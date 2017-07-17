下周德奥央行将停止发行大面值纸币

（德国之声中文网）今年1月26日，欧元区另外17国已经先行停止发行面值500欧元的纸币。但相比之下，这一大额面值的纸币在德国和奥地利使用量尤其高，因此这两国央行也额外得到了更多的时间。

2016年5月初，欧洲央行决定在2018年年底停止印制发行面值500欧元的纸币。

为何发行50欧元新钞？ 它终于来了 2016年夏季，欧洲央行正式公布了新版50欧元纸币的设计方案。半年之后，新币正式开始流通。新版纸币将首批发行540万张。

为何发行50欧元新钞？ 旧币改头换面 人们一直在社交媒体上对英国退盟吐槽。不过，英国人从未想过放弃英镑改用欧元。

为何发行50欧元新钞？ 多个安全特性 新版50欧元纸币拥有十几个安全特征，令伪造者难以模仿。这一面额的纸币被大量伪造是旧版被逐渐取代的主要原因。

为何发行50欧元新钞？ 安全性如何？ 新版50欧元纸币的一些特征只能在紫外线照射下才能看到。这一特征不是完全不能仿造，但是很困难。

为何发行50欧元新钞？ 大量假钞 据来自欧洲央行的消息，50欧元旧钞是继20欧元面额之后被伪造最多的纸币之一。2016年上半年，被没收的假钞高达35万3000张。去年夏季，德意志联邦银行向人们展示了几款新假币。

为何发行50欧元新钞？ 源于普通纸 Giesecke & Devrient是负责印刷50欧元新纸币的印刷公司。制作过程是先将棉花纤维清洗、漂白，然后制作成纸浆。然后用这些纸浆生产出已经包括防水和防伪造等安全功能的长形纸。

为何发行50欧元新钞？ 花钱印钱 每张新版纸币的成本大约在7至16欧分之间。为了降低劳动成本，Giesecke & Devrient印刷公司将印刷机从巴伐利亚首府慕尼黑转移到位于马来西亚的新工厂。最近几年中，该公司大幅缩减了员工-2016年仅剩下700个工作岗位。图中的画面展示的是2015年工会组织罢工抗议公司裁减员工的画面。

为何发行50欧元新钞？ 纸币将过时？ 在整个欧盟地区，纸币的使用逐渐减少，因为很多人都通过互联网进行电子支付或者刷卡。但是欧洲央行表示，不打算全面废除纸币。 作者: Lea Fauth



据欧洲央行公布的消息，2016年货币市场上流通的500欧元币值的纸币数量为5.4亿。2019年3月，流通的500欧元币值纸币数量仍有5.09亿。

德国央行理事比尔曼（Johannes Beermann）表示，德国没有出现对500欧元币值纸币需求量突然增加的现象。

新版欧元：棉花变纸币 棉花大钞 棉花是制造欧元纸币的基本材料，因为它比普通纸张更经久耐用，哪怕不小心在洗衣机里滚了一圈，也不会有太大问题。印钞厂选用的棉花都是纺织业挑剩下的“边角料”。

新版欧元：棉花变纸币 神秘“配方” 棉花首先经过漂白，清洗，然后做成纸浆，而纸浆的具体配方是保密的。造纸机把纸浆压成长长的纸带，上面已经附加了一些安全防伪措施，比如水印和安全条纹。

新版欧元：棉花变纸币 抛光的防伪记号 为了让制造伪钞更加困难，研发人员给新版欧元纸币设计了十多个防伪标记。其中一个是所谓的薄膜印记技术，由德国私人印刷厂Giesecke & Devrient负责完成。

新版欧元：棉花变纸币 80吨重压 在印刷厂里，纸张经过复杂工序上色。10公斤的涂料可以印制大约40万张20欧元纸币。之后纸币将接受高达80吨重量的“碾压”，以便把防伪凹印以及会随着光照变色的数字压到纸上。

新版欧元：棉花变纸币 “画钞票的人” 格尔斯特特尔（Reinhold Gerstetter）负责欧元纸币的设计工作。最后一版德国马克上的人物头像也是出自这位版画家之手。新版欧元纸币根据面值不同，分别对应一个欧洲的历史时期：5欧元上是远古时代的拱门，然后是古罗马时代、哥特时代、文艺复兴、巴洛克以及工业时代。

新版欧元：棉花变纸币 每张纸币都有号码 现在就缺号码了：每张纸币都有一个独立无二的号码。人们可以借此确认，这张纸币是在哪里印刷的。欧洲共有十几家保安措施极其严密的印刷厂承担欧元纸币制作业务。欧元成员国根据一份固定的分配方案得到各自的印刷任务。

新版欧元：棉花变纸币 竞争带来成本压力 以前，各国都习惯于让本国的纸币印刷厂来接受任务。目前德国联邦银行已经开始在全欧洲范围内进行招标。这让德国厂商备受压力。去年Giesecke & Devrient印刷厂关闭了在慕尼黑的分厂，并解雇约700名员工。他们在莱比锡和马来西亚的分厂生产成本较低。

新版欧元：棉花变纸币 印刷厂指望新兴工业国 纸带印刷完成后，将从中剪裁出一张张的欧元纸币。与第一代欧元不同的是，新版欧元带有附加的涂层，可以延长使用寿命。而在许多欧元国家，人们越来越少使用现金。这些情况对于印刷厂来说都是坏消息，因为这意味着他们的业务量会更少。不过在一些新兴工业国家，人们对于现金的需求却越来越大。

新版欧元：棉花变纸币 次品迎来“第二春” 在纸币正式进入流通之前，还要用高速照相机进行一道品质检测工序。没能通过这一关的纸币将送入碎纸机，然后做成颗粒状。它们会被用来制造隔音墙等。而多年之后，那些残旧淘汰的纸币也会被粉碎之后废物利用。

新版欧元：棉花变纸币 16欧分制造500欧元 印制完毕的现金纸币会成捆打包送往各国央行。每张欧元纸币的制造成本在7到16欧分之间，面值越大，成本越高：因为大面值钞票面积也更大，还有额外的防伪措施。

新版欧元：棉花变纸币 假钞数量史无前例 尽管采取复杂的印刷技术，犯罪分子依然能够年复一年地将数十万张假钞投入市场。去年，欧元假钞数量创下2002年欧元诞生以来的新高：欧洲央行在全世界范围内发现将近9万张假钞。

新版欧元：棉花变纸币 再见，500欧元！ 新版欧元尤其注重防伪。2013年，新版5欧元投入使用；2014年，10欧元；2015年，20欧元。2017年年初，新版的50欧元将进入市场。而100和200欧元的新纸币则将分别在2018年和2019年推出。原本定于2019年进入流通的新版500欧元已经正式取消。 作者: Hilke Fischer



取消500欧元大票 打击恐怖主义和洗钱

支持取消大面值纸币的意见认为，这样可以更为有效地打击恐怖主义以及洗钱行为。不过这种做法是否真的切实有效，目前仍存在很大争议。德国央行今年3月公布的一份月度报告中指出，目前仍缺乏"相关的经验证据可以证明，取消大面值纸币或者引入现金消费额上限的做法可以有效打击偷漏税或者其它犯罪行为"。

已经发行的500欧元面值纸币仍可以继续流通使用或者兑换。

洪沙 (综合报道)