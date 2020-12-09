下一任英国首相会是谁？

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英国首相约翰逊宣布辞任保守党党魁，但将留任首相直到选出接班人。目前有多名其继任者的潜在人选，并且已有人正式宣布竞选。
7月5日，英国财政大臣苏纳克和卫生大臣贾维德（Sajid Javid）在表示对政府失去信心后，相继递出辞呈，被认为引发了导致约翰逊下台的政府“辞职潮”。目前42岁的苏纳克已宣布将竞逐保守党党魁及首相职位。在一段竞选视频中，他表示：“让我们恢复信任，重建经济，重新凝聚这个国家。”这名印度裔的前财政大臣因其千万富翁妻子的税务问题而面临压力，并因违反防疫规定而被罚款。
46岁的外交大臣特拉斯被认为有望成为未来保守党历史上又一位“撒切尔夫人”。在财政和卫生大称宣布辞职后，特拉斯很快就宣布支持约翰逊，但随后缩短了她原本在印尼参与二十国集团（G20）外长会议的行程。特拉斯最初是英国脱欧的反对者，但最终成为约翰逊“全球英国(Global Britain)”战略的拥护者。该战略旨在使脱欧后的英国利用重新获得的自主权，维系英国具有全球影响力的大国地位。
52岁的贾维德作为卫生大臣是此次第一个提出辞职的内阁成员。但这并不是他第一次退出约翰逊政府，他曾担任财政大臣一职，于2020年初因不满约翰逊要求他辞去其所有顾问而愤然辞职。2021年，这名出生在巴基斯坦移民家庭的政治家重返议会，担任卫生大臣。
55岁的扎哈维因为在新冠期间作为疫苗大臣的出色表现广受称赞。苏纳克辞职后，约翰逊立即将扎哈维任命为英国财政大臣，但这并没有阻止他加入要求约翰逊下台的行列。扎哈维出生于伊拉克的一个库尔德人家庭，他是英国知名市场研究公司YouGov的联合创始人，于2010年当选为国会议员。
这名55岁的资深议员在上一次争夺党魁和首相的角逐中惨败给约翰逊，但据报道，他表示自己领导国家的雄心并没有“完全消失”。他曾担任英国文化、卫生和外交大臣。因为妻子来自中国西安而被中国网民称作“中国女婿”。他在担任外交大臣期间多次表示支持香港，包括不排除制裁中国的可能。他的言论遭到中方的严词批评，中方就其“多次发表错误涉港言论表示强烈愤慨”。
这名49岁的国际贸易部长是一位热门的潜在竞争者，有人认为，她可能会通过称其可以帮助弥合党内分歧来获得支持。莫当特于2019年成为英国第一位女性国防部长，在约翰逊担任首相后而被辞退。她也是约翰逊上任以来对其最直言不讳的批评者之一。她目前是下院女性议员中唯一的海军预备役军官，曾在2016年的公投中支持脱欧。
根据民调机构YouGov的一项调查，52岁的英国国防大臣华莱士目前最有可能成为约翰逊的接替者，成为下任保守党党魁。华莱士也曾呼吁约翰逊辞职，但表示他将继续担任领导英国国防部保护国家安全的职务。由于处理乌克兰战争和从阿富汗撤离，华莱士一直在保守党民意调查中，党内最受欢迎的内阁部长中名列前茅。许多人认为，他与约翰逊是风格迥异、鲜明对比的两种人物。然而，目前并不确定华莱士是否真的想要竞选首相之位。
现年42岁的英国总检察长布拉弗曼在潜在竞争者中相对不知名。当日前被英国媒体问及是否有意竞选保守党领袖时，布雷弗曼直言：“当然，我会。如果有竞选机会，我会参与。”她解释想参选的原因是：因为她和她从肯尼亚和毛里求斯移民到英国的家人“对这个国家心存感激”。作为约翰逊一直以来的支持者，她也坦言，随着政府内部出现一连串辞职事件，现在是首相离开的时候了。
这名48岁的前军官是下议院外交事务专责委员会主席，他已经正式宣布将竞选下任首相。他在《每日电讯报》上发文表示，他希望筹组一个“广泛联盟”，以消除政治分歧。他写道：“我曾经在军队效力，现在在议会。我希望能以首相身份再次响应号召。”图根哈特没有担任大臣的经验，但这也可能是一个优势，因为一些党内成员认为他也许是一个新开始的好选择。他也是敦促英国对中国采取更强硬立场的主要保守党人之一。然而，作为英国脱欧的反对者，他很难吸引党内右派。
在发生一系列丑闻之后，英国首相约翰逊实在顶不住尤其来自党内的压力，周四宣布卸任政府首脑一职，但他还说，在找到继任者之前，继续留任。
被一系列丑闻缠身的英国首相约翰逊已宣布辞去保守党领袖职务，首相一职将保留到今年秋季保守党举行党代会。
幾度遭逼宮卻都頑強存活下來英相約翰遜，終於頂不住連環醜聞，週四宣布辭任保守黨黨魁，但表明希望留任首相，直到新人選出現。根據英媒報導，新首相最早可能9月才會選出——誰是目前的熱門人選？
德国之声评论员Bernd Riegert 认为，伦敦政府应尽快更迭，以避免英国在外交上陷入瘫痪。因此，鲍里斯·约翰逊不应只辞任党魁，且应立即离开唐宁街10号。
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