 中国明年预算赤字设为3%

（德国之声中文网）据路透社报道，中国2024年赤字数字将低于今年修订后3.8%的预期，控制在GDP的3%，而其他财政支持可能由预算外的政府债券支付。这显示出北京希望维持财政纪律，明年不考虑大规模的财政手段，但发行预算外特别国债的选择将给中国政府提供灵活性，以提高刺激力度以维持稳定经济增长。

路透社在另外一篇报道中指出，该赤字数字（3%）低于市场预期。中国股市周五收盘应声下跌。

通过特别国债来支付额外开支

两名消息人士对路透社透露，北京可能发行特别政府债券以支付必要的额外开支。其中一人表示，这可能达到1万亿元人民币。由于讨论的问题敏感，三名消息人士皆不愿具名。

中国此前也多次发行特别国债。例如，在2020年发售1万亿元人民币特别国债，用于资助与抗击新冠疫情相关的措施。在2007年，中国发行了1.55万亿元人民币特别国债，以资助其主权财富基金。1998年则发行过2700亿元特别国债补充国有银行资本金。

中国没有将特别债券纳入其年度预算计划，因为将这种工具视为在需要时为特定项目或政策目标筹集资金的特殊措施。

一名消息人士表示：“2024年赤字率被设定为3%，不足的部分可通过特别主权债券补充。”

中国国务院新闻办公室、财政部和国家发改委没有立即回应路透社的置评请求。路透社指出，在每年三月召开全国人大会议之前，中国通常不会宣布官方目标。

中国整体财政立场的另一个关键点是允许地方政府发行债券的配额，这同样不在政府预算之内。其中一位消息人士表示，2024年这一配额可能接近4万亿元人民币，而今年则是3.8万亿元。其他消息人士未提供任何数字。

在12月11日至12日闭门举行的年度中央经济工作会议上，中国国家主席习近平和其他高级官员规划了未来一年这个全球第二大经济体的发展方向。

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



中国官媒：将在2024年实施积极的财政政策

中国官媒新华社一份关于会议的通报写道，领导人们同意在2024年实施积极的财政政策。

新华社指出，中国正“谋划新一轮财税体制改革”，努力改善财政支出结构以支持战略任务，但没有交代细节。

中共中央政治局上周表示，“积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。”。

中国历来将其预算赤字率保持在3%或以下，最近的例外情况是受到疫情影响的2020年和2021年，以及今年中国当局加大力度支持蹒跚的经济复苏。

投资者目前正密切地关注中国的财政状况。上周美国信用评级机构穆迪将中国的主权债券信用评级展望从“稳定”下调至“负面”，对中国各地方政府、国有企业的财政压力和房地产业危机，再度发出警示。

分析师预计，考虑到明年经济表现不佳的可能性，中国将在其预算赤字方面保留一定的灵活性。

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（路透社）

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