 不付卢布，德国为何能继续购买俄天然气？ | 经济纵横 | DW | 06.06.2022

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经济纵横

不付卢布，德国为何能继续购买俄天然气？

由于拒绝向俄罗斯天然气公司支付卢布，越来越多的欧洲国家被俄罗斯“断气”。但仍在以欧元支付的德国，为何没有遭到此厄运？

Russische Rubel Banknoten

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俄—欧间天然气争端升至新高。继保加利亚、波兰和芬兰之后，莫斯科停止向荷兰供应天然气。同时，丹麦也不再能得到俄产天然气。

普京在周四签署政令，要求从周五开始欧盟国家购买俄罗斯天然气遵循新的付款规定，也就是在俄罗斯天然气工业银行开设卢布账户来付款。德国政府表示正在对此进行评估。目前，俄罗斯天然气仍在流向欧洲。

七国集团成员国拒绝了俄罗斯以卢布支付天然气费用的要求。德国联邦经济部长哈贝克表示，俄罗斯要求以卢布支付是明显违反现有协议的行为。

（德国之声中文网）上周，俄罗斯天然气公司（Gazprom）宣布停止向荷兰天然气贸易商GasTerra、丹麦能源供应商Ørsted 以及壳牌欧洲（Shell Energy Europe）供应天然气。Gazprom称，原因是这几家公司拒绝改用卢布支付。

根据俄罗斯总统普京的一道行政令，所谓“不友好”国家的天然气进口商自4月份起必须用卢布支付天然气。而在此之前，Gazprom已停止向波兰、保加利亚和芬兰供气。这些国家均拒绝采用俄方规定的新付款方式。

“窍门”是所谓的K账户，即一种双重账户。比如一家德国进口商，会在下属的天然气工业银行开设两个平行的账户。第一个账户用于汇入欧元，银行将其兑换成卢布转入第二个账户，再支付给Gazprom。这样，客户可以名正言顺地汇入欧元，而Gazprom到手的则是卢布，符合双方政府的规定要求，又可以让交易不受影响，可谓双赢。

据德国《明镜》周刊报道，位于杜塞尔多夫的能源公司Uniper上周向Gazprom汇出一笔数千万欧元的天然气付款。Uniper原属于德国最大的能源供应商意昂（E.on）。

由俄罗斯方面首先提议的K账户的做法实际上在规避制裁，但得到欧盟及成员国的默许。德国主要的能源公司就此曾与柏林政府进行过细致的磋商。德国经济部一位发言人上周对《法兰克福汇报》证实，开设K账户并不违反对俄罗斯的制裁，德国一直遵守欧盟的有关规定。

据德新社报道，欧盟委员会的立场是，如果进口商向属于Gazprom的账户汇入的是欧元或美元——正如购买合同所约定的那样，就不视为违反制裁。

并不是所有向德国市场供气的能源公司都使用了K账户。壳牌欧洲（Shell Energy Europe）就没有在俄罗斯天然气工业银行设立卢布账户，在上周被俄方停止供气。不过德国经济部表示，该公司向德国的天然气供应总量并不多，可以其它渠道补偿，因此不会对德国的天然气供应产生影响。 

观看视频 03:23

德国在资助俄罗斯的侵略战争？

(德新社、明镜) 

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