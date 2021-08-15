不为人知的新冠死亡数字

（德国之声中文网）自2020年初新冠大流行开始以来，官方报告的全球新冠死亡人数为427万人，但是实际死亡人数可能远高于这一数字。

为了提高透明度，一位以色列和一位德国科学家创建了全球最大的按国别分类的死亡率数据库。从现在开始，103个国家的公布的新冠死亡案例可以与其整体死亡率进行每周、每月或每季度的比较。

“超额死亡率，即整体死亡率与预期死亡率的差异，被广泛认为是新冠死亡率的一个更客观的指标”，耶路撒冷希伯来大学的卡林斯基（Ariel Karlinsky）和德国图宾根大学的科巴克（Dmitry Kobak）写道。

他们本月发表的《世界死亡率数据集》估计，自新冠大流行开始以来，实际死亡人数可能已经比公布的数据多出至少100万人——这还没有包括来自其他100多个国家的数据，因为研究者无法获得相关数据。

世界卫生组织（WHO）也认为新冠死亡的实际人数要比官方统计数字高得多。造成这种差异的原因是多方面的，例如，它受一个国家政治安全形势的影响，或者仅仅取决于政府是否愿意公布这些数据。 世卫组织在5月发表的一份报告中写道：“许多国家尚无有效的民事登记和生命统计系统，无法提供准确、完整和及时的出生、死亡和死因数据。”

专制政权倾向于公布虚假数字

政治学家和科学家们长期以来一直认为，专制国家官方公布的新冠死亡人数与实际死亡人数之间的差距要大于民主国家的统计数据。

新的全球数据集产生了相应的漏报率——乘以官方数字——便可估计出真正的死亡人数。例如，奥地利、比利时、德国和法国的漏报率低于1，意味着这些国家公布的数字相当准确。

然而，在非民主国家，官方公布的新冠死亡人数与实际死亡人数之间的差异最大。比如埃及的漏报率是13。截止2020年11月，埃及官方报告的死亡人数约为6600人，而实际死亡人数估计为87000人。

“在专制政权统治下，由于缺乏问责制，透明度通常不像在民主国家那样重要”，总部位于汉堡的德国全球和区域研究中心（GIGA）研究小组发言人乔苏亚（Maria Josua）在接受德国之声采访时指出：“专制政权的许多统计数据很可能都被美化了，无论是失业率、死亡数字还是超额死亡率。埃及是一个特别明显的例子，超额死亡率极高，政府极力掩盖。”

而在塔吉克斯坦（漏报率为100）、尼加拉瓜（51）、乌兹别克斯坦（31）和白俄罗斯（14）的情况则更为严重。

埃及的官方数据“早已遭到质疑”

“在中东，我们能够研究自埃及、黎巴嫩、以色列、阿曼和卡塔尔的数据，埃及有一个相当强大的人口数据收集系统”，卡林斯基在与德国之声记者的视频聊天中如是介绍。这位科学家估计，埃及高达13的漏报率应该被视作一种故意的误报，是对专制领导层权力的明显映射。

塔赫里尔中东政策研究所（Tahrir Institute for Middle East Policy）的研究员卡尔达斯（Timothy Kaldas）告诉德国之声：“包括我在内的许多观察人士长期以来一直怀疑埃及公布的数据远低于新冠实际病例和死亡人数。”

“2020年5月至7月期间的超额死亡人数表明，埃及漏报的情况可能相当严重。埃及政府似乎对全面统计病例并不感兴趣，因为官方数字只反映了官方进行的PCR检测结果”，卡尔达斯补充说：“私人PCR检测和其他检测方法的结果均没有被统计在内。”

经济因素也扮演着至关重要的角色，卡尔达斯解释，国际货币基金组织将埃及2021年的增长预测从2%提高到2.8%，部分是基于“连政府都承认是不准确的官方数据”。乔苏亚还强调，新冠死亡人数的增加对该国的支柱产业—旅游业—的经济影响也不应被低估。她说：“埃及根本无法承受错过另一个旅游季节。”

真实数字难以统计

在卡林斯基和科巴克于2020年底开始其研究之前，还没有一个与新冠疫情相关的超额死亡率的综合国际数据库。到目前为止，少数数据集只比较了欧洲几个高收入国家的数字。

当然，在与前几年的数字进行比较时，需要有多方面的考虑。例如，由于去年的封锁措施，全球致命车祸的数量下降到了历史最低点。

因为保持社交距离和更多人在家工作的事实，流感或其他呼吸道疾病所导致的死亡人数也变少了。研究人员还指出，2020年是一个闰年，这自然会稍微影响与另一年的直接比较。此外，各国的记录时间也不尽相同，这取决于新冠疫情在各地开始的时间。然而，可以肯定的是，新冠实际死亡人数远多于世卫组织统计的官方数据。

担心数据被操纵

“我既感到希望，也有些担忧”，卡林斯基向德国之声坦言，他希望各国认真对待将这些新的发现，并重新审视其新冠死亡数字。他举例说，秘鲁已经更新了其死亡人数，由6.9万人改为18万人，增加了一倍多。卡林斯基补充道：“但我也担心那些已经在淡化新冠疫情的独裁国家可能会操纵这些数据。”

例如，土耳其本应在6月底前公布2020年的总死亡率。但安卡拉却“无限期”推迟了公布时间，卡林斯基透露：“我正在与土耳其的研究人员进行接触。有几个来自伊斯坦布尔和其他主要城市的超额死亡率估值。而实际差异可能非常之大。”

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