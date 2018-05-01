 “上甘岭”配合贸易战 华为称还有“备胎” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.05.2019

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时政风云

“上甘岭”配合贸易战 华为称还有“备胎”

在美中贸易战日趋升级、贸易谈判流产危险增加之际，中国官媒将目前的困局归咎于美方缺乏诚意、“得寸进尺”。而美国财长是否赴北京继续谈判也是个未知数。

Handelsstreit zwischen USA und China (picture-alliance/dpa/Getty Images/F. Li)

（德国之声中文网）中国官媒《人民日报》周五（5月17日）发表题为"漫天要价，意欲何为"的评论，抨击美国在贸易谈判中"没有诚意"，强调中国不会向美方屈服。

评论指责美国"一再得寸进尺、一味漫天要价，导致谈判严重受挫"。作者认为，美国"试图把损害对方核心利益的内容塞入协议，只能是为谈判设置障碍，何谈诚意？……期望中方拿原则问题和核心利益作交换，注定是美方最大的战略误判。"

还谈不谈？

本周三（5月15日），美国财政部长姆努钦表示，他可能即将前往北京，继续与中方的谈判。但就在第二天，中国商务部却表示，对于美国代表团来访的计划并不知情。

当天，美国总统特朗普颁布行政令，禁止美国企业购买华为的设备，并将华为及其关系企业加入"黑名单"，禁止华为在没有取得政府同意的情况下，向美国公司购买零组件。

本周公布的最新数据显示，4月份中国零售业和工业产出增速意外放缓。北京试图安抚国内外经济界的担忧。国家发改委发言人孟伟周五在一次新闻发布会上说，同美国的贸易摩擦给中国经济造成的影响"总体可控"，政府将"充分研判美国实施加征关税可能造成的影响，根据需要及时出台应对措施"。

Huawei (picture-alliance/dpa/AP/A. Wong)

华为再次首当其冲

呼唤"上甘岭"

《人民日报》的评论写道："中国人是讲道理的，但遇到不讲理的也不怕"，美方"得寸进尺，只能得到中方的寸步不让"。作者还提到历史上"不平等条约"在中国人集体记忆中的留下伤痛，称共产党领导下的中国不会在逼迫下签订"城下之盟"，"那种'极限施压'的交易艺术，对于历经磨难的中国人来说，注定不起作用"。

除了新闻喉舌义正言辞的社论，文艺频道也积极配合。中国央视本周四临时改换晚间节目，将一档"亚洲影视周"的直播节目换成了电影《英雄儿女》。这部1964年拍摄的黑白片讲述的是"抗美援朝"战争（1950年-1953年）期间中国军民英勇献身的事迹。周五则播出另一部抗美援朝题材的经典影片《上甘岭》。

央视预告节目更换的通知，在微博上引起一片叫好。一位网友调侃地提问，何时播放以美国在二战中遭日本突袭为背景的电影《珍珠港》。

华为有"备胎"？

受到美国最新禁令冲击的华为也不甘示弱。周五凌晨，华为海思（华为的半导体业务子公司）总裁何庭波致员工的一封信开始被转载流传。信中称，为了应对无法获得美国的先进芯片和技术的最坏假设，华为从多年前开始公司的生存打造"备胎"，而现在"所有我们曾经打造的备胎，一夜之间全部转正!"

致员工信接着说："不会再有另一个十年来打造备胎然后再换胎了，缓冲区已经消失,每一个新产品一出生，将必须同步科技自立的方案。"

华为总部则已在周三对特朗普的总统令做出回应："限制华为在美国开展业务不会使美国更加安全或更强大，相反，这只会使美国使用劣质但更昂贵的替代品，使美国在5G部署方面落后，最终伤害美国企业和消费者的利益。"

美国猪肉被退订

据美国农业部周四发布的数据，中国方面刚刚取消了进口3247吨美国猪肉的订单。这是一年多以来，美国猪肉出口被退订的最大一宗交易。出口对于美国肉类生产行业具有重大意义。在贸易战爆发前，中国大陆和香港是美国猪肉的第二大进口方。而在贸易关税战中，美国的农业受到的冲击最大。

  • USA China Gespräche im Handelskonflikt Robert Lighthizer (picture-alliance/dpa/A. Harnik)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    莱特希泽（Robert Lighthizer）

    1947年出生，法学出身，1970年代在华盛顿当律师，先在律师事务所，后在美国参议院为共和党人作法律顾问。1983年起在里根政府任美国贸易副代表。之后30年当经济律师，为美国海外企业提供税务与贸易咨询。莱特希泽对世贸组织和多边协议持批评态度，并多年抨击中国政府的经济路线。特朗普就职后，莱特希泽任美国贸易代表。

  • White House Pressekonferenz Larry Kudlow Wirtschaftsberater Trump (Reuters/K. Lamarque)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    库德洛（Larry Kudlow）

    71岁，此前在纽约的联邦储备银行任职，在里根政府任白宫经济顾问。库德洛对特朗普中国政策的影响力估计并非决定性的。库德洛被认为是自由贸易的捍卫者，并且显然难以与强硬派莱特希泽和纳瓦罗抗衡。

  • USA Peter Navarro Professor Universität von Kalifornien (Imago/Zumapress)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    纳瓦罗（Peter Navaro）

    1949年出生，经济学者，哈佛大学博士，曾在加州大学任教。特朗普任下，纳瓦罗出任新成立的白宫国家贸易委员会主席。被认为是对中国的尖锐批评者，曾撰写《致命中国》（Death by China）以及《即将到来的中国战争》（The Coming China Wars）。支持对中国进口产品征收惩罚性关税，并以此作为对华强势政策的中心部分。

  • USA Michael Pillsbury, Zentrum für chinesische Strategie, Hudson Institute, Washington (Imago/ZUMA Press)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    白邦瑞（Michael Pillsbury）

    被特朗普称之为中国问题权威专家。任华盛顿保守派智库胡德森研究所中国战略中心负责人。自尼克松任下担任多个政府职务，与中国打交道。里根和老布什任下，为五角大楼担任顾问。

  • Venezuela Reaktionen auf die US Sanktionen gegen PDVSA Steven Mnuchin (Reuters/J. Young)

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    姆努钦（Steven Mnuchin）

    美国财长，被称为“全球化支持者”和“华尔街派”，被认为不再拥有决定性的影响力。曾任职高盛投资银行，支持自由贸易。

  • Deutschland Hamburg Summit: China meets Europe | Liu He (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    刘鹤

    中方代表团最为人所知的面孔，被认为是习近平最信任的经济政策顾问。1952年出生，经济学者，曾在北京的人民大学及美国的哈佛大学就读。自1980年年代，其重点是宏观经济和工业领域的发展。曾在国家计划委员会负责产业政策。1990年代初起参与制订五年计划。多年在中共中央委员会财经小组任职。2017年起任中央政治局委员。2018年被任命为国务院副总理。

  • USA China Gespräche im Handelskonflikt Yi Gang (picture-alliance/AP Photo/A. Harnik)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    易纲

    1958年出生，任中国央行行长。曾在北京大学就读，在美国伊利诺伊大学获博士学位。2018年3月出任央行行长前，负责中国外汇储备的管理等。

  • Ning Jizhe, Direktor des Nationalen Statistikamtes China (picture-alliance/dpa)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    宁吉喆

    1965年出生，2015年出任国家发改委副主任，2016年起兼任中国国家统计局局长。

    作者: Thomas Kohlmann


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