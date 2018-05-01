“上甘岭”配合贸易战 华为称还有“备胎”

（德国之声中文网）中国官媒《人民日报》周五（5月17日）发表题为"漫天要价，意欲何为"的评论，抨击美国在贸易谈判中"没有诚意"，强调中国不会向美方屈服。

评论指责美国"一再得寸进尺、一味漫天要价，导致谈判严重受挫"。作者认为，美国"试图把损害对方核心利益的内容塞入协议，只能是为谈判设置障碍，何谈诚意？……期望中方拿原则问题和核心利益作交换，注定是美方最大的战略误判。"

还谈不谈？

本周三（5月15日），美国财政部长姆努钦表示，他可能即将前往北京，继续与中方的谈判。但就在第二天，中国商务部却表示，对于美国代表团来访的计划并不知情。

当天，美国总统特朗普颁布行政令，禁止美国企业购买华为的设备，并将华为及其关系企业加入"黑名单"，禁止华为在没有取得政府同意的情况下，向美国公司购买零组件。

本周公布的最新数据显示，4月份中国零售业和工业产出增速意外放缓。北京试图安抚国内外经济界的担忧。国家发改委发言人孟伟周五在一次新闻发布会上说，同美国的贸易摩擦给中国经济造成的影响"总体可控"，政府将"充分研判美国实施加征关税可能造成的影响，根据需要及时出台应对措施"。

华为再次首当其冲

呼唤"上甘岭"

《人民日报》的评论写道："中国人是讲道理的，但遇到不讲理的也不怕"，美方"得寸进尺，只能得到中方的寸步不让"。作者还提到历史上"不平等条约"在中国人集体记忆中的留下伤痛，称共产党领导下的中国不会在逼迫下签订"城下之盟"，"那种'极限施压'的交易艺术，对于历经磨难的中国人来说，注定不起作用"。

除了新闻喉舌义正言辞的社论，文艺频道也积极配合。中国央视本周四临时改换晚间节目，将一档"亚洲影视周"的直播节目换成了电影《英雄儿女》。这部1964年拍摄的黑白片讲述的是"抗美援朝"战争（1950年-1953年）期间中国军民英勇献身的事迹。周五则播出另一部抗美援朝题材的经典影片《上甘岭》。

央视预告节目更换的通知，在微博上引起一片叫好。一位网友调侃地提问，何时播放以美国在二战中遭日本突袭为背景的电影《珍珠港》。

华为有"备胎"？

受到美国最新禁令冲击的华为也不甘示弱。周五凌晨，华为海思（华为的半导体业务子公司）总裁何庭波致员工的一封信开始被转载流传。信中称，为了应对无法获得美国的先进芯片和技术的最坏假设，华为从多年前开始公司的生存打造"备胎"，而现在"所有我们曾经打造的备胎，一夜之间全部转正!"

致员工信接着说："不会再有另一个十年来打造备胎然后再换胎了，缓冲区已经消失,每一个新产品一出生，将必须同步科技自立的方案。"

华为总部则已在周三对特朗普的总统令做出回应："限制华为在美国开展业务不会使美国更加安全或更强大，相反，这只会使美国使用劣质但更昂贵的替代品，使美国在5G部署方面落后，最终伤害美国企业和消费者的利益。"

美国猪肉被退订

据美国农业部周四发布的数据，中国方面刚刚取消了进口3247吨美国猪肉的订单。这是一年多以来，美国猪肉出口被退订的最大一宗交易。出口对于美国肉类生产行业具有重大意义。在贸易战爆发前，中国大陆和香港是美国猪肉的第二大进口方。而在贸易关税战中，美国的农业受到的冲击最大。