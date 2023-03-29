 下周末德国将对最后的防疫措施说“拜拜” | 德国新闻 | DW | 02.04.2023

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德国新闻

下周末德国将对最后的防疫措施说“拜拜”

德国目前仍在执行的新冠疫情防疫措施仅存有去诊所、医院就医、探访养老院住户时需要佩戴口罩这一项。下周末开始，这最后一项防疫措施也将被取消。德国人如何看待过去三年的防疫政策？

德国即将告别佩戴口罩义务令。一项调查显示，59%的受访者认为口罩和检测义务令对老年人和免疫力低下的风险人群有效地起到了保护作用。

德国即将告别佩戴口罩义务令。一项调查显示，59%的受访者认为口罩和检测义务令对老年人和免疫力低下的风险人群有效地起到了保护作用。

（德国之声中文网）德国仅存的新冠疫情防疫措施将在下周五（4月7日）之后全部废除。根据一项调查，绝大多数德国人都不认为防疫措施会在今秋再度生效。不过多数人对过去三年间执行的戴口罩和新冠检测义务的接受度都比较高。

民调机构YouGov受德新社委托所做的调查显示，48%的受访者认为强制佩戴口罩的要求是正确的，还有25%的受访者认为比较正确。14%的受访者认为这项规定是错误的，还有11%的受访者倾向于认为这项规定不正确。

对于新冠病毒检测义务，回答完全正确、较为正确、完全错误，倾向于认为不正确的受访者比例分别为41%、32%、12%和11%。

这项调查在今年3月29日到30日进行，2039名18岁以上的受访者接受了访问。

59%的受访者认为口罩和检测义务令对老年人和免疫力低下的风险人群有效地起到了保护作用。49%的受访者认为防疫成本很高，48%的受访者认为新冠病毒大流行病得到了有效的控制。43%的人认为自由受到限制。32%的人认为防疫措施和防疫规则造成社会两极分化。

另外，23%的受访者认为政府可能会在今年秋天再度出台防疫规定，但是56%的受访者持相反意见，还有21%的受访者表示不知道。

防疫措施即将放宽 柏林夜店期待重启派对

今年3月初，德国废除了患者就医前或者访客探访养老院住户前必须进行新冠病毒检测的规定。与此同时曾造成数十亿欧元开销的全民“免费快筛”也被废除。在此之后，在商店、公交汽车和火车上必须佩戴口罩的规定也停止执行。从下周六（4月8日）开始，去诊所、医院就医、探访养老院住户时需要佩戴口罩的规定也将不再执行。这是德国目前仍在执行的最后一项防疫措施。

随着防疫措施的废除，曾经在疫情期间让人们的生活变得略微方便简洁的一些措施也随之被取消。例如，疫情期间患有轻微感冒的职员可以通过打电话的方式轻易获得病假条。但是从下个周末开始，病人需要亲自前往诊所索要病假条。

不过德国卫生部表示，接种新冠疫苗仍然属于常规医保的一部分。从4月8日起，这些疫苗还将在更广泛的范围内免费提供。

从4月8日起，德国还会全面废除因疫情而做出的入境限制。但是作为“急刹车”，未来还有可能对出现新变种的地区做出入境限制规定。

德国放松防疫 商店终于开门了！

（德新社）

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