 不丹首相访德 “国民幸福总值”激发灵感 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.03.2023

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时政风云

不丹首相访德 “国民幸福总值”激发灵感

在访问柏林期间，不丹首相洛塔·策林提出的想法似乎震撼到了德国总理肖尔茨。肖尔茨对于这个喜马拉雅山麓国家所使用的衡量指标——国民幸福总值表示赞赏。

德国总理肖尔茨陪同不丹首相洛塔·策林检阅仪仗队

德国总理肖尔茨陪同不丹首相洛塔·策林检阅仪仗队

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨表示，德国的福祉不应该只用国内生产总值来衡量。在不丹首相的第一次访德期间，肖尔茨对于这个喜马拉雅山麓国家所使用的另一个衡量指标——国民幸福总值（Gross National Happiness，简称GNH）表示赞赏。

“把国民幸福感纳入衡量指数，这非常有趣”

“在衡量国民福祉方面，不丹扮演了先锋角色”，肖尔茨在柏林与到访的不丹首相策林共同举行记者会时说。“不丹将国民幸福感纳入衡量指数，这非常有趣。”在“交通灯”联合政府执政第一年的年度经济报告中，德国也在这方面迈出了第一步，因为该报告也涵盖了社会福利和生态环境方面的指标。这是三党执政联盟写入联合执政协议的内容，并且由来自绿党的经济部长哈贝克（Robert Habeck）主导实施。

所谓“国民幸福总值”的概念最早是不丹前任国王吉格梅·辛格·旺楚克（Jigme Singye Wangchuck）在上世纪70年代初提出来的。它基于几个关键指标，包括优良的治理，可持续的、符合社会公平的发展，还有传统文化的保护以及环境和资源的保护等。对于这样的理念，肖尔茨评价道：“我认为，我们国家的福祉不应该只用经济产值来衡量，也应该考虑到一些非物质的因素。”

世界唯一碳中和的国家

对于这个“国民幸福总值”的指标能否适用于德国，不丹首相策林表示无法评判。“我真的不知道”，他说，自己的工作也不是走家串户地宣扬幸福，“这只是我们所遵循的一个执政理念或者概念。”不丹政府的所有成员都应该在日常生活中遵循这一哲学，并且将其应用到工作中去。

德国总统施泰因迈尔也会见了不丹首相策林

德国总统施泰因迈尔也会见了不丹首相策林

如今国民幸福总值已经不再是这个内陆君主国唯一的独有特征，它还是世界上唯一一个“碳中和”的国家。所谓碳中和是指一个国家排放的二氧化碳或温室气体，通过使用低碳能源取代化石燃料、植树造林、节能减排等形式，实现正负抵消，达到相对“零排放”。由于不丹的森林覆盖面积占到国土的三分之二以上，可以消耗掉大量的二氧化碳，所以这一目标实现起来算是轻而易举。

“我们乐意学德语”

不丹首相策林表示，希望在教育方面与德国加强合作。“如果需要学习德语的话，我们乐意这么做”，在谈到职业教育时他说道。他表示，希望不丹能够在10到15年之内按照德国标准建立起职业培训机构。此外德国也将在不丹的太阳能和风能领域提供帮助。这个内陆国家能源上很大程序依赖水力发电，但是由于气候变化的影响，旱季的发电量已经减少了65%。

位于不丹首都廷布东80公里的水电站

位于不丹首都廷布东80公里的水电站

不丹在喜马拉雅山区和印度和中国这两个大国接壤，居民不到80万人，国土面积差不多相当于德国的巴符州。这个信奉佛教的国家位于海拔几千米的高山地带，不丹这个国名在其语言中是“雷龙之地”的意思。这是世界上最为与世隔绝的国度之一。2020年11月，德国才和不丹正式建立外交关系。

（法新社、德新社、路透社）

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