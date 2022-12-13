为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

上海

位于中国东部的沿海特大城市。中国的经济中心。

上海是全球最大城市之一，人口约2500万。

“现在都阳了，我可以去照顾父亲了”

“现在都阳了，我可以去照顾父亲了” 13.12.2022

坚持了三年严格疫情管制的中国在12月初实施政策急转，对防疫措施大幅松绑。中国国家卫健委公布的12月11日全国本土确诊病例为2270例，但是很多网民在社交媒体上晒出快筛阳性“两道杠”的照片，而这些未经核酸检测的病例都未被计入官方统计。在目前的情况下，中国普通人心中充满的更多的是焦虑还是期待？
抗议过后是恐惧

抗议过后是恐惧 05.12.2022

中国多地反对政府防疫政策的抗议浪潮逐渐平息，但很多人在担心会为此承担后果。通过手机数据，警方仍在搜寻参加了抗议示威的人。
這位深具影響力的德國建築大師11月30日逝世於漢堡，享壽87歲。1965年，馮·格康（Meinhard von Gerkan）與其夥伴成立了gmp建築師事務所（Gerkan, Marg und Partner），發展至今已有超過300名員工，在世界多地設有辦公室。當年令馮·格康打響國際名號的，正是1965年至1975年建造的柏林泰格爾機場。

德國建築大師馮・格康逝世 02.12.2022

馮・格康（Meinhard von Gerkan）蜚聲國際的建築經典，包括柏林的中央車站和泰格爾機場。中國快速城市化的年代，北京的中國國家博物館、上海的中國航海博物館也都出自他的團隊手筆。這位深具影響力的建築師已經去世，享壽87歲。以下是馮・格康及其部分代表作介紹。
德语媒体： 转瞬即逝的反抗

德语媒体： 转瞬即逝的反抗 01.12.2022

上海和北京上个周末举行抗议集会的地点，现在已经见不到示威者的踪影，取而代之的是高度戒备的警察和安全人员。与此同时，为了缓解民间的不满情绪，一些地方的防疫措施已经有所放松。

历史影像:江泽民在菲律宾引吭高歌 30.11.2022

中国前领导人江泽民11月30日在上海去世，享年96岁。在中共历任领导人中，时常在公开场合展露文艺才能的江泽民可谓相当另类。
德语媒体：白纸何以令当权者感到恐惧？

德语媒体：白纸何以令当权者感到恐惧？ 30.11.2022

周末，中国一系列大中城市爆发大规模抗议活动之后，中国政府明显加强了管控措施。北京和上海发生示威集会的地点，都有大批警力在盘查过往行人。

上海老年人如何看待动态清零？ 30.11.2022

老年人是新冠疫情中的高危易感人群，然而，中青年接种率颇高的中国，其老年人的新冠疫苗接种率却显著低于西方国家。中国政府在坚持严格清零政策同时，也开始大力推动老年人接种。
中共前领导人江泽民逝世：他是一位不一样的中共总书记

中共前领导人江泽民逝世：他是一位不一样的中共总书记 30.11.2022

前中国最高领导人江泽民于2022年11月30日12时13分在上海逝世，享年96岁。1989年到2002年，江泽民担任中共中央总书记，1993年到2003年担任中国国家主席，其个人风格与传统的中共领导人颇为不同。2002年卸任中共总书记后，江泽民对于中国政坛依然具有举足轻重的影响。

抗议清零席卷中国各地 影片集锦一次看清 29.11.2022

这场因防疫而起、因火灾而升级的全国性示威浪潮，是否会演变为一场更大规模的政治运动?
上海迪士尼再度关闭

上海迪士尼再度关闭 29.11.2022

受中国严格防疫政策的影响，重新开放刚刚几天的上海迪斯尼乐园周二再度宣布关闭。
德语媒体：中国人的怒气和习近平的选择

德语媒体：中国人的怒气和习近平的选择 28.11.2022

中国多个城市民众上街抗议“清零”政策，喊出“习近平下台”，也是德国媒体近日关注的焦点。习近平会做出顺应民意的选择吗？

中國爆發罕見示威 京滬民眾怎麼看？

中國爆發罕見示威 京滬民眾怎麼看？ 28.11.2022

週末以來，中國多地爆發罕見抗議，中國股市週一應聲下跌。路透社採訪了北京、上海兩地多位居民，他們如何看待遍地開花的街頭示威？

抗议严苛防疫 上海路人如何看待? 28.11.2022

中国各地爆发了数十年来最大规模的示威，民众抗议严苛的防疫措施。不过，当局强力维稳后，上海街头民众面对记者镜头，明显出言谨慎.
嚴防抗議活動 上海警方收緊安全措施

嚴防抗議活動 上海警方收緊安全措施 28.11.2022

經過週末的反封控示威後，上海警方收緊安全措施，在烏魯木齊中路設立圍欄並加強巡邏，附近的商家則被要求暫時停業。一些中國網民在網上組織新一波的示威活動。
BBC驻华记者在上海遭警方拘捕虐待

BBC驻华记者在上海遭警方拘捕虐待 28.11.2022

正在上海报道当地反防疫政策抗议活动的英国广播公司记者爱德华·劳伦斯（Edward Lawrence）周日遭到警方逮捕。BBC发表声明称，这名记者被拘押期间，曾遭到警方的殴打和虐待。
欧美媒体看中国反“清零”抗议 ：罕见政治诉求

欧美媒体看中国反“清零”抗议 ：罕见政治诉求 28.11.2022

周末发生在中国多个城市的民众反对政府防疫政策和强权压制的自发抗议，成为许多国际媒体的头版报道内容。外媒指出，这是1989年民运以来中共面对的最大挑战。
显示更多文章