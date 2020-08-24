（上篇）1969年，莱茵河“死了”

专题系列：德国的绿水青山从何而来？（一）

（德国之声中文网）1958年6月13日 《法兰克福汇报》：

“莱茵河的水质清洁是六个流经国家——德国、法国、瑞士、比利时、荷兰、卢森堡的经济命脉。”

早在1954年，瑞士水质保护专家雅格教授的一份调查评估就发现，在德荷交界处，莱茵河每天流过的河水中含有29000吨氯化物。工业排污不仅威胁到荷兰的饮用水，也影响到荷兰的一些经济行业。

1948年由莱茵河流经国家成立的国际“保护莱茵河免受污染委员会”已经呼吁多年，但无人理会。如今，至少在荷兰——莱茵河是主要饮用水源和灌溉水源，这一话题进入公众视野。

“牲畜时常都不愿喝莱茵河的水”

1961年3月15日 《世界报》：

“德国和荷兰水厂很难把莱茵河水转化成饮用水，这已经好多年了。甚至连牲畜都时常拒绝喝莱茵河的水。”

城市污水、工业污水以及阿尔萨斯地区的钾盐工业是罪魁。当时，莱茵河沿岸大部分城市没有污水处理厂，或者只有很原始的机械过滤设备。而战后工业蓬勃发展，特别是制药厂、纸浆生产厂不经过滤直接排污。

1961年3月15日 《世界报》：

“代表工业界利益的沃尔茨施密特教授认为，任何花在净化污水上的功夫都是浪费人民财产。”

直到莱茵河成为一条臭河，并且漂着白沫。德国核能与水利经济部长巴尔克（Siegfried Balke）1962年表示：“母亲河莱茵河成为欧洲最大的下水道。”

这一状况又持续了三十年。尽管地方开始修建污水处理厂，并计划使用生物净化，但从规划到落实，又过了好多年。六十年代，有关污染加剧的报道多起来，但要让德国公众和政界警醒，却需要一记重拳。

死鱼漂浮 莱茵河泛起“银光"

1969年6月19日，莱茵河“死了”。在科布伦茨下游，到处有死鱼浮在岸边。河水毒死了它们。北威州农业部长德内克（Diether Deneke）当时表示：“莱茵河过去也时常有死鱼漂上来，但最多10-15公里远。…这波毒剂蔓延了整条莱茵河…这还是第一次。”

民众受到警告说，不要在河里洗手，更别说游泳了。荷兰在河水里发现了杀虫剂硫丹。这一物质如何进入了莱茵河，迄今无人知晓。这一事件显示出《水资源法》的薄弱。

当年的高中生盖勒（Nikolaus Geiler）就是因为看到这一幕而下决心成为一名水质专家的：

“从美因河汇入处，到鹿特丹，数百万条鱼肚皮朝上，顺水漂浮。从当时的照片看，莱茵河一片‘银色’。对沿岸的水厂来说，这太令人震惊了，因为他们要用这样浑浊的水为科隆、杜伊斯堡、克雷费尔德数百万人提供饮用水。”

如今，不单是荷兰人关注莱茵河水质，德国的沿河居民也开始密切追踪媒体的报道。

化工厂下游 莱茵河“变色”

盖勒说：“在巴斯夫化工厂下游，莱茵河每天变换着颜色。在造纸厂瓦尔德霍夫-阿沙芬伯格下游，数百米漂浮着白沫，生产纸浆的废水堵塞住了莱茵河岸的水厂。”

当时在北威州政府任职的弗里德里希（Günther Friedrich）回忆说：“首先是工业污水、社区污水，然后是有时候船只排放废油，这简直是犯罪行为。但当时很常见。此外，还有农药被冲入莱茵河，导致鱼类死亡。”

鉴于莱茵河的水质问题，沿岸诞生了不少民间倡议组织。许多人像盖勒一样，开始参与环保：

“首先发起行动的是两个高中生，来自卡尔斯鲁厄。他们向林登贝格（Udo Lindenberg，著名歌手）和荷兰亲王伯恩哈德募款5000马克，结果成了。两个高中生就租了一条旧帆船，从鹿特丹驶向巴塞尔，沿途停靠的时候，邀请民间组织和感兴趣的政界人士，指出莱茵河必须治污。我也参加了，把所有的零用钱都捐了出来。”

核电站“煮沸”莱茵河？

特别是反核电运动也开始对莱茵河水质保护感兴趣。该运动成为德国绿党的前身。

盖勒说：“因为对核电来说，水资源也很重要。当时曾有计划在莱茵河每隔12公里盖一座核电站，如果它们把热废水都排入莱茵河，那等于把河里的鱼煮了。”

反核电抗议促使相关规定的产生，有关部门才头一次能够要求核电站建造冷却塔，而不是直接从莱茵河里抽水冷却。

抗议增多，毕竟水厂从莱茵河抽水为数百万居民供水，越来越难。1971年，德国政府推出首个环保项目，此后，两级、三级污水净化处理厂开始建起来。工业界也在压力之下开始在排污前先进行处理。莱茵河中的不少污染物也是来自汇入其中的支流，那里也开始水净化。

七十年代，环保运动活跃起来。许多公民团体联合组建为“公民环保倡议联邦联合会”（BBU）。

一部污水排放收费的法律也诞生了。地方或企业排放废水，必须缴纳一种形式的处罚金。

“重金属”莱茵河

1986年，化工行业展开一场大规模的广告宣传：“亲爱的莱茵河，近些年来，重金属的污染已经下降了超过9成。”

然而，就在当年11月，瑞士化工企业山德士在莱茵河边的一座仓库发生大火。化学物质随着灭火的水流入莱茵河。北威州环境部长马提森（Klaus Matthissen）当时向媒体表示：

“我们正在持续测量…今天，水体已经流经杜塞尔多夫，目前在杜伊斯堡附近…这些物质主要是植物杀虫剂，不过总体而言，我们的评估结果是，虽然生态系统严重受损，但饮用水无危险，因为我们已经在11月5日关闭了抽水井。”

从浮游生物到小鱼小蟹，莱茵河水体的生态系统和食物链受到严重破坏。马提森说，过去几年重建莱茵河生态平衡的努力遭受沉重打击。

这场化工厂大火令民众震惊。媒体密集报道，德国化工业则自我辩护。

（下篇）莱茵河重又“呼吸”若没有民间环保组织、媒体、公众舆论和专家的推动，很难预见政界、商界会作出实际行动的改变和思维的转换。绿色和平组织曾半夜两点下潜到河底化工厂排污口取样，这样的行动引起了整个德国的关注。

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