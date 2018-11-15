 下台声四起 英首相:换人不利脱欧 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

下台声四起 英首相:换人不利脱欧

英国首相特蕾莎.梅强调她会专注在本週的重要协商，不会因下台声浪而分心。但一些保守党议员在看过脱欧草案细节后，正在酝酿逼宫。

Brüssel Theresa May, Premierministerin Großbritannien (Getty Images/S. Gallup)

特蕾莎.梅週日接受英国媒体访问强调，现在若逼她下台，将可能延误脱欧时程。她说她不会让下台声使她分心，将全心专注在这週展开的协商。

 

(德国之声中文网) 自从上週三 (11月14日) 英国脱欧草案曝光后， 英国首相特蕾莎.梅 (Theresa May) 便不断受到考验。包含脱欧大臣在内的数名内阁成员相继请辞，而她所属的保守党议员也纷纷写信要求启动不信任动议。

她週日 (11月18日) 强调，迫使她下台不会让脱欧协商更顺利，并警告此举反而会延误英国脱欧的时程。她在接受英国媒体天空新闻台 (Sky News) 採访时指出:「接下来七天对脱欧来说非常关键，因为这攸关英国的未来。我会把注意力集中在这个重要任务上。」

她强调协商团队正在替本週做准备，而她也计画前往布鲁塞尔与欧盟委员会主席容克 (Jean-Claude Juncker) 和欧洲各国领袖会面。

前英国脱欧大臣多米尼克.拉布 (Dominic Raab) 上週形容长达585页的脱欧草案有「严重缺失」，他不认为这个版本能在反对党佔多数的国会过关。他也说特蕾莎.梅在面对欧盟官员的霸凌时，没有挺身而出。

拉布在接受英国广播公司 (BBC) 访问时说:「我认为为了防止无协议脱欧而提出一个很糟的协议给国会，是风险很大的举动。我们必须立即修正。」

Großbritannien London Brexit- Protest (picture -alliance/AP/A. Grant)

反对党领袖则扬言，工党257名议员都不会投票支持特蕾莎.梅提出的脱欧草案，并要求她去跟欧盟重新协商。

反对党工党领袖科尔宾（Jeremy Corbyn）表示，工党257名议员将不会投票支持特蕾莎.梅的脱欧协议草案。他要求英国重新与欧盟协商脱欧协议，因为他认为目前的版本是个由欧盟主导的单向协议。

目前的草案让英国能在2019年3月29日如期脱欧，并让英国留在欧盟单一市场。然而，到2020年12月前，欧盟法规对英国都保有约束力。此外，草案也包含一个缓冲方案，要求英国在与欧盟签订永久贸易协定前，北爱尔兰仍以欧盟商业规定为主，并成为英欧商品自由进出的自由地带。这项协议主要是避免在爱尔兰与北爱尔兰之间划定硬性的边境。

杨威廉/李芊 （美联社、路透社等）

 

DW.COM

英国欧盟“离婚”协议有哪些内容？

欧盟和英国政府的谈判代表就脱欧协议草案达成一致。长达585页的协议文本包括以下最重要的几点内容： (15.11.2018)  

脱欧紧要关头 英国内阁多名大臣辞职

为表示对现有退欧协议的不满，主管退欧事务的拉布递交了辞呈。退欧协议获英国国会批准的可能性也随之大大降低。梅首相甚至面临不信任议案的挑战。 (15.11.2018)  

相关内容

Die britische Premierministerin Theresa May gibt eine Erklärung vor der 10 Downing Street in London ab

内阁支持脱欧协议 英首相等议员点头 15.11.2018

欧盟和英国的谈判代表终于就脱欧条件达成一项协议草案。特蕾莎·梅已经说服内阁支持，不过接下来还有很大的挑战，特别是要说服其他政治人物支持。已经有人表示，如果不满意就会投票反对。

Theresa May

脱欧紧要关头 英国内阁多名大臣辞职 15.11.2018

为表示对现有退欧协议的不满，主管退欧事务的拉布递交了辞呈。退欧协议获英国国会批准的可能性也随之大大降低。梅首相甚至面临不信任议案的挑战。

Großbritannien London - EU Flagge vor dem Parlament

英国欧盟“离婚”协议有哪些内容？ 15.11.2018

欧盟和英国政府的谈判代表就脱欧协议草案达成一致。长达585页的协议文本包括以下最重要的几点内容：

广告

媒体看中国

Golden Horse Awards in Taipei (picture-alliance/dpa/Maxappp)

墙外文摘：金马奖，台湾，一点都不能少

有评论认为，台湾人早已习惯了政治论述的常态化，生活与政治难分难解，不同的议题与立场乃至这座岛屿的未来命运，也都可以在公共场域中被论述。 