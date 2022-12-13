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位于中国东部的沿海特大城市。中国的经济中心。
上海是全球最大城市之一，人口约2500万。
坚持了三年严格疫情管制的中国在12月初实施政策急转，对防疫措施大幅松绑。中国国家卫健委公布的12月11日全国本土确诊病例为2270例，但是很多网民在社交媒体上晒出快筛阳性“两道杠”的照片，而这些未经核酸检测的病例都未被计入官方统计。在目前的情况下，中国普通人心中充满的更多的是焦虑还是期待？
中国多地反对政府防疫政策的抗议浪潮逐渐平息，但很多人在担心会为此承担后果。通过手机数据，警方仍在搜寻参加了抗议示威的人。
馮・格康（Meinhard von Gerkan）蜚聲國際的建築經典，包括柏林的中央車站和泰格爾機場。中國快速城市化的年代，北京的中國國家博物館、上海的中國航海博物館也都出自他的團隊手筆。這位深具影響力的建築師已經去世，享壽87歲。以下是馮・格康及其部分代表作介紹。
上海和北京上个周末举行抗议集会的地点，现在已经见不到示威者的踪影，取而代之的是高度戒备的警察和安全人员。与此同时，为了缓解民间的不满情绪，一些地方的防疫措施已经有所放松。
中国前领导人江泽民11月30日在上海去世，享年96岁。在中共历任领导人中，时常在公开场合展露文艺才能的江泽民可谓相当另类。
周末，中国一系列大中城市爆发大规模抗议活动之后，中国政府明显加强了管控措施。北京和上海发生示威集会的地点，都有大批警力在盘查过往行人。
老年人是新冠疫情中的高危易感人群，然而，中青年接种率颇高的中国，其老年人的新冠疫苗接种率却显著低于西方国家。中国政府在坚持严格清零政策同时，也开始大力推动老年人接种。
前中国最高领导人江泽民于2022年11月30日12时13分在上海逝世，享年96岁。1989年到2002年，江泽民担任中共中央总书记，1993年到2003年担任中国国家主席，其个人风格与传统的中共领导人颇为不同。2002年卸任中共总书记后，江泽民对于中国政坛依然具有举足轻重的影响。
这场因防疫而起、因火灾而升级的全国性示威浪潮，是否会演变为一场更大规模的政治运动?
受中国严格防疫政策的影响，重新开放刚刚几天的上海迪斯尼乐园周二再度宣布关闭。
中国多个城市民众上街抗议“清零”政策，喊出“习近平下台”，也是德国媒体近日关注的焦点。习近平会做出顺应民意的选择吗？
週末以來，中國多地爆發罕見抗議，中國股市週一應聲下跌。路透社採訪了北京、上海兩地多位居民，他們如何看待遍地開花的街頭示威？
中国各地爆发了数十年来最大规模的示威，民众抗议严苛的防疫措施。不过，当局强力维稳后，上海街头民众面对记者镜头，明显出言谨慎.
經過週末的反封控示威後，上海警方收緊安全措施，在烏魯木齊中路設立圍欄並加強巡邏，附近的商家則被要求暫時停業。一些中國網民在網上組織新一波的示威活動。
正在上海报道当地反防疫政策抗议活动的英国广播公司记者爱德华·劳伦斯（Edward Lawrence）周日遭到警方逮捕。BBC发表声明称，这名记者被拘押期间，曾遭到警方的殴打和虐待。
周末发生在中国多个城市的民众反对政府防疫政策和强权压制的自发抗议，成为许多国际媒体的头版报道内容。外媒指出，这是1989年民运以来中共面对的最大挑战。
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