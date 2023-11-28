不与国际脱钩：习李发声 中国要变调？

（德国之声中文网）中国官方媒体报道，国家主席习近平下令加强对国际公司的权益和知识产权保护。北京正努力吸引外商投资。

美国和欧洲在华企业曾表示，由于地缘政治、反间谍法、对跨国企业的突击搜查以及优先本土企业，中国的营商环境前所未有的困难。

但北京发出信号，正寻求吸引外资归来。

习近平本月在亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会的书面演讲中，邀请企业来华投资，承诺将采取"暖心"措施，"为外国工商界朋友来华投资兴业提供更好保障"。

习近平：建设国际一流营商环境

周一（11月27日），习近平在中国最高决策机制--中共中央政治局一次会议上表示，要加强涉外法治建设，完善公开透明的涉外法律体系，加强知识产权保护，维护外资企业合法权益。

习近平说，中国要营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。

一段时间以来，外国企业抱怨在中国面临模糊和任意的执法环境。知识产权保护是其中一个主要议题。美国官员今年访华也提及这一议题。

今年9月，美欧企业游说组织发出警告：增长放缓以及地缘政治紧张对投资前景造成冲击，在华外资企业信心降至多年来最低。不过，美中之间互动的增加以及本月的拜习会则发出改善的信号。

习近平在周一的讲话中同时表示，要"加强保护我国海外利益的法治安全链" ，引导企业在"走出去"过程中运用法治和规则维护自身合法权益。

中国首次举办国际供应链促进博览会

李强：愿建立更紧密供应链伙伴关系

中国总理李强周二表示，中国反对保护主义，希望加强与所有国家的供应链伙伴关系。这一表态的背景是，越来越多的国家对于供应链依赖中国表达忧虑。

过去一年，美国和欧盟呼吁在特定领域减少对中国的依赖，对供应链"降风险"，与此同时，也试图切断中国企业获取先进半导体的渠道。

据路透社报道，李强在首届中国国际供应链促进博览会上表示："我们愿意与世界各国建立更紧密的生产和工业供应链伙伴关系。"

近一段时间的地缘政治紧张局势，从俄罗斯对乌克兰战争，到对于中国未来是否会侵略台湾的忧虑，都导致越来越多的外资企业选择不再扩大在中国的供应链，而是对其它与美国关系更好的国家如印度、墨西哥和越南进行直接投资。这一战略被称为是"中国+1"。

此次中国国际供应链博览会是由官方的中国国际贸促会主办。这是北京吸引外商投资的最新举措。

调查：中国仍是有吸引力的选项

外商在华投资降至历史新低。据荣鼎集团信息，去年，美欧宣布的对华绿地投资降至不到200亿美元，此前最高的时候是2018年，达1200亿美元。与此同时，2021-2022年，对印度的投资则激增650亿美元，增幅为400%。

尽管如此，中国仍是有吸引力的选项。汇丰银行本月早些时候在中国国际进口博览会上进行的一项调查显示，45%的企业预计未来一年会扩大在中国的供应链。

中国贸促会副会长张少刚上周表示，首届"链博会"美国参展商占境外参展商的20%，亚马逊、苹果、特斯拉、英特尔都参展。他表示："衷心地期望美国企业能…在实现自身发展的同时积极推动中美关系健康稳定长远发展。"

谁发明了 “去风险”？ 冯德莱恩智库演讲 2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”

谁发明了 “去风险”？ 对华关系新的关键词 冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。

谁发明了 “去风险”？ 依赖是个“好选择”？ 德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。

谁发明了 “去风险”？ 肖尔茨是始作俑者？ 有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。

谁发明了 “去风险”？ 金融术语 “去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。

谁发明了 “去风险”？ 沙利文：免受胁迫 华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”

谁发明了 “去风险”？ 跨大西洋共识 德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”

谁发明了 “去风险”？ G7峰会余音 5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”

谁发明了 “去风险”？ 北京：不要“鹦鹉学舌” 对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

谁发明了 “去风险”？ 李强斥“伪命题” 中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。

谁发明了 “去风险”？ 走入欧盟对华战略 共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。

谁发明了 “去风险”？ 德国首份对华战略 2023年7月13日，德国联邦内阁通过首份对华关系战略，“不脱钩、去风险”是重要内容之一。文件称，德国将继续与中国的交流与合作，同时应“降低关键领域的依赖性”。德国政府将提高社会对涉华风险的敏感度，加强与企业的交流，提醒企业做好风险管控。文件还强调，单方面改变台湾海峡现状是不可接受的，台海军事冲突升级将影响到德国和欧盟的利益。



（法新社、路透社等）

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