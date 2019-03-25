不不不不 英国会否决脱欧四案

(德国之声中文网) 4月1日，在新一轮的「意向性投票」中，脫歐4项提案都没有获得英國国会多数通过。这延续了上周英国各党推出了8种解决方案，却全数遭到否决的惨况。若在4月12日之前，英国国会都一直没有办法凝聚出结论，英国就会在无协议的状况下直接脱欧。

然而，值得庆幸的是，虽然这次的投票没有得到一个结果，却缩小了票数差距。众议院议长贝尔考(John Bercow) 从上周的八个提案中选出四个来表决，这四项分别是:

C案: 制定英国法，以之与欧盟协商关税同盟(273同意:276反对)

D案: 共同市场2.0版(261同意:282反对)

E案: 将任何通过的脱欧协议付诸全民公投(280同意:292反对)

G案: 赋予国会最终投票权，废除里斯本50条，以避免无协议脱欧的情况(191同意:292反对)

在四个提案皆遭否决之后，国会以322票比277票，同意将议题延续至周三再次举行意向性投票。而周二将会进行长达五个小时的内阁协商。

反对党党魁科宾建议道，既然首相可以将她的协议三度付诸国会投票，那么国会在周三时也应再度考虑这天遭到否决的议案。

苏格兰民族党的议员柏家辉(Ian Blackford)认为，该党的票在国会中不受尊重，并表示:「有一天我们将决定自己的未来，以一个独立国家的身份。」

如果英国没有在欧盟议会选举之前离开欧盟，按照欧盟法律，英国就必须参与议会选举。欧盟代表并不乐见这一结果。

罗法/杨威廉(美联社、路透社、德新社)