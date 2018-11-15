下台声四起 英首相:换人不利脱欧

(德国之声中文网) 自从上週三 (11月14日) 英国脱欧草案曝光后， 英国首相特蕾莎.梅 (Theresa May) 便不断受到考验。包含脱欧大臣在内的数名内阁成员相继请辞，而她所属的保守党议员也纷纷写信要求启动不信任动议。

她週日 (11月18日) 强调，迫使她下台不会让脱欧协商更顺利，并警告此举反而会延误英国脱欧的时程。她在接受英国媒体天空新闻台 (Sky News) 採访时指出:「接下来七天对脱欧来说非常关键，因为这攸关英国的未来。我会把注意力集中在这个重要任务上。」

她强调协商团队正在替本週做准备，而她也计画前往布鲁塞尔与欧盟委员会主席容克 (Jean-Claude Juncker) 和欧洲各国领袖会面。

前英国脱欧大臣多米尼克.拉布 (Dominic Raab) 上週形容长达585页的脱欧草案有「严重缺失」，他不认为这个版本能在反对党佔多数的国会过关。他也说特蕾莎.梅在面对欧盟官员的霸凌时，没有挺身而出。

拉布在接受英国广播公司 (BBC) 访问时说:「我认为为了防止无协议脱欧而提出一个很糟的协议给国会，是风险很大的举动。我们必须立即修正。」

反对党工党领袖科尔宾（Jeremy Corbyn）表示，工党257名议员将不会投票支持特蕾莎.梅的脱欧协议草案。他要求英国重新与欧盟协商脱欧协议，因为他认为目前的版本是个由欧盟主导的单向协议。

目前的草案让英国能在2019年3月29日如期脱欧，并让英国留在欧盟单一市场。然而，到2020年12月前，欧盟法规对英国都保有约束力。此外，草案也包含一个缓冲方案，要求英国在与欧盟签订永久贸易协定前，北爱尔兰仍以欧盟商业规定为主，并成为英欧商品自由进出的自由地带。这项协议主要是避免在爱尔兰与北爱尔兰之间划定硬性的边境。

杨威廉/李芊 （美联社、路透社等）