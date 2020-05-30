上网课遇到防火墙？阿里云架桥

（德国之声中文网）许多中国留学生由于疫情原因回国，但回去之后却发现，想取得课程直播和习题课件等材料事实上没这么简单，所谓的网络长城成了学生们学习路上的阻碍。这样的长城不仅屏蔽了像谷歌这些被政府认为过于敏感的网站，也让访问国外网站时的加载速度变慢。

一些大学联合会对路透社表示，在病毒开始在全球蔓延不久后，阿里巴巴的云计算部门便与协会成员商量，打算建立一个能在大学的门户网站和中国学生之间起到桥梁作用的网络，这种网络能在48小时内建设完毕。

阿里云是中国市场上占比最高的云服务供应商，云服务的营收事实上相对于阿里巴巴的主打产品--电子商务来说微不足道，但这段时间以来他们一直在积极推广其服务，并计划在三年内投入280亿美元用于下一代数据中心。

「这是一个很好的提议，（阿里云）可以从这些机构中获得更多的收入，未来这些机构将提供更多线上和线下相结合的服务。」市场咨询分析公司科纳仕（Canalys ）的分析师鲍尔（Matthew Ball）表示。最新的Statista数据显示，2018年国外的中国学生总数约为66万2100人，说明了这是个很有潜力的市场。

就在阿里巴巴争取国外机构青睐的同时，中国也面对和西方国家由于种种因素而外交关系恶化，涉及贸易、新冠疫情和香港国安法在内的一系列问题。 「在新冠病毒肆虐之际，基于云计算的技术发挥了重要作用，协助人们适应新的生活。我们的技术给学生们提供了一个解决方案，让他们得以继续学习。」阿里云部门表示。 「这不应该和任何政治事务混为一谈。」

除非得到批准，否则通过VPN等连接服务绕过网络长城在中国属于非法行为。此外，也只有少数VPN供应商能得到经营许可。飞塔（Fortinet），一家总部在美国的供应商，是少数得到授权让阿里云能够搭载其云网络的企业。

网络课程成为教育新趋势

这样的服务让学生可以在第一时间访问外国大学储存在云端或通过云端传输的内容。它还提供了类似VPN的体验，当然只限于让学生们浏览与学习相关的内容。

「学校可以自主管理云服务，保护学生的网上活动，防止恶意攻击或有害网站。」阿里云在一份声明中表示。据悉，其他中国的云计算竞争对手如华为和腾讯，并没有为外国大学提供类似的服务。

澳大利亚大学信息技术主委会（CAUDIT）表示，其47所附属大学中，有30所使用阿里云。而英国联合信息系统委员会则表示，他们统计有四个机构正在试用此服务。 「每个月的支出相当高，但你必须权衡这对学生的影响，以及对国际学生的重视程度。」澳大利亚大学信息技术主委会的战略采购总监强斯顿（Steve Johnston）指出。

陈盈伊/叶宣（路透社）

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