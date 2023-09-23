下大单？越南欲购美国F16战机

（德国之声中文网）有知情人士表示，美国和越南正在讨论两国自冷战以来最大规模军售，双方商讨的是一批F-16战斗机，在南中国海主权争议和对华关系日趋紧张之际，以协助越南加强其防御能力。这项协议仍处于初期阶段，具体条款尚未敲定，也有可能无法达成。但在过去一个月，这已经成为越美官方在河内、纽约和华盛顿的会谈中的关键话题。

另外一位不愿透露姓名的消息来源告诉路透社，华盛顿正考虑为这笔价格不菲的军售设置特别的融资条件，这将有助于资金不足的河内摆脱对低价俄制武器的依赖。白宫和越南外交部发言人没有回应路透社的置评请求。一位美国官员表示：“美国政府内部正在努力解决的问题之一，是如何创造性地提供更好的融资选项给越南，让他们有可能拿到对他们真正有用的东西。”

美越的这项军售交易可能会激怒越南的邻国中国。越南和中国之间在南中国海的主权争议越来越激烈，让越南寻求加强海上防御。

东京国际大学国际安全研究助理教授、智库太平洋论坛海事安全主任奥丹尼尔（Jeffrey Ordaniel）表示：“他们正在发展不对称防御能力，但希望不引发中国的反应，这是一种微妙的平衡。”他补充说，华盛顿应将资助中东地区的军事开支转移到印太地区：“像越南、菲律宾和台湾这样的伙伴国家，让他们能够承担他们需要对抗中国的军备费用。"

拜登政府已经表示，美国正在试图在太平洋地区等地平衡与中国的地缘政治竞争。本月早些时候，拜登总统访问越南时，越南将美国提升到了与中国和俄罗斯并列的最高外交地位。这标志着越战结束将近半个世纪后的重大外交转变。

自2016年解除武器禁运以来，美国对越南的国防出口仅仅限于海岸警卫船和训练飞机，而越南约80%的军备都来自俄罗斯。河内每年武器进口预算约为20亿美元。美国武器的高成本是一个主要障碍，还有设备使用的培训，都是过去10年来越南仅采购不到4亿美元美国军备的主要原因。一位美国官员表示："越南官员们都很清楚他们必须分配资金。我们需要主导，帮助越南得到所需的东西。"

与此同时，俄乌战争使河内与莫斯科的长期关系变得复杂，购买俄制武器也不再像之前那么容易。不过，越南依然在积极与莫斯科就一项可能的军售协议进行谈判，这恐会引发美国的制裁。

中美贸易战的隐秘大赢家

（路透社等）

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