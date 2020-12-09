下一任英国首相会是谁？

国会议员汤姆·图根哈特 （Tom Tugendhat）

这名48岁的前军官是下议院外交事务专责委员会主席，他已经正式宣布将竞选下任首相。他在《每日电讯报》上发文表示，他希望筹组一个“广泛联盟”，以消除政治分歧。他写道：“我曾经在军队效力，现在在议会。我希望能以首相身份再次响应号召。”图根哈特没有担任大臣的经验，但这也可能是一个优势，因为一些党内成员认为他也许是一个新开始的好选择。他也是敦促英国对中国采取更强硬立场的主要保守党人之一。然而，作为英国脱欧的反对者，他很难吸引党内右派。